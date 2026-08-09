تحليلات: إسرائيل لا تنسحب من مناطق محتلة للتغطية على عجز تحقيق "الانتصار المطلق"

"ليس مريحا لحكومة نتنياهو أن تنفذ انسحابات كهذه عشية انتخابات الكنيست، والسيطرة عليها مستمرة فقط لأن ترامب أبدى صبرا حيالها حتى الآن، لكن يبدو أن صبره بدأ ينفد، لعدة أسباب وبينها الإحباط من نتائج الحرب على إيران"

تمتنع إسرائيل عن تنفيذ اتفاقات حول انسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وسورية، وكذلك في غزة، على إثر عدم قدرتها على تحقيق "انتصار مطلق" أو حسم في أي جبهة، ويلوّح صناع القرار الإسرائيليون بأن هذا الاحتلال هو "الإنجاز المركزي" لإسرائيل، وفق ما ذكر محللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد.

ويتوقع أن يستمر "تباطؤ" إسرائيل في تطبيق الاتفاق بينها وبين لبنان، الذي جرى التوصل إليه في نهاية حزيران/يونيو الماضي، الذي يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من "مناطق تجريبية" ودخول الجيش اللبناني إليها، في منطقة قريتي فرون والغندورية القريبتين من نهري الليطاني والسلوقي، بحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل.

وأشار هرئيل إلى أنه ليس مريحا لحكومة نتنياهو أن تنفذ انسحابات كهذه عشية انتخابات الكنيست، التي ستجري في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكنه اعتبر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "تلجم إسرائيل عسكريا" عن تنفيذ عمليات هجومية في قطاع غزة "وقد تطالبها ببدء انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من هناك أيضا، في إطار خطة النقاط الـ15 التي طرحها مجلس السلام".

وبحسبه، فإن الجيش الإسرائيلي سعى إلى التسريب لوسائل الإعلام أن المستوى السياسي لجم توصياته بشأن رد شديد ضد حزب الله في أعقاب مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في جنوب لبنان، الأربعاء الماضي، وذلك في أعقاب ضغط أميركي على إسرائيل كي لا تصعد التوتر في لبنان في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات في روما.

إلا أن هرئيل أشار إلى أن امتناع إسرائيل عن رد شديد على مقتل وإصابة الجنود جاء لاعتبارات أخرى أيضا، بينها عدم وجود إثبات على أن اللغم الذي انفجر تم زرعه مؤخرا، وأنه تم تفخيخ المبنى قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى القرية التي وقع فيها الانفجار، وأنه "لم يتم نفي إمكانية أن الانفجار نجم عن مخلفات قنبلة لسلاح الجو الإسرائيلي".

جنازة في غزة، لأكثر من 100 شهيد من عائلتي أبو الشريعة والحسينة، 4 آب/أغسطس الحالي (Getty Images)

وأضاف أن الانطباع في الجيش الإسرائيلي هو أن الجيش اللبناني يبذل "جهدا معينا" من أجل تنفيذ تعهداته في الاتفاق، لكنه يدعي أن معظم جنود الفرقة الخامسة في الجيش اللبناني من الطائفة الشيعية ويقيمون علاقات وثيقة مع حزب الله وأنه من الصعب الوثوق بأنها ستنفذ تعهدات الجيش.

من جانبه، رأى الباحث في "مركز ديّان" في جامعة تل أبيب، ميخائيل ميلشتاين، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "بغياب قدرة إسرائيل على إظهار ’انتصار مطلق’ أو حسم في أي جبهة، وخاصة القضاء على أعداء مثلما تم التعهد بشأن غزة، تحول مفهوم السيطرة على منطقة إلى الإنجاز المركزي الذي يلوح به صناع القرار، وترافق ورقة التين هذه الإشادة بأن هذا جزء من مفهوم أمني جديد مستفاد من دروس 7 أكتوبر، وفي مقدمته أننا ملزمون بإبعاد خط الحدود من أجل الدفاع عن البلدات في الدولة".

ودعا ميلشتاين إلى التشكيك في قرارات كهذه، "والتساؤل على سبيل المثال" إذا كان هجوم 7 أكتوبر سببه أن الجيش الإسرائيلي لم يكن منتشرا عند الخطوط الحالية، "أو ربما لأنه بين صناع القرارات السياسية والأمنية سادت ثقة بالنفس وجمود فكري واستهزاء بالعدو".

وأضاف أنه "في هذا السياق ثمة ضرورة للمقارنة مع إخفاق حرب يوم الغفران (في تشرين الأول/أكتوبر العام 1973) التي نشبت بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي احتل أراضي عدو واسعة وكان منتشرا بعيدا عن الحدود الرسمية، الأمر الذي لم يمنع هجوما مفاجئا صادما، الذي مثلما حدث قبل ثلاث سنوات نجم هو أيضا بالأساس عن تشوه شديد في إدراك الواقع".

وتابع أن "ثمة ضرورة للتساؤل ما إذا كانت السيطرة على مناطق تنبع في أساسها من اعتبارات إستراتيجية موضوعية، وما إذا هناك وزن كبير لاعتبارات سياسية أو أيديولوجية، وبالأساس من النوع الذي يتمسك به حزب الصهيونية الدينية إلى جانب كثيرين في حزب الليكود، الذين يغلفهم شعور ’عصر العجائب’ وينطوي على تطلع للضم والإيمان أن هذا هو أمر الرب، بالاستيطان مثلما ألمح نتنياهو أيضا مؤخرا بشأن غزة، والتلميح لتجاوز الحدود الفوضوي من جانب ’مستوطنين’ إلى سورية ولبنان، وهي مغامرات تشكل خطرا على حياة جنود إسرائيليين".

وشدد ميلشتاين على أن "القيادة تستعرض السيطرة على مناطق أنها ’صخرة وجودية’ أخرى وتدعي وجود إجماع داخلي حول الموضوع، فيما الجمهور الذي يواصل العيش في ظل شديد لصدمة 7 أكتوبر يتقبل هذا الحكم دون تحفظ، وهكذا تتحول السيطرة على مناطق إلى التصور الجديد في إسرائيل، ويقودها أولئك الذين خلقوا تصور 7 أكتوبر".

ولفت إلى أنه "من أجل ترسيخ صورة ’مورد قومي’ تخترع إستراتيجية تُنفذ بلا أساس في يهودا والسامرة أيضا، وبموجبها أنه في المكان الذي يوجد في استيطان لا يوجد إرهاب والعرب يرتدعون فقط عندما تؤخذ الأرض منهم".

وتابع ميلشتاين أنه "في المناطق التي يُسيطر عليها تطور شرور ناتجة عن مكوث جامد ومتواصل وبلا اتجاه إستراتيجي، مثل عمليات التهريب في غزة، التي يشتبه في أحدها شقيق رئيس الشاباك؛ وعدم الاكتراث باستهداف محليين؛ تدمير لا تتم السيطرة عليه وبضمن ذلك إلحاق أضرار بمواقع دينية مسيحية في لبنان؛ وضعف الطاعة الذي بات واضحا في الجيش الإسرائيلي".

وشدد على أن هذا الوضع سيؤدي إلى تطور "حرب استنزاف داخل أو عند حدود الأحزمة الأمنية الثلاثة، ومنطقة يهودا والسامرة ستكون الأبرز في سياق الظواهر السبية، ومطالب الجيش فيها بدعم مبادرة فئوية بغطاء أنها ’مشروع قومي’، ويساعد عمليا على إنشاء ’منطقة خارجة عن القانون’ وذات قوانين وقيم خاصة، وبضمن ذلك تطبيع العنف ضد فلسطينيين".

وأضاف أن العالم لا يوافق أبدا على احتلال إسرائيل لهذه المناطق، "والسيطرة عليها مستمرة فقط لأن ترامب أبدى صبرا حيالها حتى الآن، لكن يبدو أن صبره بدأ ينفد، لعدة أسباب وبينها الإحباط من نتائج الحرب على إيران".