أظهرت الشهادات أن التحذيرات العسكرية سبقت اندلاع الحرب بأشهر، في وقت جرى فيه التقليل من خطورة الموقع أمام الجمهور الإسرائيلي.

كشفت شهادات مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن قيادة الجيش والفرقة 91 كانتا على علم، منذ صيف عام 2023، بأن ما أقامه حزب الله في منطقة مزارع شبعا المحتلة (جبل دوف) لم يكن مجرد خيمة ميدانية، بل مجمعا عسكريا محصنا يضم بنية تحتية خرسانية وتجهيزات مستقلة، إلا أن القيادة السياسية لم تمنح الجيش الضوء الأخضر للتحرك وتدميره، خشية التصعيد على الجبهة الشمالية.

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وجاءت هذه الشهادات عقب الكشف الذي نشرته موقع "واي نت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، بشأن العثور على بقايا خرسانة مسلحة وعوارض فولاذية ونظام كهربائي مستقل في أنقاض المجمع، ما أظهر حجم المنشأة التي كانت قائمة تحت الأغطية القماشية، خلافًا للصورة التي قُدّمت للجمهور الإسرائيلي آنذاك.

ونقل التقرير عن مسؤولين خدموا في الفرقة 91 خلال عام 2023 قولهم إن المؤشرات على طبيعة الموقع كانت واضحة، إذ أظهرت الصور الجوية المتعاقبة وجود أعمال بناء وبنية تحتية تتجاوز بكثير مجرد إقامة خيمة مؤقتة.

وأوضحوا أن وجود أرضية خرسانية تحت الأغطية القماشية كان مصدر القلق الأساسي، باعتباره مؤشرا على إقامة موقع عسكري دائم ومحصن.

وبحسب المصادر، كانت المتابعة الاستخباراتية للمجمع متواصلة ومكثفة، إذ كانت الفرقة تتلقى صورا جوية حديثة للموقع كل بضعة أيام، إلى جانب استخدام وسائل جمع المعلومات والطائرات المسيّرة لرصد الأنشطة داخله ومحاولة كشف طبيعة المنشآت المقامة تحت الأغطية وبين الأشجار.

كما أشارت التقديرات العسكرية إلى أن الموقع تحول إلى نقطة عسكرية متقدمة داخل الأراضي الإسرائيلية، تمركزت فيها قوات من حزب الله، بينها عناصر من قوة الرضوان، وأقامت وجودا ميدانيًا لمراقبة المنطقة.

ورغم وضوح المعطيات، بقي المجمع قائما لأشهر، في وقت طالبت فيه قيادة الفرقة 91 والقيادة الشمالية بالتحرك لإخلائه وتدميره، وفق ما أفادت به المصادر. غير أن هذه المطالب اصطدمت برفض المستوى السياسي، وعلى رأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته، الذين فضلوا تجنب التصعيد وعدم فتح جبهة جديدة مع حزب الله.

وأضاف المسؤولون أن القيادة العسكرية كانت مستعدة لتفجير الموقع، لكنها لم تحصل على الموافقة اللازمة، وسط تعليمات بعدم تأجيج التوتر على الحدود الشمالية. وفي المقابل، جرى التقليل من خطورة المجمع أمام الجمهور الإسرائيلي، ووُصف بأنه استفزاز محدود لا يحمل أهمية استراتيجية، مع طرح تقديرات بأن الظروف الشتوية وتساقط الثلوج قد تدفع عناصر حزب الله إلى مغادرته.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين التقديرات العسكرية وما عرض على الجمهور أثارت انتقادات داخل المؤسسة العسكرية، إذ كانت القوات الميدانية تتابع عن كثب طبيعة المنشأة ومخاطرها، بينما جرى التعامل معها سياسيًا وإعلاميًا باعتبارها تحركًا محدودًا.

ولم تقتصر المخاوف العسكرية على مزارع، إذ رصدت الفرقة 91، في الخامس والسادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي قبل يومين من هجوم السابع من أكتوبر، إقامة حزب الله بنية خرسانية جديدة تجاوزت الخط الأزرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، قرب مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي.

وعلى إثر ذلك، أجرت قيادة الفرقة تقييمات عاجلة للوضع، وعززت انتشار قواتها في المنطقة، كما جهزت جرافة عسكرية لهدم المنشأة فورًا، تفاديًا لتكرار سيناريو جبل دوف وانتظار موافقة سياسية قد تتأخر.

وبحسب المصادر، أبلغ الجيش اللبناني عبر قنوات الاتصال المعتمدة بضرورة إزالة المنشأة، ليعمل على تفكيكها قبل ساعات قليلة من اندلاع الحرب.

وبعد يومين، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومع إطلاق حزب الله أولى قذائف الهاون باتجاه جبل دوف، صدر قرار قيادة الفرقة 91 بتدمير المجمع، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت الموقع وقضت عليه، ليكون أول هدف يقصفه الجيش على الجبهة الشمالية عقب اندلاع المواجهة.