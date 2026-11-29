طالبت النيابة العسكرية الإسرائيلية بإعدام منفذ عملية قرب رام الله وهو قدري سمارة، في أول تفعيل فعلي لقانون الإعدام الإلزامي المعدّل في أيار 2026، بينما بارك وزير الأمن يسرائيل كاتس الخطوة، مؤكداً أن الإعدام بات القاعدة الأساسية للردع وليس استثناءً.

طالبت النيابة العسكرية الإسرائيلية بإعدام قدري سمارة وهو منفذ عمليّة قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إنه ينبغي أن تكون عقوبة الإعدام "قاعدة، لا استثناءً".

وتُعد هذه أول لائحة اتهام تُقدَّم منذ تعديل الأمر العسكري في أيار/ مايو 2026 الذي ينص على عقوبة الإعدام، ما لم تحكم المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد لأسباب خاصة.

وفي بيان صدر عنها مساء اليوم الأحد، ذكرت النيابة العسكرية أنها "أبلغت عائلة (القتيل) أنها تعتزم توجيه لائحة اتهام ضد قدري سمارة، الذي نفذ العملية التي أودت بحياته عشية ’يوم الغفران’، بتهمة القتل العمد، وفقا للمادة 209 (أ1) من أمر التوجيهات الأمنية. وهذه هي أول لائحة اتهام تُقدم منذ تعديل أمر التوجيهات الأمنية في أيار/ مايو 2026، والذي ينص على عقوبة الإعدام إلزاميا، ما لم تقرر المحكمة العسكرية الحكم بالسجن المؤبد لأسباب خاصة".

الشاب قدري سمارة

وذكرت أنه "بحسب لائحة الاتهام المزمع تقديمها، فإنه في ليلة ’يوم الغفران’، وصل (سمارة) إلى... قرب مستوطنة ’نيفي تسوف في بنيامين’ (في منطقة رام الله)، مسلّحا، وأطلق النار على الموجودين، وأثناء إطلاق النار، أُصيب (القتيل) برصاصة من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وأُعلن عن وفاته لاحقا".

وأضافت أنه "خلال العملية، اندلع تبادل لإطلاق النار بين عنصر أمن وصل إلى الموقع، أُصيب خلاله (سمارة) وفرّ من المكان. وبعد عدة ساعات، عُثر عليه في مستشفى بمنطقة رام الله، وألقت قوات الأمن القبض عليه".

وبحسب البيان، فقد "خضع (سمارة) للاستجواب لمدة شهرين تقريبا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، برفقة عناصر من النيابة العسكرية، وانتهى استجوابه يوم الإثنين الماضي".

وأشار إلى أنه "إضافة إلى تهمة القتل العمد، ستتضمن لائحة الاتهام كذلك تهما أخرى تتعلق بإطلاق النار على الموجودي وعلى عنصر الأمن، فضلا عن حيازة السلاح".

وأضاف البيان أنه "فور تقديم لائحة الاتهام، سيطلب الادعاء العسكري احتجاز (سمارة) حتى انتهاء إجراءات قضيته".

من جانبه، قال كاتس في بيان صدر عنه إنه "يهنّئ رئيس النيابة العسكرية والنيابة العسكرية على قرارهما بالمطالبة بعقوبة الإعدام (لسمارة) الذي قتل نتانئيل شوكرون في عملية في أيلول/ سبتمبر الماضي"، عادّا أن "هذه هي العقوبة المناسبة".

وأضاف أن "التغيير في السياسة الذي قمتُ به في النيابة العسكرية، من خلال تعيين نائب جديد للنيابة العسكرية وفي المنظومة الأمنية في ما يتعلق بالمطالبة بعقوبة الإعدام للقتلة إلى جانب إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست، يُفضي الآن إلى تغيير جوهري في أداء النيابة العسكرية".

وذكر أنه "بعد عقود امتنعت خلالها النيابة العسكرية عن المطالبة بعقوبة الإعدام للقتلة، تُطبَّق الآن السياسة الجديدة التي وضعتها على أرض الواقع".

وشدّد كاتس على أن موقفه "كان ولا يزال واضحا: عقوبة الإعدام هي العقوبة المناسبة الوحيدة للمخرّبين الذين ارتكبوا جرائم قتل بدم بارد"، على حدّ وصفه.

وأضاف: "ينبغي أن يكون طلب عقوبة الإعدام هي القاعدة، وليس الاستثناء".