أبلغ آيزنكوت نتنياهو بعزمه تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب معسكره، في ظل "الخلافات الكبيرة" بشأن حكومة الوحدة، داعيًا الليكود إلى الانضمام إليها لاحقًا، فيما تتقدم المفاوضات مع بينيت ولبيد، وسط استعدادات برلمانية لتنصيب حكومة دون الليكود خلال الأيام المقبلة.

أحرز حزبا "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، و"بياحد"، برئاسة نفتالي بينيت، تقدمًا كبيرًا في المفاوضات الائتلافية، اليوم الأحد، فيما أبلغ آيزنكوت بنيامين نتنياهو بعزمه المضي في تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب معسكره، في ظل "الخلافات الكبيرة" بشأن تشكيل حكومة وحدة.

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وأفادت مصادر مقربة من بينيت بأن المحادثات بين طاقمي المفاوضات، المتواصلة منذ أكثر من ثلاث ساعات، تشهد "تقدمًا كبيرًا"، مشيرة إلى مشاركة ممثلي بينيت ويائير لبيد فيها "بتنسيق كامل"، رغم تباين موقفيهما بشأن تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وشددت المصادر على أن بينيت "سيتمسك بموقفه المطالب بالاطلاع على خطة التجنيد قبل توقيع الاتفاق النهائي". ومن شأن توقيع الاتفاق مع "بياحد" أن يشكل تقدمًا مهمًا في مساعي آيزنكوت، ويبقي أمامه مهمة حسم التفاهمات مع الحريديين.

وفي موازاة ذلك، طلب رئيس كتلة "يشار"، روعي فولكمان، من رؤساء كتل "معسكر التغيير"، ضمان عدم تغيب النواب عن جلسات الهيئة العامة للكنيست أو إبرام تفاهمات مع نواب معسكر نتنياهو بشأن التغيب المتبادل عن التصويت، حتى الإثنين من الأسبوع المقبل، في ظل استعدادات برلمانية خاصة.

وكتب فولكمان في رسالة إلى رؤساء الكتل: "أطلب التأكد من عدم إجراء تنسيق على غيابات عن جلسات التصويت وعدم السفر إلى الخارج حتى الإثنين المقبل، بما يشمل ذلك اليوم"، مضيفًا: "نحن في حالة استعداد خاصة خلال الأسبوع الجاري".

ويهدف التحرك إلى إبقاء المجال مفتوحًا أمام آيزنكوت لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال الأسبوع الجاري، بنجاحه في تشكيل الحكومة، ما يتيح له أسبوعًا لاستكمال عرض الاتفاقات الائتلافية وتنصيبها في الكنيست.

وجرت المفاوضات الائتلافية بين "يشار" و"بياحد" بالتزامن مع اجتماع استمر ساعتين بين نتنياهو وآيزنكوت، بمشاركة الوزير السابق رون ديرمر، في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، لبحث تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات بشأن توقيت بدء التناوب على رئاسة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وخطة إضعاف جهاز القضاء.

وفي بيان مشترك صدر عن الليكود و"يشار"، عقب الاجتماع، أكد الحزبان أن اللقاء استُهل بإحاطة أمنية، وانتقل بعدها إلى بحث تشكيل حكومة وحدة قومية، مشيرين إلى أن المحادثات جرت في "أجواء موضوعية، في محاولة من الجانبين لتجسير الخلافات الكبيرة القائمة".

وبحسب المعلومات التي وردت بشأن الاجتماع، أبلغ آيزنكوت نتنياهو بأنه ملتزم بأحزاب معسكره، وأنه في ظل الخلافات الكبيرة القائمة بينهما، يعتزم المضي في تشكيل الحكومة، داعيًا الليكود إلى الانضمام إليها لاحقًا. وقال مقربون من آيزنكوت إنه لا يعتزم إجراء جولة إضافية من المحادثات مع نتنياهو أو الليكود.

واتهم مقربون من نتنياهو آيزنكوت بعدم الرغبة في تشكيل حكومة وحدة، معتبرين أن موافقة نتنياهو على تولي رئاسة الحكومة ثانيًا بالتناوب أزالت العقبة التي تذرع بها "معسكر اليسار" طوال الأسابيع الماضية لعدم تشكيلها.

وأضافوا أنه "بدلًا من إجراء مفاوضات حقيقية لتشكيل حكومة وحدة قومية، يتحصن آيزنكوت في موقف متطرف، وألغى جلسة المفاوضات، وينشغل فقط بتشكيل حكومة يسيطر عليها داعمو الإرهاب"، في إشارة إلى الأحزاب العربية.

ودعا مقربون من نتنياهو آيزنكوت إلى "استدراك الموقف فورًا"، مشددين على أن الليكود يتمسك بموقفه القاضي بأن "ضمان أمن إسرائيل يتطلب تشكيل حكومة وحدة قومية دون إبطاء".

وفي سياق الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة، أعلن رئيس حزب "زهوت"، موشيه فيغلين، أن حزبه سيدعم تشكيلها، معتبرًا أن "الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا لمتانة الدولة وتماسك الجيش الإسرائيلي"، وأن هناك "حاجة قومية ملحّة لرأب الصدع وتعزيز الوحدة".

غير أن الحزب اشترط انضمامه إلى الائتلاف بالحصول على منصب أمني رفيع "يتيح له التأثير بصورة ملموسة وتغيير السياسة الأمنية القائمة"، موضحًا أنه في حال عدم الاستجابة لمطلبه، سيصوّت لصالح تنصيب حكومة الوحدة دون الانضمام إليها، على أن تشمل حكومة كهذه أحزاب: الليكود و"يشار" و"بياحد" و"الصهيونية الدينية" و"زيهوت" وتتكون من 61 عضو كنيست.

في غضون ذلك، وجّه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أفيغدور ليبرمان، رسالة إلى بينيت على خلفية مساعيه لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، مستعيدًا تسجيلًا مصورًا من أيار/ مايو 2021، عرض فيه نتنياهو على بينيت التناوب على رئاسة الحكومة، وكتب معلقًا: "نفتالي، لم تصدّقه حينها، فلماذا تصدّقه الآن؟".

وحذّر الوزير الإسرائيلي عن الليكود، ميكي زوهر، كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية من الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، قائلا إن إقدامها على هذه الخطوة، في ظل ما وصفه بـ"سلوك آيزنكوت غير اللائق"، سيعني "قطيعة نهائية مع اليمين".

في المقابل، دعا رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، آيزنكوت إلى المضي في تشكيل حكومة دون نتنياهو، قائلا: "غادي، الجمهور الإسرائيلي يقف خلفك. حان الوقت لتشكيل حكومة تغيير حقيقية من دون المسؤولين عن إخفاق السابع من أكتوبر".

وفي ظل المخاوف داخل معسكر آيزنكوت من استغلال نتنياهو التطورات الأمنية لعرقلة تشكيل الحكومة، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس، أن جهات في "معسكر التغيير" تواصلت خلال الأيام الأخيرة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، مطالبةً بـ"جس النبض والتأكد من أن ترامب لا يوافق لنتنياهو على خطوات متهورة في إيران".

وتتعالى داخل المعسكر مطالبات لآيزنكوت بالإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري، بهدف إعادة توحيد صفوفه وتسريع حسم الخلافات مع كتلة "يهدوت هتوراه".