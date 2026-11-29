مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحمّلون قائد المنطقة الوسطى، آفي بلوط، مسؤولية عدم منع المستوطنين من هدم منزل عائلة الطوباسي، رغم المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات الميدانية وقرارات المحكمة العليا، وسط تحذيرات من اتساع ظاهرة السطو المسلح على ممتلكات الفلسطينيين.

تجاهل جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات مسبقة وتحذيرًا ميدانيًا كان من شأنهما منع مستوطنين من هدم منزل لعائلة الطوباسي في قرية جالود، جنوبي نابلس، الخميس الماضي، فيما حمّل مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية وجهاز الشاباك قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، المسؤولية عن الإخفاق في حماية المنزل.

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وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن جنديًا مكلفًا بمهام الحراسة قرب جالود أبلغ قادته بتحرك جرافة مشبوهة في المنطقة، لكنهم تجاهلوا بلاغه، مرجحين أنها في طريقها لإخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية، فيما استخدمها المستوطنون لهدم المنزل الذي كان الجيش مكلفًا بحمايته.

هدم منزل الطوباسي في جالود: الاحتلال تجاهل تحذيرات مسبقة

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وبحسب مسؤولين أمنيين، كانت لدى الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن بلاغ الجندي، معلومات مسبقة كان يفترض أن تدفع بلوط إلى وضع حراسة على المنزل، الذي يشكل محور التماس قدمته العائلة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. كما تجاهل الجيش بلاغات قدمتها العائلة قبل أيام من الهدم، بشأن وصول مستوطنين إلى المنزل وإلحاق أضرار به.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع للصحيفة: "لهذا الإخفاق مسؤول واحد، هو آفي بلوط. ثمة محاولة من بلوط والجيش لإلقاء المسؤولية على آخرين، لكنهم يدركون داخل الجيش أيضًا أن هذا إخفاق هائل من جانبهم".

وأكدت مصادر في قيادة المنطقة الوسطى أن معلومات مسبقة كانت بحوزة القيادة واللواء العسكري المسؤول عن المنطقة، لكنهما اختارا عدم اتخاذ استعدادات ميدانية لمنع دخول المستوطنين، فيما حمّلت المصادر الشاباك المسؤولية، بدعوى أن المعلومات نُقلت إليه أيضًا ولم يتحرك لإحباط الاعتداء.

اعتداءات متواصلة رغم قرارات المحكمة

وكان رئيس مجلس قروي جالود، رائد الحج محمد، قد أكد الخميس الماضي أن أعمال الهدم طاولت أكثر من منزل للعائلة، وجرت على مرأى من قوات الاحتلال وبمساعدتها، معتبرًا أنها تستهدف فرض أمر واقع يحول دون عودة العائلة إلى منازلها.

وقال المحامي غياث ناصر، الذي يمثل العائلة، إن أعمال الهدم تشكل "تعبيرًا عن استمرار الإخفاق الخطير للجيش في إنفاذ القانون في المنطقة"، مؤكدًا أن التوجهات المتكررة إلى السلطات العسكرية للتحذير من أعمال التدمير المتواصلة، حتى بعد إحراق المنازل، لم تفضِ إلى اتخاذ إجراءات لمنعها.

واضطرت العائلة في تموز/ يوليو الماضي إلى مغادرة منازلها الثلاثة، بعدما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية قربها وحاصروها لأسابيع، فيما أمرت المحكمة العليا بإعادتها إلى منازلها بحلول 20 أيلول/ سبتمبر.

ولم يبلغ الجيش العائلة بضرورة الاستعداد للعودة إلا ليلة 28 أيلول/ سبتمبر، غير أن عملية إعادتها تحولت إلى عملية إجلاء، بعدما اقتحم ما بين 100 و200 مستوطن أحد المنازل واعتدوا على أفراد العائلة والقوات المرافقة لها، وأحرقوا مركبات عسكرية وسيارة العائلة.

وعقب إجلاء العائلة، أضرم المستوطنون النار في المنازل، واستمرت النيران مشتعلة لساعات دون وصول طواقم الإطفاء.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمرت المحكمة العليا الدولة بتمكين مهندسين وخبراء تقدير الأضرار من دخول المنازل تمهيدًا لترميمها، وضمان سلامتهم، وطالبتها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان عودة العائلة بصورة آمنة ومستدامة.

كما ألزمت المحكمة الدولة بدفع 51 ألف شيكل لتغطية النفقات القضائية للعائلة، بسبب إطالة أمد الإجراءات وعدم تقديم ردود موضوعية، وذلك بعدما وبّخت القاضية دافنا باراك إيرز ممثلي الجيش لعدم الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لإعادة العائلة.

مسؤول أمني: فقدان السيطرة في الضفة "تهديد إستراتيجي"

وفي سياق الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين، قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع لـ"هآرتس" إن "الساحة الأكثر قابلية للانفجار هي الضفة الغربية، لا إيران"، معتبرًا أن تجاهل فقدان الجيش السيطرة في الضفة تحول إلى "تهديد إستراتيجي يفضّل الجميع تجاهله".

وأشار المصدر إلى اتساع ظاهرة نهب المستوطنين ممتلكات الفلسطينيين، وتلقي المنظومة الأمنية تسجيلات توثق سرقة محاصيل زراعية ومعدات من محال تجارية واقتحام منازل.

وأضاف أن مستوطنين مسلحين يقتحمون المحال ويستولون على ما يريدون تحت التهديد، مؤكدًا أن "هذا سطو مسلح، وهو عمل بالغ الخطورة"، وأن النهب أصبح "ظاهرة لا يجوز لنا التعايش معها".