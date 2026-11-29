قرر الكابينيت الإسرائيلي السماح بدخول دفعة تجريبية من "قوة الاستقرار الدولية" إلى غزة بمهمة محددة وهي نزع سلاح حركة حماس، مشددا على ربط بدء إعادة إعمار القطاع بنزع السلاح، وذلك استجابة لضغوط أميركية لتنفيذ خطة ترامب.

قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، إتاحة دخول دُفعة تجريبية من "قوة الاستقرار الدولية" إلى غزة لـ"نزع سلاح حماس"، رابطا نزع السلاح بإعادة إعمار القطاع المنكوب.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مصدر سياسيّ، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وذكر المسؤول أن "الكابينيت "قرّر مساء اليوم (الأحد)، السماح لأول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية بدخول غزة، بمهمة محددة: نزع سلاح حماس".

وأشار إلى أن "هدف إسرائيل واضح وثابت: نزع سلاح حماس".

كما وجّه المسؤول شُّكر "إسرائيل للرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب على جهوده لتعزيز أمنها وبناء مستقبل إيجابي للمنطقة، كما تشكر ’مجلس السلام’ على مساعيه الحثيثة لتنفيذ هذه الرؤية".

وذكر أن "إسرائيل ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام في جميع المسائل المتعلقة بغزة"، زاعما أن "حماس تنتهك الاتفاقات، وهي العقبة الوحيدة أمام التقدم في غزة".

وشدّد المسؤول ذاته على أنه "لن تبدأ أي عملية إعادة إعمار في غزة، حتى يتم نزع سلاح حماس، وتسريح جميع القوات في القطاع".

وفي ظلّ الظروف الكارثية التي يواجهها القطاع بسبب إجراءات الاحتلال، وعدوانه المتواصل، وحرمانه أهالي القطاع من ظروف معيشية آدميّة؛ زعم المسؤول ذاته أن "إسرائيل تعمل في الوقت نفسه، على تلبية احتياجات السكان المدنيين، بما في ذلك خدمات الصرف الصحي، والاستعداد لفصل الشتاء".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفادت تقارير إسرائيلية بأن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيعقدون مداولات خاصة برئاسة رئيس الأركان، إيال زامير، لبحث خطوات تدفع نحو تنفيذ المراحل المقبلة من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، في ظل ضغوط أميركية وتحذيرات من استمرار تعطيل الخطة.

وبحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن المداولات العسكرية أتت استجابة لضغوط أميركية، وتستهدف بلورة مجموعة من الخطوات التي عُرضت على الكابينيت للمصادقة عليها، لإظهار التزام إسرائيل بتنفيذ خطة ترامب.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت في وقت سابق بأن الكابينيت يميل إلى المصادقة على دخول القوات الدولية، وإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنشاء "الحي الإماراتي" في رفح، ضمن منطقة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن تتولى القوات الدولية تأمينها في المرحلة الأولى.