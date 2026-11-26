وثائق وتقارير تاريخية بشأن شبكات يهودية مسلحة أنشأها الموساد في شمال أفريقيا، وانخراط أوساط يهودية في العنف ضد الجزائريين والاصطفاف مع اليمين الاستعماري الفرنسي، توضح كيف تحولت الثورة الجزائرية إلى ساحة صراع أيديولوجي داخل إسرائيل حول الاستعمار والشرعية السياسية.

مواجهات في العاصمة الجزائرية مع منظمة الجيش السري، مايو 1962 (Getty Images)

"قُتل نحو 20 عربيًا على يد رجالنا". هكذا وثّق أحد عناصر الموساد الإسرائيلي، في تقرير سري مؤرخ في 26 أيار/ مايو 1961، جانبًا من العنف الذي مارسته مجموعات يهودية مسلحة خلال الثورة الجزائرية، بعدما ساهم الجهاز في تشكيل شبكات تحت ذريعة "الدفاع الذاتي".

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وأورد الباحث نمرود كورين الوثيقة في مقال تحليلي نشره منتدى التفكير الإقليمي بالتعاون مع معهد فان لير في القدس، يستعرض فيه نشاط مجموعات مسلحة يهودية تحت عنوان "كوماندو يهودي في قلب الانهيار الاستعماري"، ويتناول التدخل الإسرائيلي في الجزائر وانخراط أوساط يهودية في صفوف اليمين الاستعماري الفرنسي المتطرف.

ويستند المقال إلى محاضرة ألقاها كورين في تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مؤتمر "إسرائيل في الشرق الأوسط من منظور مقارن"، ويعتمد على تحليل الصحافة المعاصرة لحرب التحرير الجزائرية (1954–1962)، ومقاربة "التاريخ المتشابك"، التي تتيح قراءة الحرب بوصفها ساحة تداخل وتأثير متبادل بين السياسات اليهودية والإسرائيلية والفرنسية والعربية.

شبكات الموساد وتحولها إلى العنف الهجومي

ويربط كورين نشأة الشبكات المسلحة بتحول في نظرة الصهيونية إلى القوة، مستندًا إلى أعمال المؤرخة أنيتا شابيرا بشأن الانتقال من "التحفظ إزاء استخدام القوة في الشتات" إلى تكريس "الدفاع المسلح عن النفس" قيمةً قومية.

جانب من المظاهرات المناهضة للاستعمار الفرنسي في العاصمة الجزائرية، عام 1961 (Getty Images)

وبعد الحرب العالمية الثانية، اتجه الاهتمام الصهيوني نحو الجاليات اليهودية في البلدان الإسلامية. ومع تنامي المخاوف من زوال الحكم الاستعماري، أنشأ مبعوثو الموساد في شمال أفريقيا شبكة سرية عُرفت باسم "الإطار" (هامسغيرت)، تولت تدريب شبان يهود على استخدام السلاح والقتال في المناطق العمرانية.

ويحدد الباحث عام 1956 نقطة تحول نحو العنف الهجومي، مستشهدًا بمنشور بالعربية وُزّع في قسنطينة في أيار/ مايو، توعد بأن "يرد اليهود الصاع صاعين على كل اعتداء يستهدفهم".

وبعد فترة وجيزة، أسفر هجوم على مقهى يهودي عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، أعقبته أعمال عنف انتقامية قُتل فيها ما بين 20 و60 مسلمًا، بحسب الباحث.

وفي تقرير الموساد المؤرخ عام 1961، ورد أن "رجالنا اقتحموا مقاهي ومحال تجارية أخرى للعرب (...) وتسببوا بخسائر كبيرة"، وأن "معنويات اليهود كانت مرتفعة في ذلك المساء".

لكن الأحداث خرجت عن السيطرة، على ما يبدو، في اليوم التالي، إذ تحدث التقرير عن عشرات اليهود الذين أطلقوا النار عشوائيًا "من شدة الهلع"، وعن الخسائر التي أسهمت في "غضب العربي البسيط من إرهابيين عديمي المسؤولية". ويرجح الباحث أن الأحداث دفعت إلى إعادة تقييم الدعم الإسرائيلي المباشر للتنظيمات.

يهود الجزائر بين الثورة والاستعمار

ولم يكن موقف يهود الجزائر من الثورة موحدًا. فبينما تناولت دراسات تاريخية مشاركة أوساط يهودية في النضال المناهض للاستعمار، خلصت أخرى، من بينها أعمال المؤرخ بنجامين ستورا، إلى أن غالبية الجالية بقيت على الحياد حتى اتضاح نتيجة الحرب.

ويستكمل كورين أعمال باحثين بشأن ما يصفه بجانب مسكوت عنه: انخراط يهود في اليمين الفرنسي المتطرف للإبقاء على السيطرة الاستعمارية.

وكانت الجزائر تُعد جزءًا لا يتجزأ من فرنسا، ويقيم فيها أكثر من مليون مستوطن أوروبي، فيما بلغ تعداد الجالية اليهودية نحو 140 ألف نسمة. ومنح مرسوم كريميو عام 1870 يهود الجزائر المواطنة الفرنسية الكاملة، ما فصلهم قانونيًا عن الأغلبية المسلمة وسرّع اندماجهم في الثقافة الفرنسية ضمن المنظومة الاستعمارية.

