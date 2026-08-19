تقرير: إسرائيل رفضت تفعيل آلية تنسيق مع سورية وواشنطن تربط استهداف أبو الظهور بالانتخابات

إسرائيل رفضت تفعيل مركز تنسيق مع سورية والولايات المتحدة قبل قصف أبو الظهور، فيما رأى مسؤولون أميركيون أن حسابات الانتخابات الإسرائيلية ساهمت في قرار الضربة؛ إردوغان يهاجم نتنياهو ويرفض ذرائعه لشرعنة الهجوم على سورية: "يفتعل ذرائع للتوسع قبل الانتخابات".

منظر جوي لمطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، كانون الأول 2024 (Getty Images)

رفضت إسرائيل، وفق مسؤولين أميركيين، تفعيل مركز تنسيق مشترك كان يفترض أن يجمعها بسورية والولايات المتحدة في الأردن لإدارة الحوادث ومنع التصعيد، قبل أن تكثف توغلاتها في جنوب سورية وتنفذ لاحقًا الغارة على مطار أبو الظهور، فيما يعتقد مسؤولون في واشنطن أن حسابات الانتخابات الإسرائيلية لعبت دورًا جزئيًا في قرار الهجوم.

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وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، كانت الحكومة السورية تدفع منذ أسابيع نحو إنشاء مركز تنسيق، ضمن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها بين الجانبين برعاية إدارة ترامب، إلا أن إسرائيل رفضت تفعيل الآلية عمليًا.

وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل، بدلًا من تفعيل المركز، زادت توغلات جيشها في جنوبي سورية، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن هذا المسار دفع الحكومة السورية، في مرحلة معينة، إلى تغيير مقاربتها والاعتقاد بأنها بحاجة إلى "الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من دمشق ضبط النفس، وأبلغتها بأن معالجة الخلافات ستكون أسهل بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

بيان مشترك من حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل والجمهورية العربية السورية



باريس، 6 يناير/كانون الثاني 2026



اجتمع مسؤولون إسرائيليون وسوريون رفيعو المستوى في باريس، برعاية ووساطة الولايات المتحدة. وبعد مناقشات مثمرة في سياق خطة الرئيس دونالد جيه ترامب للسلام في… — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 6, 2026

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن بعض كبار المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الضربة على أبو الظهور ارتبطت جزئيًا بالحسابات الانتخابية الإسرائيلية، في ظل سعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تجنب الظهور بمظهر من يتراجع أمام ضغوط خارجية قبيل الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالضربة نفسها، أبلغت إسرائيل البيت الأبيض مسبقًا بنيتها تنفيذ الهجوم، وفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وقالت لواشنطن إن الهدف كان ردع تركيا عن إرسال شحنة من منظومات عسكرية متطورة إلى قاعدة أبو الظهور ومنع تمركز عسكري أوسع في الموقع.

وجاء ذلك في وقت كانت دمشق قد بعثت، بحسب مصدر مطلع، برسائل إلى إسرائيل تشرح فيها أسباب إعادة تأهيل مدرج المطار، وتؤكد أن الخطوة لا تحمل نوايا عدائية تجاهها.

في المقابل، رفض مسؤول تركي الرواية الإسرائيلية، وقال إنه "لم يكن هناك وجود تركي في القاعدة"، متهمًا إسرائيل بـ"اختلاق ذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، بعد نحو 20 ساعة من الغارات، أن سورية كانت على وشك خرق ما وصفه بتفاهم للحفاظ على "الوضع القائم" في القضايا الأمنية، عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب.

وقال البيان إن إسرائيل حذرت دمشق مرارًا من أن انتشارًا عسكريًا تركيًا من هذا النوع سيشكل تهديدًا لأمنها، وإن سورية "اختارت تجاهل هذه التحذيرات"، قبل أن يضيف أن إسرائيل "لن تتسامح مع تهديدات لأمنها".

إردوغان يهاجم نتنياهو: "يفتعل ذرائع للتوسع قبل الانتخابات"

من جانبه، رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، المزاعم التي ساقها مكتب نتنياهو بشأن الوجود التركي في سورية، معتبرًا أنها تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن "المزاعم غير القابلة للدفاع عنها التي طرحها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سورية ووحدة أراضيها".

وأضافت أن هذه المزاعم "نابعة من نية نتنياهو مواصلة سياساته التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية"، مؤكدة أن تركيا، "مثل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، تدعم ترسيخ سلام دائم في منطقتنا".

وشدد البيان على أن "الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف يمر بتخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية والقسرية واحترامه القانون الدولي"، مضيفًا أن تركيا "ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية على أساس شرعي لإرساء السلام والاستقرار والازدهار في سورية، ولن تسمح أبدًا بزعزعة استقرار سورية".

ويأتي الموقف التركي غداة اتصال هاتفي أجراه إردوغان مع الرئيس الأميركي، بحثا خلاله "العلاقات التركية الأميركية إلى جانب قضايا إقليمية ودولية"، بحسب ما صدر رسميا عن الجانب التركي في هذا الشأن.

ويأتي ذلك فيما أثارت الغارات استياء في البيت الأبيض وبين مسؤولين أميركيين كبار، بحسب "أكسيوس"، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب تجنب مواجهة أوسع بين ثلاثة شركاء رئيسيين لها في المنطقة: إسرائيل وتركيا وسورية.

وأشار التقرير إلى أن الضربة كشفت، مرة أخرى، صعوبة رسم الإدارة الأميركية "خطوطًا حمراء" واضحة أمام نتنياهو، رغم توتر العلاقة بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة، في وقت يحرص فيه ترامب على توثيق علاقته بكل من إردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكانت الغارات قد استهدفت، فجر الثلاثاء، مدارج وحظائر في مطار أبو الظهور العسكري شمالي سورية، على بعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود التركية، وألحقت أضرارًا بالموقع من دون تسجيل إصابات.

في المقابل، زعم مصدر أمني، في تصريحات أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، أن إسرائيل حاولت خلال الفترة الأخيرة التوصل إلى تفاهمات مع الشرع عبر اتصالات غير مباشرة، إلا أن هذه الاتصالات لم تفضِ إلى نتيجة.

وأضاف المصدر أنه بعد فشل الاتصالات خلف الكواليس، أطلعت إسرائيل الولايات المتحدة على "معلومات استخبارية حساسة" قالت إنها تشير إلى محاولات تركية للتمركز في قاعدة أبو الظهور معتبرة أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات و"الوضع القائم".

واستعرضت "كان 11"، مساء الثلاثاء، صور أقمار اصطناعية قالت إنها تُظهر أعمالًا ينفذها الجيش السوري في مطار أبو الظهور العسكري، وزعمت القناة أن الأعمال بدأت في أواخر أيار/ مايو.

وقالت إن هذه الأعمال شملت إعادة تعبيد مدارج الإقلاع والهبوط وبناء حظائر ومستودعات، فيما قالت إن نشاطًا في الجزء الجنوبي الشرقي من القاعدة قد يشير إلى استعداد لنشر منظومات مختلفة.

وأضافت "كان 11" أن من المحتمل، بحسب تقديرها، أن تكون بعض هذه الأنشطة مرتبطة بتركيا، وربطت ذلك بمخاوف إسرائيلية من إعادة تأهيل سلاح الجو السوري وتوسيع الحضور التركي في البلاد، بما قد يحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي.