خبير قانوني: "إرهاب المستوطنين يتلقى في السنوات الأخيرة دعمًا سلطويًا وسياسيًا وأيديولوجيًا واسعًا للغاية، يندمج ضمن هدف ’أرض إسرائيل الكبرى‘ الخالية من غير اليهود، والمستوطنون الإرهابيون هم مُرسَلون لا يُعاقَبون، والمحكمة العليا لن توقفهم"...

يبدو أن حروب إسرائيل لن تنتهي قريبا، حتى لو تشكلت حكومة جديدة، لن تنتهي حرب الإبادة في غزة ولا الحرب على لبنان، وهي تبحث عن ذريعة لاستئناف الحرب على إيران، وإرهاب المستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي وتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو يهدد بإشعال الضفة الغربية، واحتمال اندلاع مواجهات مسلحة فيها.

إسرائيل تعتبر أن بإمكانها الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها إلى خارجها، من خلال القمع والتنكيل بهم واستمرار هجمات ميليشيات المستوطنين الإرهابيين، الذين أصبحوا يهدمون بيوتا بواسطة جرافات، مثلما حدث في قرية جالود، قبل يومين، حيث أقاموا بؤرة استيطانية، بدون أن يمنعهم أحد ورغم وجود موقع للجيش الإسرائيلي في مكان قريب من القرية الفلسطينية.

حروب الإبادة انتهت في العالم منذ عقود طويلة، وحرب الإبادة في غزة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وخلالها تنكشف جرائم إسرائيل وحجم القتل والإصابات والتجويع والتعطيش وتدمير المساكن والبنية التحتية والمستشفيات، ومنع دخول الدواء، وهذا كله يؤدي حتمًا إلى انتشار الأوبئة والأمراض عن عمد، فإسرائيل علمت بهذه النتائج مسبقًا، تمامًا مثل سياسة "الضرر الجانبي" التي تتعمّد من خلالها قتل المدنيين.

أول من أمس، الأربعاء، بثّت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان 11" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "إجراء البعوضة"، حول استخدام الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والمدنيين اللبنانيين، كدروع بشرية في عمليات عسكرية، مثل إرغامهم على الدخول إلى مبانٍ وأنفاق يعتقد الجيش أنها ملغومة ومزروعة بالمتفجرات، وإذا كانت ملغومة فعلًا فإنها تنفجر بالمدنيين الأبرياء وليس بالجنود الإسرائيليين، الذين يصفون الضحايا المدنيين بأنهم "بعوض".

وحاول وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وسلفه في المنصب، أفيغدور ليبرمان، بصفته الرئيس الحالي للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، منع بثّ الفيلم الوثائقي، الذي يستند إلى إفادات جنود إسرائيليين، لأنهما يعلمان أن استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب، علمًا أن الصحافة الدولية، والإسرائيلية أيضًا، نشرت تقارير عن هذه الانتهاكات.

تشجيع إرهاب المستوطنين

نشرت الصحف الإسرائيلية، هذا الأسبوع، تقارير حول إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعن الخلاف بين الجيش والشرطة حول الجهاز المسؤول عن وقف هذا الإرهاب، كأن إسرائيل تريد وقفه فعلًا، بينما الحقيقة والمعطيات تؤكدان أنه لا توجد نية ولا قرار حكومي لوقفه، والحديث عن الخلاف بين الجيش والشرطة هو مجرد غطاء لغياب قرار في هذا السياق، وبشكل متعمّد.

اللافت أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية، من رئيسها بنيامين نتنياهو حتى أصغر وزرائها، لا يتطرّقون، طوال السنين الماضية، إلى إرهاب المستوطنين، مثلما لا يتطرّقون إلى الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، وعندما تحدّث نتنياهو، في تصريح نادر، عن إرهاب المستوطنين نطق كفرًا، وزعم أن الإرهابيين هم "ثلّة"، بينما يقول المسؤولون الأمنيون إن عددهم بالآلاف، وإنهم أشبه بميليشيات.

بخطاباته العنصرية ضد الفلسطينيين في كل مكان، التي تصاعدت خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، يشجّع نتنياهو إرهاب المستوطنين ويهدر دماء الفلسطينيين والمجتمع العربي، لأنه يستفيد من هذا الإرهاب وهؤلاء الإرهابيين ومن مندوبيهم في الحكومة والكنيست، من أمثال الفاشيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ولا يوجد سبب لإرهاب المستوطنين باستثناء شهيتهم الإجرامية الدموية وتربيتهم العنصرية في أحضان الحركات الصهيونية المتطرفة منزوعة الإنسانية، وتشجيع بيئة حاضنة في الحكومة والكنيست وفي مجتمع المستوطنين وداعميه.

لكن ماذا يمكن القول في هذا السياق عن مقولة إن المجتمع الإسرائيلي ينزاح نحو اليمين، خاصة في ظل الحروب في السنوات الأخيرة، وتأييد الإبادة في غزة أو عدم الاكتراث بها وباستمرارها؟ فهذا المجتمع لم ينظّم مظاهرات كبيرة ضد الحروب رغم أنها ألحقت أضرارًا به، وأدّت إلى تراجع كبير في المكانة الدولية لدولته، وجعلته منبوذًا في العديد من دول العالم، وخاصة في أوروبا.

تشير توقعات أمنية إسرائيلية إلى أن إرهاب المستوطنين سيشعل الضفة، وذلك انطلاقًا من أن الفلسطينيين لن يبقوا صامتين حيال تعرّضهم للاعتداءات الإرهابية وتنكيل أجهزة الأمن الإسرائيلية بهم وبأسراهم، لكن اشتعال الضفة، الذي يعني حراكًا فلسطينيًا قد يكون جزءًا منه مسلّحًا، سيؤدي إلى زيادة تطرّف الإسرائيليين عمومًا.

