يسابق غادي آيزنكوت الزمن لإنجاز ائتلاف "معسكر التغيير" خلال يومين وتنصيب الحكومة الإثنين المقبل بعد رفضه تناوب نتنياهو، بينما تصطدم المفاوضات بعقدة قانون التجنيد وشروط الحريديين ونفتالي بينيت حول الصلاحيات والمناصب الحساسة وسط ترقب حركة "شاس".

زعيم "يشار"، غادي آيزنكو، بعيد تكليفه بتشكيل حكومة من قِبل الرئيس الإسرائيلي (Getty Images)

تتسارع وتيرة المشاورات السياسية في إسرائيل لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة رئيس حزب "يشار" والمكلف بذلك، غادي آيزنكوت، إذ يهدف "معسكر التغيير" إلى إنجاز جميع الاتفاقيات الائتلافية خلال يوم أو يومين، تمهيدا لإعلان آيزنكوت نجاحه في تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

وبينما يسابق آيزنكوت الزمن لإغلاق الملفات المفتوحة بالتوازي مع كافة الشركاء المحتملين، تبرز عقدة المفاوضات مع الحريديين وتحالف "بياحاد" بزعامة نفتالي بينيت كأهم المحطات المفصلية التي تحدد ملامح الحكومة المقبلة، وذلك في ظل رفض آيزنكوت مقترحات نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة.

تقديرات ترجّح حسم التشكيل خلال "يوم أو يومين" والتنصيب الأسبوع المقبل

ووفقا لتقديرات مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ، يقف آيزنكوت على بُعد "يوم أو يومين" فقط من الإعلان رسميا عن نجاحه في مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي.

وتشير المعطيات إلى أن "معسكر التغيير" يضع نصب عينيه هدفا زمنيا محددا، يقضي بأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الكنيست بعد ثمانية أيام، وتحديدا يوم الإثنين المقبل.

وفي هذا الإطار، يرفض آيزنكوت التسرع في إعلان نجاحه قبل توقيع جميع الاتفاقيات الائتلافية بشكل نهائي ومكتوب، ما دفعه إلى تسريع وتيرة المفاوضات، وفتح قنوات التفاوض بالتوازي مع كافة الأطراف في آن واحد، لتفادي أي مفاجآت أو ضغوط في اللحظات الأخيرة.

وتُظهر الخريطة التفاوضية الراهنة أن إنجاز هذا الجدول الزمني خلال الساعات الـ48 المقبلة مرهون بإغلاق ملفين رئيسيين:

- إزاء الحريديين: استكمال صياغة الاتفاق الائتلافي مع كتلة "يهدوت هتوراة"، التي اجتمع رئيسها يعقوب آشر مع فريق آيزنكوت في جلسة تجاوزت أربع ساعات، وسط مساع لتذليل العقبات التشريعية المرتبطة بقانون التجنيد.

- الأطراف الحزبية داخل المعسكر: حسم الاتفاق مع حزب "بياحاد" بزعامة نفتالي بينيت، باعتباره الحزب الوحيد في معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو الذي لم يوقّع اتفاقه بعد، بالتوازي مع استكمال الصيغة النهائية للاتفاق مع حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان.

واستأنف آيزنكوت، الخميس الماضي، المفاوضات الائتلافية مع "الديمقراطيون"، بعد يومين من تعليقها، إثر تفاهم بينهما بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

كواليس فشل لقاء نتنياهو وآيزنكوت

وتأتي هذه الوتيرة المتسارعة في المفاوضات الائتلافية على خلفية انسداد الأفق في اللقاء الذي جمع نتنياهو وآيزنكوت، إذ رفض الأخير مقترحا قدمه نتنياهو يقضي باستمراره في رئاسة الحكومة حتى انتهاء الوضع الأمني الراهن، على أن يلي ذلك تناوب متعاقب؛ عام لآيزنكوت، وعام لنتنياهو بالتبادل.

