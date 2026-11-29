أسعار الوقود في إحدى محطات البنزين في منطقة القدس، أبريل 2026 (Getty Images)

أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، اليوم الأحد، خفض السعر الأقصى للتر البنزين بواقع 24 أغورة ليبلغ 7.61 شيكل، اعتبارًا من منتصف الليلة بين الإثنين والثلاثاء، رغم انتهاء سريان التخفيض المؤقت لضريبة الوقود مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبموجب التسعيرة الجديدة، سيبلغ السعر الأقصى للتر البنزين الخالي من الرصاص، من عيار 95 أوكتان، في محطات الخدمة الذاتية، 7.61 شيكل، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، فيما ستبقى رسوم خدمة التعبئة الكاملة دون تغيير، عند 26 أغورة للتر.

وفي إيلات، حيث لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، سينخفض السعر الأقصى للتر البنزين بـ20 أغورة، ليبلغ 6.45 شيكل، فيما ستبقى رسوم خدمة التعبئة الكاملة عند 22 أغورة للتر.

وقالت مديرة إدارة الوقود والغاز في الوزارة إن تحديث الأسعار يعود إلى "انخفاض كبير بنحو 27% في أسعار البنزين في السوق الدولية، قابله جزئيًا ارتفاع بنحو 5% في سعر صرف الدولار".

وأضافت أن التسعيرة الجديدة تعكس ارتفاع الضريبة المفروضة على الوقود بـ50 أغورة للتر، إثر انتهاء سريان الأمر المؤقت لتخفيض الضريبة وعودتها إلى مستواها الكامل.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد خفّض الضريبة على مرحلتين قبيل الانتخابات، بكلفة بلغت مئات ملايين الشواكل، بعدما تجاوز سعر لتر البنزين ثمانية شواكل، على خلفية تداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا.

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، ساهم ازدياد كميات الوقود الخارجة من الخليج في تخفيف الضغوط على الأسعار، التي ارتفعت جراء إغلاق إيران مضيق هرمز والهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

وتُحدَّث أسعار البنزين في إسرائيل شهريًا بموجب أمر الرقابة على الأسعار الصادر عام 2002، استنادًا إلى متوسط أسعار الوقود في حوض البحر المتوسط خلال خمسة أيام تداول تسبق آخر يومي عمل من كل شهر، وسعر الصرف الرسمي الأخير الذي ينشره بنك إسرائيل قبل هذين اليومين.

وتشمل معادلة التسعير كذلك تكاليف التسويق والضريبة على الوقود وضريبة القيمة المضافة، اللتين تشكلان مجتمعتين أكثر من نصف سعر البنزين.

وأوصت الوزارة السائقين بمقارنة الأسعار بين محطات الوقود، علمًا بأن التسعيرة الرسمية تحدد الحد الأقصى المسموح به، وبإمكان المحطات البيع بأسعار أقل.