المستوطنون الإرهابيون هم "مُرسَلون لا يُعاقَبون"

نظرت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الماضي، في التماس قدّمه سكان قرية برقة في الضفة الغربية وطالبوا فيه بوقف إرهاب المستوطنين ضدهم، الذي شمل هجمات وتنكيلاً واقتلاع أشجار زيتون وإحراقها، وطالبت المحكمة الجيش والشرطة بإطلاعها على "خطوات فعلية" اتّخذاها، والخطوات التي يعتزمان تنفيذها من أجل القيام بواجبهما في الدفاع عن الفلسطينيين.

إلا أن الخبير القانوني، البروفيسور مردخاي كرمينتسر، يرى، في مقاله المنشور في صحيفة "هآرتس"، أمس، أن المحكمة ليس بمقدورها مواجهة إرهاب المستوطنين، وأن "المشكلة تبدأ بتشخيص خاطئ لظاهرة الإرهاب اليهودي، كأنه بالإمكان اجتثاثه، إذ إن نظام الاحتلال والاستيطان مقرون بمفهوم أن الرازح تحت الاحتلال هو منحطّ وعدوّ بنظر المحتل، وحقوقه مستباحة".

وأضاف أنه "بموجب القانون الدولي، المهمة الأساسية للقائد العسكري هي ضمان سلامة سكان المنطقة المحتلة، لكن عندما يتواجد فيها أيضًا مستوطنون يهود أسكنتهم الدولة هناك خلافًا للقانون الدولي، فلا يوجد احتمال لضمان أمن السكان الفلسطينيين، وبنظر الجنود الإسرائيليين وضباطهم، المستوطن اليهودي هو أخ، والفلسطيني عدو، وحتى مقابل الإسرائيليين الذين يأتون للدفاع بأجسادهم عن الفلسطينيين، يقف الجنود غالبًا إلى جانب المشاغبين".

ولفت الخبير القانوني إلى أن "هذا المفهوم تعزّز بشكل كبير عندما توقّف الحديث عن أن الاحتلال هو وضع مؤقت إلى حين التوصل إلى تسوية، وعندما أصبح الخط المركزي في السياسة اليهودية هو سلب حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير، إضافة إلى الوضع الدائم لغياب حقوق مدنية في جانبهم، ولذلك فإن العنف اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نتيجة طبيعية للاحتلال والاستيطان".

وأكد أن "هذا العنف يتلقى في السنوات الأخيرة دعمًا سلطويًا وسياسيًا وأيديولوجيًا واسعًا للغاية، من خلال قرار كاتس بمنع استخدام الاعتقالات الإدارية ضد اليهود، والإضعاف المتعمّد للواء اليهودي في الشاباك وإيداع هذا الجهاز في الأيدي الخلاصية لدافيد زيني، وغياب مجهود لاجتثاث ظاهرة الإرهاب، وتضاف إلى ذلك المظاهر الكثيرة للتفوّق اليهودي، وبضمنها قانون القومية وقانون عقوبة الإعدام للعرب فقط، والحملة الحالية ضد مكانة المواطنين العرب في إسرائيل، وفوق كل هذا يخيّم الهدف الأيديولوجي – السياسي لـ’أرض إسرائيل الكبرى‘ الخالية من غير اليهود بموجب وعد إلهي".

وأشار إلى أن "هذا الهدف، وهو فكر شركاء سياسيين في الحكم، يحوّل الإرهابيين اليهود إلى مُرسَلين لا يُعاقَبون، وأفعالهم تندمج جيدًا في الخطة الكبرى، وهدفهم يصبح مرغوبًا فيه بنظر معارضي أفعالهم، ويصعب وصف تشجيع أكبر للإرهاب من الذي يُمنح لهم فعليًا".

إلا أن كرمينتسر شدّد على أن قرار قضاة المحكمة العليا بأن إرهاب المستوطنين "يلقي ظلًا ثقيلًا على استيفاء المسؤولين عن الحفاظ على سلامة الفلسطينيين وأمنهم للواجبات الملقاة عليهم"، يتناقض مع قرار القضاة بأن "دور هذه المحكمة ليس توجيه قوات الأمن بشأن كيفية مواجهتها للمشاغبين (أي الإرهابيين)، ومن المهم أن تكون قادرة على تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذه الظاهرة بسرعة وفعالية".

وأشار إلى أن "التناقض بين هاتين الجملتين هو مصدر المشكلة، فلا يوجد أي تبرير للرصيد الذي تمنحه المحكمة هنا لقوات الأمن، وخاصة في هذه المرحلة، بعد أن استمرت هذه الظاهرة فترة طويلة جدًا، وإذا كانت المحكمة لا تتحمّل المسؤولية عن هذا الدور وتوجيه قوات الأمن، بما يتعلّق بواجبها القيام بمجهود شامل من أجل مواجهة هذه الظاهرة، فلن تكون هناك قيمة حقيقية لتدخّلها".

واعتبر أن "الإصلاح الفوري لهذا الوضع سيأتي من ضغط دولي، وإلى جانب ذلك يجب الاعتراف بالحقيقة، وهي أن الفشل في ضمان أمن الفلسطينيين في المناطق (المحتلة) يرافق الاحتلال والاستيطان منذ بدايتهما، وليس صدفة، وفي ظل عدم وجود تسوية ستستمر مذبحة اليهود بحق الفلسطينيين، وأيدينا جميعًا هي التي تصبّ الزيت على موقد هذه المذبحة".