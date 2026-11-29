نتنياهو وآيزنكوت سيلتقيان في مقر الجيش في تل أبيب، صباح اليوم، وفي معسكر آيزنكوت معارضة شديدة لحكومة وحدة مع نتنياهو ويشككون في نوايا الأخير وخلاف علني بين بينيت ولبيد، ونتنياهو يواصل محاولاته لشق "يهدوت هتوراة"

بدأ رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، اجتماعًا صباح اليوم، الأحد، لبحث تشكيل حكومة وحدة، في مقر وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي "هكِرْيا" في تل أبيب، بعدما تقرر نقل اللقاء من فندق في هرتسيليا إلى المقر العسكري، حيث يشارك فيه السكرتير العسكري لنتنياهو.

وكان آيزنكوت قد أعلن قبيل الاجتماع أن نتنياهو سيستهل اللقاء بإحاطة أمنية. وبالتزامن مع اجتماعهما، يعقد طاقما المفاوضات الائتلافية لحزبي "يشار" و"بياحد" اجتماعًا آخر، فيما تظاهر مؤيدون لتشكيل حكومة وحدة خارج مقر وزارة الأمن، مرددين هتافات تدعو نتنياهو وآيزنكوت إلى التراجع عن مواقفهما المتشددة.

ويشارك في الاجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت أيضًا الوزير الإسرائيلي السابق، رون ديرمر، الذي تولى إدارة الاتصالات بين نتنياهو ونفتالي بينيت، في إطار المحادثات التي سبقت إعلان نتنياهو، مساء أمس، موافقته على تولي آيزنكوت رئاسة حكومة الوحدة أولًا بالتناوب.

وتشير تقديرات إسرائيلية حذرة على خلفية لقاء نتنياهو وآيزنكوت، صباح اليوم، إلى عدم حدوث تحول جوهري في المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة، وأن اللقاء يأتي بالأساس في إطار استنفاد مساعي تشكيلها.

وبالتزامن مع اللقاء، استأنف طاقما المفاوضات الائتلافية لحزبي "يشار" و"بياحد" محادثاتهما في فندق "دان أكاديا" في هرتسيليا، بعدما أُرجئ اجتماعهما الخميس الماضي.

ويسود تقدير في "معسكر التغيير" بأن الاتفاق مع "يهدوت هتوراه" سيُوقّع كما هو مخطط، وأن الخلافات داخل الكتلة الحريدية تستهدف بالأساس تحسين المواقف في المفاوضات الداخلية، فيما لا يزال آيزنكوت يسعى إلى تنصيب الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان نتنياهو قد أعلن، مساء أمس، أنه يوافق على حكومة وحدة يتولى فيها آيزنكوت منصب رئيس الحكومة أولا بالتناوب ثم يتولى نتنياهو المنصب، "على إثر شدة الخطر الوجودي وإمكانية تشكيل حكومة ليس لديها القدرة على مواجهة هذا الخطر".

لكن يتوقع أن يطلب نتنياهو خلال اللقاء أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة فقط بعد "حدث أمني حساس سيتعامل معه نتنياهو قريبا"، يدخل آيزنكوت إلى مكتب رئيس الحكومة، وهذا شرط يرفضه حزب "يشار"، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وقال آيزنكوت ردا على تصريح نتنياهو، أمس، إن القضايا الجوهرية هي التي ينبغي أن تكون في المركز وليس قضية التناوب، وأشار إلى أن حزب الليكود لم يُجب بعد على مقترح سري نُقل إليه قبل أسبوع مع "تنازلات كبيرة من جانبنا"، وأنه يشتبه بأن هدف نتنياهو هو المماطلة من أجل إحباط تشكيل حكومة جديدة.

وهناك خلاف بين الجانبين حول "القضايا الجوهرية"، وأولها طلب "يشار" بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، ويرفض نتنياهو بشدة تشكيلها، والخلافات حول خطة الانقلاب القضائي التي نفذتها حكومة نتنياهو، إضافة إلى أن الكنيست ألغى قانون رئيس الحكومة البديل وينبغي إعادة سنه مجددا من أجل الموافقة على اقتراح نتنياهو.

ويواجه آيزنكوت معضلة إثر هذه التطورات، تتمثل بتفكيك معسكره بسبب تشكيل حكومة مع نتنياهو، التي لا يؤمن بها، أم استمرار العمل على تشكيل حكومة مع معسكره، والمشكلة الرئيسية التي تعالت بعد إعلان نتنياهو تتعلق بكتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية.

فقد كُشف أمس عن خلافات داخل هذه الكتلة، وأن نتنياهو مستمر بكل قوة في محاولته لشقها بحيث لا يكون جميع أعضائها في الكنيست مؤيدين لتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، بحسب رسائل صادر عن "يهدوت هتوراة".

واعتبر عضو الكنيست مئير بوروش، من الجناح اليميني في "يهدوت هتوراة"، أنه "أدعم رئيس الحكومة نتنياهو باستعداده للتنازل من أجل تشكيل وحدة، ولا شك في أن هذه الإمكانية المفضلة في الوقت الحالي".

من الجهة الأخرى، انتقد مسؤول في الكتلة نتنياهو وقال إنه "في الوقت الذي فيه نتنياهو واليمين يقدمون المواعظ الأخلاقية للحريديين بعدم الذهاب مع آيزنكوت وبينيت ولبيد، يوافق نتنياهو أن يكون الثاني في اتناوب، والإطاحة ببن غفير والحريديين، والأمر المهم أن يشكل هؤلاء ’اليساريون’ حكومة معه".

وقال الليكود في بيان رسمي، أمس، إنه لن يتنازل عن الحريديين في حكومة وحدة.

لكن داخل معسكر آيزنكوت، يعارض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، وكذلك يائير لبيد، إمكانية تشكيل حكومة وحدة، والتقى آيزنكوت مع ليبرمان أمس.

ويؤيد رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، خلافا لشريكه في قيادة الحزب لبيد، تشكيل حكومة وحدة ورحّب بأن نتنياهو يوافق على أن يكون آيزنكوت الأول في التناوب على رئاسة الحكومة، بينما وصف لبيد أقوال نتنياهو بأنها "خدعة شفافة أخرى من جانب مخادع تسلسلي الذي خدع جميع شركائه وخرق جميع الاتفاقات".