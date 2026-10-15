نتنياهو فقد الثقة بقادة الأجهزة الأمنية بعدما دمجوا الشرخ الداخلي بتحذيراتهم من غليان فلسطيني

نتنياهو رفض قبل الحرب أقوال قادة الأجهزة الأمنية حول العواقب الأمنية للاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" * وثيقة أعدها مركز جديد لليمين الإسرائيلي، تخرّج منه رئيس الشاباك، تتضمن أفكارًا فاشية عميقة، وتدعو إلى ضم الضفة وتنفيذ الترانسفير...

يبدو أن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، التي بدأت حكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذها منذ تشكيلها في نهاية العام 2022، هي الخلفية للصراع بين نتنياهو ورئيس الشاباك السابق، رونين بار، الذي قدّم لنتنياهو تحذيرات متكررة، قبل هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ربط فيها بين الشرخ الحاصل في المجتمع الإسرائيلي بسبب خطة "الإصلاح القضائي" وبين ما وصفه بـ"عدم استقرار" في الساحة الفلسطينية.

وكان نتنياهو يستاء ويرفض أي أقوال أو ملاحظات من جانب قادة الأجهزة الأمنية تربط بين المعارضة الداخلية والاحتجاجات ضد "الإصلاح القضائي" وبين التحليلات التي تحدثت عن ضعف إسرائيل بنظر أعدائها واحتمال تعرضها لهجمات تنفذها حماس أو حزب الله أو إيران، والتي تكررت في حينه، لأن ذلك يعني أنه يشكّل خطرًا على أمن إسرائيل، وعلى ما يبدو أن نتنياهو كان يعتقد أن بار يتبنى هذه التحليلات.

وشملت جميع التحذيرات تقريبًا التي نقلها بار إلى نتنياهو توصيات بتنفيذ "ضربة استباقية" بواسطة عمليات عسكرية أو باغتيال قياديين في حماس، وفي مقدمتهم رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، ورفض نتنياهو معظمها، حسبما ذكرت تقارير إسرائيلية في أعقاب دعوى التشهير التي قدّمها بار ضد نتنياهو، أول من أمس الأربعاء، ردًا على اتهامات نتنياهو له بأنه المسؤول عن الإخفاق الأمني الإسرائيلي الذي أدى إلى هجوم حماس.

فيما يلي أبرز التحذيرات والتوصيات التي نقلها بار إلى نتنياهو وموقف الأخير حيالها، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية استندت إلى الدعوى التي قدّمها بار:

في 13 شباط/فبراير 2023، بعث بار "رسالة شخصية" إلى نتنياهو، حذّر فيها من "عاصفة مثالية" تجمع بين الشرخ الداخلي في إسرائيل و"عدم الاستقرار" في الساحة الفلسطينية، وأن هذا الوضع يشجّع "العدو" على تنفيذ هجمات، وكان رد نتنياهو أن على الشاباك استنفاد كافة الوسائل التي بحوزته من أجل ضمان أمن منتخبي الجمهور ورموز الحكم، وفي مقدمتها رئيس الحكومة وأفراد عائلته.

في 22 آذار/مارس، ادعى بار أن الإنذارات بشأن عمليات مسلحة فلسطينية ازدادت ثلاثة أضعاف، وأن حماس تحولت إلى ذراع إيراني، وأوصى باستهداف قياديين في حماس، ولم يعقّب نتنياهو على ذلك.

خلال محادثة مباشرة بين بار ونتنياهو عبر خط "الهاتف الأحمر" (المشفّر)، في 23 تموز/يوليو 2023، قال بار: "أنقل إليك إنذارًا إستراتيجيًا لحرب. أعداء إسرائيل يرصدون الشرخ الداخلي على أنه فرصة (لهجوم)"، وأضاف: "لن نعرف اليوم والساعة"، وأوصى بشن ضربة استباقية من أجل ترميم الردع، بينما تجاهل نتنياهو أقوال بار.

خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني في 12 أيلول/سبتمبر 2023، تحدث بار عن "وضع أمني غير مألوف ويستوجب تغيير الواقع"، وأنه "ليس بالإمكان الاعتماد فقط على إحباط عمليات إرهابية"، بينما أوعز نتنياهو بشكل واضح بأنه "يجب التطلع إلى فترة أعياد (يهودية) هادئة بقدر الإمكان"، وتحويل المداولات إلى الاحتجاجات ضد شخصيات عامة بسبب خطة "الإصلاح القضائي".

في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحدث بار عن "ذروة في النوايا الإرهابية"، وأوصى بالاستعداد لاغتيال قياديين في حماس ولشن عملية عسكرية في غزة قبل انتهاء فترة الأعياد اليهودية، ورد نتنياهو بالمصادقة على تنفيذ الاغتيالات التي تمت التوصية بها.

لقد اهتم نتنياهو بدفع تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" ليس من أجل إضعاف جهاز القضاء فقط، وإنما وبالأساس من أجل تغيير وجه جهاز القضاء، من خلال تعيين قضاة يمينيين أو محافظين، يُتوقع منهم بعد تعيينهم وترقيتهم ألا يؤيدوا التشدد في محاكمته بتهم فساد، وإنما أن يعارضوا تشددًا كهذا، وصولًا إلى تسوية أو صفقة تمنع فرض عقوبات عليه أو إرغامه على الرحيل عن الحياة السياسية.

وتعززت دوافع نتنياهو في هذا الاتجاه بعد حرب الإبادة في غزة، فقد كان يقود هذه الحرب، وفي الوقت نفسه كان يخوض معركته القضائية، ويمتثل عدة أيام أسبوعيًا أمام المحكمة، لكن نتنياهو بدا غير محرج أمام الرأي العام المحلي والدولي بسبب وضعه هذا.

وبسبب دمج بار موضوع الشرخ الحاصل في المجتمع الإسرائيلي على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" بالتحذيرات الأمنية التي قدمها إليه، فقد نتنياهو ثقته ببار، وفقد ثقته بقيادة الجيش التي حذّرت أيضًا من تأثير الاحتجاجات ضد الخطة على أمن إسرائيل، وصولًا إلى اتهامهم جميعًا بالمسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر، بعد أن بادر إلى دفع بار، وقبله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى الاستقالة من منصبيهما أثناء الحرب.

وعيّن نتنياهو مقربين منه مكانهما، الأول هو مستشاره العسكري السابق ومدير عام وزارة الأمن السابق، إيال زامير، الذي عيّنه رئيسًا لأركان الجيش، والثاني هو الجنرال اليميني، دافيد زيني، الذي عيّنه رئيسًا للشاباك، كما دفع نتنياهو رئيس الموساد السابق، دافيد برنياع، إلى الاستقالة، وعيّن مكانه مستشاره العسكري السابق، رومان غوفمان.

وسيكون بإمكان نتنياهو القول لاحقًا، في حال تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه أقال هليفي وبار وبرنياع الذين كانوا القيادة الأمنية الإسرائيلية العليا في 7 أكتوبر وأخفقوا في منع هجوم حماس، وخلافًا لنتنياهو، أعلن هؤلاء الثلاثة أنهم يتحملون مسؤولية في هذا الإخفاق، لكن إذا بدأت المحكمة النظر في دعوى بار ضد نتنياهو، فإنها قد تتحول إلى ما يشبه لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، إذ يُتوقع أن تُقدَّم إليها الكثير من الوثائق الأمنية المتعلقة بذلك.

"نخبة أمنية جديدة" لتنفيذ الترانسفير من قطاع غزة والضفة الغربية

لا يأبه اليمين الإسرائيلي بالمواقف الدولية المنددة بحرب الإبادة في غزة وبعواقب سياسية واقتصادية قد تتكبد إسرائيل ثمنها جراء ذلك، ويصرّ هذا اليمين على مواصلة الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وتجاهل العالم، وخاصة التغيرات الحاصلة في الرأي العام الأميركي ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين، فيما العالم العربي الخامد حيال ما يجري لا يُحسب في هذه المعادلة.

تأسس في الآونة الأخيرة، بتمويل أثرياء أميركيين يهود يمينيين، "المركز من أجل حرية إسرائيل" بهدف تغيير النخبة الإسرائيلية، وخاصة الأمنية، وتأهيل جيل جديد من الضباط اليمينيين المتطرفين بهدف الاستيلاء على مناصب مركزية في جهاز الأمن الإسرائيلي.

وهذا المركز هو صيغة جديدة لـ"صندوق الأمل" الذي دعم منظمة "كوهيليت" اليمينية الإسرائيلية التي بادرت ووضعت أسس خطة "الإصلاح القضائي"، لكن هدف المركز هو "تغيير وجه جهاز الأمن، بحيث يترأسه أشخاص يدعون إلى الترانسفير (تهجير الفلسطينيين) وحرب أبدية"، وفق تحقيق صحافي نشرته مؤخرًا صحيفة "هآرتس".

ويعمل تحت رعاية المركز "معهد أرغمان"، الذي يرأسه مؤسس حركة اليمين المتطرف الإسرائيلية "إم تيرتسو"، رونين شوفال، ويقدم هذا المعهد عدة برامج، في مقدمتها "برنامج تشرتشل" المخصص لعناصر أمنية، الذين يجتمعون في القدس أسبوعيًا، وفقًا للصحيفة، "للتداول في أفكار محافظة وتشكيل شبكة أعضاء ستستخدم كأساس للنخبة اليمينية الجديدة، مثلما عملت الحركة المحافظة في الولايات المتحدة، وهكذا يسعون للعمل الآن في اليمين الاستيطاني".

نتنياهو يستضيف خريجي "برنامج تشرتشل" اليميني المتطرف (مكتب الصحافة الحكومي)

أحد خريجي الفوج الثاني في "برنامج تشرتشل" هو رئيس الشاباك زيني، ووضع عناصر هذا البرنامج ما يوصف بأنه "الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل"، وهي وثيقة من 270 صفحة، جاء فيها ما يلي:

"السلام ليس غاية إستراتيجية. وعمومًا، لا يوجد عصر بدون حروب. وينبغي التطلع إلى المبادرة والحسم في أي مواجهة، والعودة إلى فكرة الهجوم الاستباقي. ويجب زيادة حجم جيش البرية وإقامة مناطق عازلة خارج الأراضي الإسرائيلية، وقريبًا من الحدود. ويتعين على الجيش أن يكون مستعدًا للقتال في عدة جبهات في الوقت نفسه، وبضمن ذلك (تنفيذ) اجتياح عميق وواسع لعدة فرق عسكرية في مسافة مئات الكيلومترات من حدودنا".

وحسب الوثيقة، فإنه "بالرغم من اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، فإن من شأن هاتين الدولتين أن تتحولا مرة أخرى إلى عدوتين في المستقبل، ولذلك يجب النظر إليهما على أنهما تشكلان تهديدًا محتملًا. وعلينا إعداد خطط تنفيذية شاملة لهذا الوضع".

واعتبرت الوثيقة أن "أعداءنا يتطلعون إلى إبادة دولة إسرائيل لأسباب أيديولوجية"، وأن "القضايا الأساسية في الصراع مع الفلسطينيين غير قابلة للحل، ولا فرق بين أهداف السلطة الفلسطينية وأهداف حماس. ويجب تفكيك السلطة والتقدم نحو ضم كامل للضفة وتشجيع الهجرة الطوعية"، أي الترانسفير.

وتابعت الوثيقة أنه "بشكل عام، علينا أن نحيا في وعي أمة مجندة، الذي يتطلب استثمارًا من ميزانية الدولة، واستثمار المواطنين في إطار خدمة نشطة في قوات الاحتياط".

على صلة تهجير سكان المخيمات: أكبر حملة ترانسفير في الضفة منذ 1967 ومثلما أعلن نتنياهو مؤخرًا، تقول الوثيقة إنه "يفضل تقليص المساعدات من الولايات المتحدة من أجل الانتقال من التبعية إلى الشراكة وتمويل التكاليف الأمنية بواسطة تقليص الإنفاق على الاحتياجات العامة، وتقليص آلاف الوظائف في القطاع العام، وتقليص رواتب الذين سيبقون في وظائفهم، وتقليص مخصصات التأمين الوطني بواسطة أوامر طوارئ، وتجميد برامج في مجالات التربية والتعليم والثقافة لأنه ليس لدينا امتياز بالإنفاق عليها حاليًا".

وتدعو الوثيقة إلى أفكار فاشية واضحة وعميقة، بتغيير ما يسمى "الكود الأخلاقي للجيش الإسرائيلي، وإسناده إلى مبدأ أخلاقي قومي وليس شموليًا. وعلينا التشديد على قيمة الانتصار والهوية القومية كإطار أخلاقي بديل. ويفضل التخلي عن قيم أخلاقية شمولية تستند إلى قيمة الإنسان وكرامته، وإضافة بند يكون بموجبه أن اجتثاث العدو هو أمر الساعة".

في هذه الأثناء، لا يبدو أن حرب الإبادة في غزة ستتوقف قريبًا، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في أواخر الشهر الحالي، وما إذا شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة أو رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إذا كان بمقدوره تشكيلها أصلًا.

روح الحرب الإسرائيلية لا تتجاوز آيزنكوت، الذي أعلن خلال جولة عند حدود قطاع غزة، أمس الخميس، أنه "أتعهد بأنه خلال 18 شهرًا من دخولي إلى مكتب رئيس الحكومة، حماس لن تكون مسيطرة في قطاع غزة، وسوف نبيد ذراعها العسكري، وهذا سيحدث إما بواسطة عملية تستند إلى خطة الرئيس ترامب التي وافقت عليها حكومة نتنياهو أو باستخدام قدرات عسكرية وعملياتية".

استمرار الحرب يعني استمرار الإبادة الجماعية في غزة، لأن "الضرر الجانبي" الذي يعني استهداف المدنيين غير الضالعين في القتال هو سياسة إسرائيلية رسمية وبات جزءًا من العقيدة العسكرية الإسرائيلية، بينما يتبين أن القضاء على ذراع حماس العسكري هو قصة فشل إسرائيلي متواصل منذ ثلاث سنوات، وليس واضحًا كيف "سيبيد" آ