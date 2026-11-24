تعكس المعطيات اتساع ظاهرة العنف الأسري وتزايد الحاجة إلى آليات حماية أكثر فاعلية، في ظل استمرار الفجوة بين حجم التهديدات التي تواجهها النساء وقدرة المؤسسات الرسمية على توفير الحماية اللازمة. كما تبرز الأرقام أهمية تعزيز خدمات الوقاية والإيواء والعلاج.

سجلت الإحالات إلى المحاكم لإجراء تقييمات الخطورة تمهيدا لإصدار أوامر الإشراف الإلكتروني لحماية النساء المهددات ارتفاعا بنسبة 165% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما ارتفعت الإحالات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية العنف الأسري بنحو 30%، وفق بيانات نشرتها الوزارة قبيل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

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وبحسب المعطيات، بلغ عدد الإحالات إلى المحاكم لإجراء تقييمات الخطورة 183 حالة، مقارنة بـ69 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت التقييمات المقدمة حتى نهاية آب/أغسطس وجود مستوى خطورة مرتفع في 82.6% من الحالات، بواقع 109 حالات من أصل 132 تقييما، فيما صنفت 21 حالة ضمن مستوى الخطورة المتوسط، وحالتان ضمن المستوى المنخفض.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات إدارة المحاكم إصدار 101 أمر إشراف إلكتروني منذ بداية العام، مقابل 55 أمرا خلال العام الماضي بأكمله، في حين تشير بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إصدار أوامر إشراف في 101 حالة هذا العام بسبب مستوى الخطورة، مقارنة بـ55 حالة في العام الماضي.

ويتيح نظام الإشراف الإلكتروني، الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2024، مراقبة مدى الالتزام بأوامر الحماية من خلال تتبع موقع المعتدي والمرأة المشمولة بالحماية، وإطلاق تنبيه عند اقتراب المعتدي منها، بما يتيح لها التوجه إلى مكان آمن ويمكّن الجهات المختصة من التدخل قبل وقوع أي اعتداء.

وتشير الزيادة في الإحالات إلى اتساع استخدام هذه الأداة في تقييم المخاطر، إلا أنها لا تعني بالضرورة توسعًا مماثلا في نطاق الحماية الفعلية للنساء المهددات. فقد تجاوز عدد الإحالات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إجمالي الإحالات المسجلة في عام 2025، والتي بلغت 140 إحالة.

وتقدم في إسرائيل سنويا نحو 10 آلاف طلب للحصول على أوامر حماية وأوامر لمنع التحرش والتهديد. ورغم أن الميزانية تتيح تشغيل 100 جهاز مراقبة إلكترونية في الوقت نفسه، لم يتجاوز عدد أوامر المراقبة التي صدرت منذ بدء العمل بالترتيبات الجديدة 50 أمرا، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأثار محدودية استخدام هذه الوسيلة انتقادات منظمات نسائية، بينها منتدى "ميخال سالا" ومركز "راكمان"، اللذان أشارا إلى أن كثيرا من النساء المهددات لا يعرفن بإمكانية الاستفادة من الإشراف الإلكتروني.

ورحبت المنظمات بزيادة الإحالات هذا العام وبالجهود المبذولة للتعريف بالخدمة، لكنها أكدت أن حجم الاحتياجات لا يزال أكبر من نطاق الاستجابة المتاحة.

وتشير بيانات مركز المعلومات والبحوث التابع للكنيست إلى أن أكثر من 500 امرأة أقمن دعاوى قضائية سنويا بين عامي 2019 و2021، إثر انتهاك أوامر الحماية الصادرة بحقهن.

