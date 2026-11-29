بعد نحو عقد على بدء التحقيقات وأكثر من ست سنوات على بدء المحاكمة، أبدى فريق الدفاع عن نتنياهو استعداده، للمرة الأولى، لإجراء محادثات مع ممثلي المستشارة القضائية، إثر مقترحات القضاة بشأن إسقاط بعض الاتهامات والتوصل إلى تسوية.

وافق محامو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، للمرة الأولى، على إجراء محادثات مع ممثلي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، برعاية الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بهدف التوصل إلى تفاهمات لإنهاء محاكمته الجنائية بقضايا فساد.

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وجاءت الموافقة بعد وقت قصير من تجديد هرتسوغ دعوته الطرفين إلى الاجتماع في مقر الرئاسة، وفي أعقاب مقترحات طرحها القضاة، الأربعاء الماضي، بشأن مصير الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو في ملفات الفساد الثلاثة.

وقال محامو نتنياهو، عميت حداد ويسرائيل فولنرمان ونوعا ميلشتاين، في بيان: "على ضوء ما قاله القضاة، لا شك في أنه ينبغي إنهاء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، ولذلك سنحضر الاجتماع في مقر الرئاسة".

وكان هرتسوغ قد أعرب، في بيان صدر صباح اليوم، عن ثقته الكاملة بالقضاة، مشددًا على ضرورة الإصغاء إليهم، وداعيًا إلى إجراء "حوار موضوعي ومعمّق، بقلب منفتح وإرادة صادقة، للتوصل إلى تفاهمات".

ومن المتوقع أن تغادر بهاراف ميارا البلاد اليوم، فيما قد تُعقد المحادثات دون مشاركتها شخصيًا في هذه المرحلة، أو يُحدد موعدها بعد عودتها.

وكان قضاة محاكمة نتنياهو قد أشاروا، الأربعاء الماضي، إلى ضعف احتمالات إدانته في الملف 4000 (قضية "واللا – بيزك") والملف 2000 (قضية نتنياهو – موزيس)، واقترحوا إسقاط الاتهام ضده في الأول وإعادة النظر في أجزاء من الثاني، والسعي إلى تسوية في الملف 1000 (قضية الهدايا).

وجاء ذلك خلال جلسة في المحكمة المركزية في القدس، استُدعيت إليها المستشارة القضائية بصورة استثنائية، بحضور المدعي العام للدولة، عميت إيسمان، فيما أبلغت بهاراف ميارا القضاة أنها ستدرس مقترحاتهم.

وقالت رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان، إن الإجراءات القضائية بلغت، بعد انتهاء إفادة نتنياهو، مرحلة تستوجب إعادة النظر في كيفية مواصلتها، مؤكدة أن "المصلحة العامة تقتضي إعادة النظر".

وأوضحت أن تقييم القضاة يستند إلى انطباعاتهم حتى الآن، ويقتصر على نتنياهو، إذ لم تستمع المحكمة بعد إلى إفادات المتهمين الآخرين.

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وكان هرتسوغ قد طرح، في نيسان/ أبريل الماضي، إجراء محادثات للتوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو، وأبدت المستشارة القضائية استعدادها لذلك، شريطة إجرائها "دون شروط مسبقة ودون المساس بتقدم المحاكمة"، فيما لم يستجب فريق الدفاع، حينها، للمقترح.