وأصرّ آيزنكوت على رفض الخوض في أي صيغ للتناوب قبل حسم القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها تجنيد الحريديين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتشريعات القضائية، وهي ملفات لم يشهد اللقاء أي تقارب بشأنها، رغم قناعة نفتالي بينيت بأن قنوات الاتصال مع "الليكود" لتشكيل حكومة وحدة لم تُستنفد بعد، ويجب استنفادها قبل التوجّه إلى خيار تشكيل حكومة أقلية.

معضلة التوقيع: بينيت ينتظر الحريديين والحريديون يشترطون التزامه

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن بينيت قد أبلغ آيزنكوت باشتراطه التوصل أولا إلى صيغة نهائية لقانون التجنيد مع "يهدوت هتوراة"، وعرضها عليه، قبل أن يضع توقيعه النهائي.

في المقابل، يواجه آيزنكوت مأزقا مركّبًا؛ إذ يطالب "يهدوت هتوراة" بإبداء بينيت استعدادا واضحا للمضيّ قدما نحو صيغة تجنيد توافقية كشرط للتقدم.

وبالتوازي مع ذلك، يطرح بينيت، المرشح لتولي حقيبة المالية في حكومة "التغيير والحريديين"، "حزمة مطالب" مقابل انضمامه، تشمل:

- استعادة الصلاحيات الواسعة التي سُحبت من وزارة المالية في الولاية الأخيرة.

- تشكيل لجنة وزارية لشؤون منظومة الاحتياط، وتمرير خطة لدعم المؤدين للخدمة العسكرية.

- إسناد رئاسة لجنة المالية البرلمانية لأحد أعضاء تحالفه، وتعيين المديرة العامة السابقة لوزارة المواصلات، كيرين تيرنر، وزيرة للمواصلات خلفا لميري ريغيف.

مفاوضات ماراثونية مع الحريديين... مناصب كضمانات

وفي ما يتعلّق بالحريديين، عقد رئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، يعقوب آشر، اجتماعا ماراثونيا مع فريق آيزنكوت استمر أكثر من أربع ساعات، بمشاركة المحاميين بوعاز بن تسور وراز نيزري، لمراجعة الاتفاق الائتلافي وصياغته "سطرا بسطر"، وسط تقديرات بأن صياغة المبادئ في قوالب تشريعية "قد تستغرق أكثر من 24 ساعة"، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، و"كان 11".

وتتمسك المرجعيات الدينية المتمثّلة بالحاخامين، دوف لاندو وموشيه هليل هيرش، بالاطلاع على النص المكتوب لقانون التجنيد قبل منح موافقتهما النهائية على القائمة التي سلمها المحامي بن تسور لفريق آيزنكوت، والتي تتضمن:

- قانون التجنيد: إلغاء أي حصص لتجنيد الحريديين، ومنع فرض أي عقوبات مالية أو جنائية على دارسي التوراة، مقابل قصر العقوبات على غير المواظبين على الدراسة، وإنشاء مديرية رقابة على المتفرغين للدراسة التوراتية الذين يُوصفون بأن "التوراة مهنتهم".

- مناصب كضمانات تعطيل: ويدرس "يهدوت هتوراه" المطالبة بمناصب حساسة يمنحه قوة ردع وتعطيل في حال نكث "معسكر التغيير" بتعهّداته مستقبلا، وتشمل المناصب رئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء، ومقعدا في لجنة تعيين القضاة بالتزامن مع التوقيت الحرج لتعيين قضاة المحكمة العليا، فضلا عن مقترح قيد النقاش لدى الحاخامات، للمطالبة بمنصب رئيس الكنيست لنائب حريديّ.

ترقّب في "شاس" بانتظار حسم "يهدوت هتوراة"

وعلى وقع هذه التطورات، تراقب حركة "شاس" عن كثب مآلات التفاهم مع "يهدوت هتوراة"، إذ تشير مصادر في "مجلس حكماء التوراة" التابع للحركة إلى أن مصادقة الحاخام لاندو على الانضمام لحكومة آيزنكوت ستدفع حاخامات "شاس" إلى مطالبة رئيس الحركة، أرييه درعي، بعقد اجتماع فوري وموسع لمجلس الحكماء، لبحث خطوة الانضمام بشكل معمّق، رافضين الاكتفاء بتصريحات سياسية عامة من قيادة الحزب.