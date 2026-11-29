بحث وفد أمني إسرائيلي رفيع في بوغوتا وضع خريطة طريق للتعاون العسكري والصناعي والتكنولوجي مع كولومبيا، شملت مباحثات بشأن مواجهة تهديدات المسيّرات و"الاستفادة من الخبرات العملياتية" التي راكمها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة.

استأنفت إسرائيل وكولومبيا الحوار الأمني الإستراتيجي على مستوى رفيع بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام، خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الأمن الإسرائيلية إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، لبحث توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بهدف "فتح مجالات جديدة أمام الصناعات العسكرية الإسرائيلية".

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وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن الوفد، برئاسة مدير قسم التعاون الأمني الدولي والصادرات العسكرية، العميد في الاحتياط يائير كولاس، أجرى محادثات إستراتيجية مع وزير الدفاع الكولومبي، الجنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا، ومسؤولين كبار في وزارته.

وبحث الجانبان بلورة خريطة طريق للتعاون الأمني بين البلدين، تتضمن إجراء مشاورات سياسية وأمنية وإستراتيجية بصورة منتظمة، ودراسة فرص التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتكنولوجيا.

واستعرض الجانب الكولومبي التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، فيما عرض الوفد الإسرائيلي وسائل مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وآليات دمج القدرات والمنظومات العملياتية، فضلًا عما وصفته وزارة الأمن بـ"الدروس العملياتية المستخلصة خلال الحرب".

وتندرج الزيارة، بحسب الوزارة الإسرائيلية، ضمن إستراتيجية تستهدف توسيع شبكة الشراكات الأمنية لإسرائيل في العالم وتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وفتح أسواق جديدة أمام صناعاتها العسكرية.

وشارك في المحادثات سفيرة إسرائيل لدى كولومبيا والملحقة العسكرية الإسرائيلية وممثلون عن الجيش ووزارة الأمن، إلى جانب مسؤولين كولومبيين عن ملفات التخطيط الإستراتيجي والسياسات الدفاعية وشؤون المحاربين القدامى والصناعات العسكرية.

كما عقد الوفد الإسرائيلي لقاءات مع مسؤولين عن قطاع الصناعات العسكرية الكولومبية وممثلين عن أربع شركات هي "INDUMIL" و"COTECMAR" و"CODALTEC" و"CIAC"، لبحث مجالات إضافية للتعاون الصناعي.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار الإستراتيجي وتعميق العلاقات الأمنية بين وزارتي الأمن والدفاع في البلدين.