كتابات جدارية مؤيدة للاستعمار الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، ديسمبر 1960 (Getty Images)

ومع اندلاع الثورة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، دعت جبهة التحرير الوطني اليهود إلى الانضمام إليها، بينما توقع المستوطنون الأوروبيون منهم الولاء المطلق لمشروع "الجزائر الفرنسية". ومع احتدام الحرب وتدهور الأمن في المدن الكبرى، تعرض اليهود أيضًا لهجمات.

ويستحضر كورين قول المفكر ألبير ميمي عن حديثي الاندماج في ثقافة المستعمِر، إنهم "يدّعون أنهم أكثر استعمارًا من المستعمِر نفسه"، ويوفرون للاستعمار حين يصبح مهددًا أكثر المدافعين عنه نشاطًا وقواته الضاربة وأحيانًا محرّضيه.

من النفي الإسرائيلي إلى الاحتفاء بمنظمة الجيش السري

ومع تأسيس منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عام 1961 على يد أوساط استعمارية متطرفة، تواترت أنباء النشاط اليهودي المسلح وصلاته بإسرائيل. ففي 23 آذار/ مارس 1961، نفت "هآرتس" تقارير في الصحافة الاستعمارية أفادت بتهريب إسرائيليين إلى الجزائر بواسطة جهاز استخبارات إسرائيلي.

لكن صحيفة "هاتسوفيه"، الناطقة بلسان حركة "همزراحي"، احتفت في 14 أيلول/ سبتمبر من العام ذاته بمواجهات شهدتها مدينة وهران، قائلة إن المسلمين واجهوا للمرة الأولى في تاريخ يهود شمال أفريقيا وحدات دفاع يهودية "لاحقت المسلمين وضربتهم في معركة قصيرة ودامية".

ووصلت التقارير إلى صحيفتي "لو فيغارو" و"لوموند" الفرنسيتين، قبل أن تنشر صحيفة "دافار"، في 11 كانون الثاني/ يناير 1962، نفيًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مفاده أنه "لا علاقة لإسرائيل بعناصر الكوماندوز اليهودي في وهران".

وبعد ثلاثة أيام، أوردت صحيفة "حيروت" اليمينية تقديرات غير مثبتة متداولة في باريس، ادعت أن اليهود يشكلون 70% من أعضاء منظمة الجيش السري، ووصفتهم بأنهم "العنصر الأكثر نشاطًا وحيوية وقتالية في المنظمة".

مظاهرات في العاصمة الجزائرية خلال حرب التحرير، عام 1961 (Getty Images)

وفي الخامس من آذار/ مارس 1962، نشرت "هآرتس"، التي شككت قبل عام بتقارير مماثلة، ادعاءً بأن عصابة "الإرغون" الصهيونية "أقامت خلايا في وهران ودرّبت عناصر منظمة الجيش السري على أعمال التخريب". وفي 13 نيسان/ أبريل، أوردت "حيروت" أن اعتقالات واسعة في الحي اليهودي بوهران شملت جزارًا يهوديًا عُثر في غرفة التبريد لديه على جثث ثلاثة مسلمين.

ويشدد كورين على أن البحث في طبيعة النشاط اليهودي داخل المنظمة وحجمه لا يزال في بداياته، وأن الادعاء بمشاركة يهود في تأسيسها لا ينسجم مع تركيبة قيادتها العليا، المؤلفة من مستوطنين أوروبيين وضباط سابقين في الجيش الفرنسي.

الثورة الجزائرية في مرآة الصراع الإسرائيلي

ويرى كورين أن حرب الجزائر شكّلت بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي نوعًا من "حرب بالوكالة" على المستوى الفكري، برزت خلالها معضلات تتعلق بشرعية إسرائيل وموقعها في الشرق الأوسط، والتعارض بين عقيدة "الجدار الحديدي" والواقعية السياسية التي تقر بزوال الاستعمار، وبين الاندماج في الفضاء الأفروآسيوي والانحياز إلى الغرب.

الصفحة الأولى من صحيفة "المجاهد"، الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني الجزائرية، 29 يناير 1961 (Getty Images)

فبينما تعاطفت الصحافة اليمينية مع المشروع الاستعماري وهاجمت اليهود المنخرطين في جبهة التحرير، أبدت "الصحافة الصهيونية اليسارية والشيوعية" قلقًا من اقتران صورة إسرائيل بشبان يهود ينشطون في خدمة الفاشية الفرنسية.

وعندما حُكم بالإعدام على قادة منظمة الجيش السري، هاجمت صحيفة "كول هعام" موقف "حيروت" في 22 نيسان/ أبريل 1962، قائلة إن في إسرائيل من يعلنون صداقتهم لفرنسا، بينما يقصدون "الصداقة مع خونة فرنسا وجلاديها وقتلتها".

وفي مقابل تعاطف اليمين مع المستوطنين الأوروبيين، سعت المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، بحسب الباحث، إلى تجنب وصمها بالاستعمار وتقديم الصهيونية باعتبارها "حركة تحرر للسكان الأصليين".

ويخلص كورين إلى أن الفجوة بين الصورة الإعلامية والواقع التاريخي المعقد خدمت بناء سرديات سياسية متعارضة، أسقطت فيها إسرائيل مخاوفها الوجودية وتصوراتها لهويتها وموقعها الجيوسياسي على تفكك إمبراطورية حليفتها فرنسا ومصير يهود الجزائر.