تواجه إسرائيل ضغوطا أميركية ودولية متزايدة لدفع تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة ترامب بشأن غزة، وسط تلويح مجلس السلام بالتخلي عن مسؤوليته في القطاع، في ظل تعثر التفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار.

يناقش المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد، المصادقة على دخول قوات الأمن الدولية إلى قطاع غزة، إلى جانب منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء "الحي الإماراتي" في رفح، ضمن منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، على أن تتولى القوات الدولية تأمينها في المرحلة الأولى، وذلك في ظل ضغوط أميركية ودولية متزايدة لدفع تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القطاع.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر أمنية، يميل المجلس الوزاري إلى الموافقة على الخطوتين، في أعقاب تحذيرات وجهها الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أن استمرار تعطيل تنفيذ الخطة قد يدفع المجلس إلى التخلي عن مسؤوليته في القطاع وإعادة ولايته.

وتتضمن مطالب مجلس السلام من إسرائيل الالتزام بالتعهدات الإنسانية، وزيادة إدخال الخيام والمعدات الطبية، ووقف الهجمات على قطاع غزة، والالتزام بتفاهمات بروتوكول شرم الشيخ بشأن عدد شاحنات المساعدات، إلى جانب السماح بترتيبات انضمام إسرائيل إلى قوة الاستقرار الدولية، وإتاحة المجال أمام عناصر الشرطة الفلسطينية الذين جندتهم اللجنة التكنوقراطية للخروج والتدرب، تمهيدا لعودتهم إلى القطاع، فضلا عن السماح ببدء أعمال البناء في منطقة رفح التي اختيرت لإقامة مشروع تجريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملادينوف لم يحدد موعدا لإعادة ولاية مجلس السلام والتخلي عن مسؤوليته في غزة، غير أن التوجه كان يقضي بتنفيذ ذلك فورًا في حال عدم إحراز تقدم.

ومن المقرر أن يطلع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مستجدات تنفيذ خطة ترامب، وسط تقارير تفيد بأن المجلس يحمّل إسرائيل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تعثر الأوضاع في القطاع.

وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع انتقادات حادة وجهها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وأحد أبرز المسؤولين المنخرطين في ملف غزة، إلى إسرائيل، محذرا من أن استمرارها في النهج الحالي قد يجعلها دولة منبوذة على المستوى الدولي.

وكان المجلس الوزاري المصغر قد صادق في تموز/يوليو الماضي على دخول قوات دولية إلى قطاع غزة، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع مكتب رئيس الحكومة عن القرار في نهاية آب/أغسطس، تحت ضغط الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، معلنا أن القيادة السياسية لم توافق على دخول قوات حفظ السلام إلى القطاع.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه "هآرتس"، لم تستجب إسرائيل حتى الآن لمعظم المطالب الإنسانية التي طرحها مجلس السلام، باستثناء الموافقة على مشروعين للصرف الصحي، يتعلق الأول بإجراء إصلاحات طارئة لنظام الضخ في بركة الشيخ رضوان، والثاني بإصلاحات جزئية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة.