خط واحد يربط بين رفض نتائج الانتخابات وتحقيقات زيني وإرهاب المستوطنين

نتنياهو لا يعتزم الاعتراف بخسارته للانتخابات وسيستمر في التحريض على الأحزاب العربية، والمستوطنون الإرهابيون يصعّدون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، وأثبتت انتخابات الكنيست والكونغرس أنه وترامب زعيمان مارقان تسببا بأزمات عالمية بسبب جنونهما...

واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حملته للتخويف من خسارته الانتخابات، وادعى في مقطع فيديو، أول من أمس، الأربعاء، أن المعسكر المعارض له قد يشكل حكومة تعتمد على دعم أحزاب عربية، زعم أنها "أحزاب الإسلام المتطرف المؤيدة للإرهاب التي تسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل"، وأن بإمكان "حكومة قومية فقط" برئاسته أن تمنع ذلك.

نتنياهو لا يعتزم الاعتراف بخسارته للانتخابات، ولذلك يُتوقع أن يواصل حملته هذه وأن يستخدم كافة الأدوات التي بحوزته لمنع تشكيل حكومة أخرى، حتى بعد تشكيل المعسكر المعارض له حكومة، إذا تحقق ذلك.

تبدو خسارة نتنياهو مدوية في أعقاب امتناع كتلة "يهدوت هتوراة" عن التوصية أمام رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بتكليفه تشكيل حكومة، فهذه الكتلة الحريدية كانت محسوبة على معسكره، لكنها لم تعد كذلك الآن، وهي تعاقب نتنياهو بسبب عدم سن قانون تجنيد يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، علمًا أنها حذرته من هذا المصير مرارًا وتكرارًا.

عدم توصية "يهدوت هتوراة" بتكليف نتنياهو أو آيزنكوت يعني أن عدد الذين يوصون بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة هو 48 عضو كنيست مقابل 46 عضو كنيست يوصون بتكليف نتنياهو، وذلك من دون احتساب أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين لا يؤيدون بأي شكل من الأشكال أن يشكل نتنياهو حكومة.

هذا لا يعني أن "يهدوت هتوراة" باتت جزءًا من معسكر آيزنكوت، لكنه يوحي من دون شك باستعداد الكتلة الحريدية للتفاوض مع هذا المعسكر ودعمه إذا حصلت على مطالبها، وفي هذه الحالة سيكون معسكر آيزنكوت ممثلًا بـ55 مقعدًا في الكنيست مقابل 46 لمعسكر نتنياهو، ويُذكر أن القائمة الموحدة ممثلة بـ8 مقاعد، والقائمة المشتركة بـ11 مقعدًا.

نتنياهو لن يتقبل هذا الواقع، وسيواصل حملته بالتشكيك في نتائج الانتخابات والادعاء بأنها مزورة، وأن الأحزاب العربية تلقت أموالًا "من دول أجنبية ومعادية" من أجل شراء أصوات ناخبين، في إيحاء إلى أن هذه الأموال تفسر نسبة التصويت المرتفعة في المجتمع العربي، وسيواصل المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

في موازاة ذلك، يطالب رئيس الشاباك، دافيد زيني، بالتحقيق مع قياديين في الأحزاب العربية، هم النائبان أحمد الطيبي ومنصور عباس، ورئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، بزعم ضلوعهم في "حملات تأثير جهات أجنبية في الانتخابات"، من دون وجود أدلة على ذلك، وكذلك مع النائب أيمن عودة بادعاء وجود أدلة على تلقيه مبالغ مالية من السلطة الفلسطينية، لكن زيني لم يقدم الأدلة المزعومة على ذلك.

أداء زيني أدى إلى صدام بينه وبين المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي رفضت التحقيق مع قياديين في الأحزاب العربية من دون توفر أدلة ضدهم، فيما وقّع مسؤولون أمنيون وقضائيون سابقون رفيعو المستوى على عريضتين تدينان سلوك زيني، وتعتبران أنه بمطالبته بإجراء تحقيقات كهذه ضد قياديين في الأحزاب العربية يخالف القانون، لدرجة اتهامه بأنه ليس ملائمًا لتولي منصبه.

استخدام الشاباك وإرهاب المستوطنين

مطالبة زيني بإجراء تحقيقات ضد القياديين في الأحزاب العربية من دون وجود أدلة تعني أنه يسير بالاتجاه الذي رسمه نتنياهو حول "سرقة الانتخابات"، وأن هذا المسار قد بدأ بالفعل "من اقتحام منازل ناشطين عرب بدون أوامر بتفتيشها في أعقاب وصول معلومات من مكتب رئيس الحكومة"، مثل اعتقال زميلنا الصحافي عبد أبو شحادة وناشطين في القائمة الموحدة، وفقًا لمحلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان.

وأضاف بيرغمان أنه قيل لجهات في لجنة الانتخابات المركزية إن الضغوط السياسية على زيني من شأنها أن تؤدي إلى خطوات أخرى ضد الأحزاب العربية وناشطيها، وأن أعضاء في لجنة الانتخابات "صُعقوا" إثر عدم توفر أدلة بشأن معظم المعتقلين وإثر مطالب باستخدام وسائل تمس بشدة بحقوق الفرد، "ولم يصدقوا أن رئيس الشاباك يتحدث بهذا الشكل"، وأن "زيني لا يفهم أبدًا ما هو منصبه وما هو القانون وما هي العلاقة بينه وبين القانون".

نتنياهو وزيني (مكتب الصحافة الحكومي)

في السنتين اللتين سبقتا اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يتسحاق رابين، في العام 1995، حرّض نتنياهو، الذي كان رئيسًا للمعارضة في حينه، ضد رابين بشكل كبير على خلفية مصادقة الكنيست على اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بدعم من النواب العرب، ويُعتبر أن تحريض نتنياهو أدى إلى اغتيال رابين على يد ناشط اليمين المتطرف، يغآل عمير.

وقال عمير لمحققين من قِبل لجنة التحقيق الرسمية في اغتيال رابين: "كيف يعقل أن القرارات الأكثر مصيرية لهذا الشعب، رابين يسير مع خمسة عرب يعلم ما هو موقفهم؟ لقد بدا رابين لي أنه مجرم عندما استخدمهم، ولو استندت الحكومة إلى أغلبية يهودية لما فعلت ذلك".

ويبدو أن نتنياهو يكرر ذلك الآن، من خلال استخدام إرهاب المستوطنين، إذ ينسب الجيش الإسرائيلي تصعيد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضد قوات الجيش إلى نتائج الانتخابات وعدم فوز نتنياهو فيها، وأن ناشطين في اليمين المتطرف لن يوافقوا على حكومة لا يشكلها نتنياهو، وسينفذون هجمات إرهابية وسيقيمون بؤرًا استيطانية جديدة، وذلك بهدف فرض وقائع على الأرض ضد إمكانية أن تحاول حكومة جديدة إخلاء جزء من هذه البؤر الاستيطانية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

في هذا السياق، بعث هرتسوغ رسالة، هذا الأسبوع، إلى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، والمستشارة القضائية للحكومة، في أعقاب لقائه مع ضباط وجنود وأفراد شرطة يتواجدون في الضفة، واستمع منهم إلى تفاصيل حول إرهاب المستوطنين وتصاعده.

وكتب هرتسوغ في الرسالة أنه "في يهودا والسامرة ينفذ أي شخص ما يراه صائبًا، ويجد الجنود أنفسهم أمام معضلة أخلاقية وعملياتية من شأنها أن تؤدي إلى حرب أهلية، ومع الانتخابات في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وموسم قطف الزيتون في السلطة الفلسطينية تتجمع الأسباب التي تؤدي إلى اشتعال خطير للغاية في الوضع".

زعيمان مارقان وفاشلان

دلّت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي على أن إسرائيل، بعدوانيتها المفرطة ودعم الرئيس دونالد ترامب لهذه العدوانية، كانت السبب الرئيسي في فوز الحزب الديمقراطي وخسارة الحزب الجمهوري.

ترامب دعم حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وفي لبنان وسورية، وشارك في حرب إسرائيل على إيران، كما أنه قدم خطتين زعم أنهما توقفان الحرب على غزة ولبنان، لكن إسرائيل لم توقف هاتين الحربين، وهي مستمرة في الإبادة في غزة يوميًا، لكنها فشلت في القضاء على حماس وحزب الله وفي نزع سلاحهما، بل إنهما عززتا قوتهما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن ترامب، هذا الأسبوع، عن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتم تفسير ذلك بأنه محاولة لكسب تأييد الأميركيين في انتخابات الكونغرس، لكنه قال إن هذه المساعدات ستتوقف بحلول نهاية العام الجاري، رغم أن اتفاق المساعدات ينص على انتهائه في العام 2018، وهو ما اعتبره محللون إسرائيليون انعكاسًا لتدهور وضع إسرائيل الإستراتيجي في واشنطن.

لم يوضح ترامب سبب إنهاء اتفاقية المساعدات العسكرية لإسرائيل قبل سنتين من موعدها، خاصة أنها أُبرمت خلال ولاية خصمه اللدود، الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن ربما هو يعتقد أن على إسرائيل أن تدفع ثمن الأسلحة وألا تشن حروبًا من خلال استغلال أموال دافعي الضرائب الأميركيين، أو أن على إسرائيل وقف حروبها، وذلك في ظل معارضة الرأي العام الأميركي الواسعة لهذه الحروب.

هل ستُستأنف الحرب على إيران؟ إذا لم يرحل نتنياهو فإن احتمال استئنافها كبير، وإذا رحل فإنه ليس واضحًا إذا كانت حكومة يشكلها آيزنكوت ستستأنفها، لكن حتى لو تم استئناف الحرب فإنها لن تحقق شيئًا، وفقًا لتقديرات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

أهداف نتنياهو في حرب جديدة ضد إيران، وهي إسقاط النظام في طهران، مختلفة عن أهداف ترامب، وهي التوصل إلى اتفاق نووي ولجم مشروع الصواريخ البالستية وفتح مضيق هرمز، ووقف ارتفاع أسعار النفط.

ترامب هدد بعملية عسكرية سريعة ضد إيران تستمر لعدة أيام، لكن الجيش الإسرائيلي يقدّر أنه لا فائدة من عملية كهذه ويشكك في ما يمكن أن تحققه، أو ما يمكن تنفيذه ولم يُنفذ في الحربين السابقتين، في العامين الحالي والماضي.

بعد ثلاث سنوات من الحروب التي خلّفت إبادة جماعية رهيبة ودمارًا هائلًا في قطاع غزة، وآلاف الشهداء إلى جانب تدمير قرى بأكملها في لبنان، وعدوانًا كبيرًا على الدولة الإيرانية، واحتلال أراضٍ في جنوب سورية، يتبين فشل نتنياهو وترامب في تحقيق أهداف إستراتيجية، بل إنهما حققا خسائر إستراتيجية هائلة، ومُنيا بهزيمة نكراء في انتخابات الكنيست والكونغرس، وسيذكرهما التاريخ أنهما زعيمان مارقان تسببا بأزمات عالمية بسبب جنونهما.