كما لجأت نحو 500 امرأة أخرى إلى 17 ملجأً مخصصا للنساء ضحايا العنف، فيما أفاد منتدى "ميخال سالا" بأن 204 نساء تلقين الحماية ضمن المجتمع حتى أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

وقالت رئيسة مركز" راكمان"، البروفيسورة روث هالبرين-كيدري، إن تقديرات المركز تشير إلى أن أكثر من ألف امرأة في إسرائيل قد يحتجن إلى أوامر إشراف إلكتروني، داعية الدولة إلى اتخاذ خطوات تضمن وصول هذه الحماية إلى كل امرأة تحتاج إليها.

ارتفاع الإحالات بسبب العنف الأسري

وبالتوازي مع تدابير حماية النساء، تعمل وحدة "ماجان" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على إحالة الرجال والنساء الذين صدرت بحقهم أوامر حماية إلى مسارات علاجية.

ومنذ تأسيس الوحدة في أيار/مايو 2025، أحالت نحو 250 شخصا للحصول على الاستشارة والتوجيه، إذ يلتقي الأخصائي الاجتماعي بكل شخص محال حتى ثلاث مرات لتقييم مدى ملاءمته للعلاج واستعداده للانخراط فيه، قبل إعداد خطة علاجية للحالات المناسبة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن دائرة مراقبة البالغين تلقت نحو 2700 إحالة من جهات إنفاذ القانون خلال عام 2025، على خلفية حالات عنف أسري.

ويشارك نحو ألف رجل، في المتوسط، في الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة، بينهم قرابة 140 رجلا تلقوا العلاج في دارين تابعتين لبرنامج "نعوم"، إحداهما في وسط البلاد والأخرى في شمالها، فيما تلقى 365 رجلا العلاج ضمن 28 مجموعة علاجية متخصصة. وتعتزم الوزارة افتتاح دار إضافية في شمال البلاد.

أما الرجال الذين لا ينخرطون في البرامج المتخصصة، فتتاح لهم مسارات علاجية مجتمعية، تشمل مراكز علاج العنف الأسري وبرامج معالجة الإدمان.

وفي مؤشر إضافي إلى اتساع طلبات المساعدة، تلقى الخط الساخن 118 التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية 2736 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري، تتعلق بسبع فئات من العنف الأسري، مقارنة بـ2100 مكالمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 30%.

وشملت الزيادة المكالمات المتعلقة بالعنف ضد النساء في إطار العلاقة الزوجية، التي ارتفعت من 1132 إلى 1280 مكالمة، والعنف ضد الأطفال داخل الأسرة، الذي سجل ارتفاعا بنحو 44%، من 545 إلى 786 مكالمة. كما تضاعفت تقريبا المكالمات المتعلقة بالعنف ضد الرجال في إطار العلاقة الزوجية، من 58 إلى 120 مكالمة.

وسجل ارتفاع أيضا في البلاغات المتعلقة بالعنف ضد كبار السن داخل الأسرة، من 65 إلى 81 مكالمة، والعنف بين الأشقاء، من 61 إلى 75 مكالمة، والعنف الذي يمارسه الأبناء ضد والديهم، من 58 إلى 103 مكالمات، إضافة إلى ارتفاع حالات العنف بين أفراد الأسرة الآخرين من 181 إلى 291 مكالمة.

وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية 17 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف وأطفالهن، تقدم خدماتها أيضا للمجتمعين العربي والحريدي. وخلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، أُحيلت 489 امرأة إلى هذه المراكز، مقارنة بـ468 امرأة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 4.5%.

كما تلقت مراكز الطوارئ التابعة لمنظمة "ألوما" 1904 مكالمات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينها 1029 طلبا للمساعدة من ضحايا العنف، و652 اتصالا من مختصين طلبوا المشورة بشأن مخاوف على سلامة أشخاص يتلقون خدماتهم، و223 مكالمة من أفراد عائلات وأشخاص مقربين طلبوا المساعدة بسبب مخاوف على سلامة ذويهم.

وفي السياق ذاته، تلقت مراكز الوقاية من العنف الأسري وعلاجه، التي تعمل في 180 سلطة محلية، 17646 مكالمة خلال عام 2025.