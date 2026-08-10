جهات في "مجلس السلام" تقول إن إسرائيل تنفذ فعليًا بنودًا أساسية من وثيقة "النقاط الـ15"، رغم رفض نتنياهو العلني لها؛ مسؤول أميركي يقول إن واشنطن تتفهم رفض نتنياهو العلني لخطة غزة انتخابيًا، ما دام يواصل تنفيذ مطالبها ميدانيًا.

ادعت جهات في "مجلس السلام" أن إسرائيل تنفذ فعليًا بنودًا أساسية في خريطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض الخطة بصورة علنية، فيما تشير معطيات إسرائيلية إلى أنه شارك خلال الأيام الماضية في مداولات بشأن انسحابات محدودة من مناطق في رفح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت هذه المعطيات، الإثنين، في تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين في "مجلس السلام" عبروا عن استغرابهم من تصريحات نتنياهو، مشددين على أنهم ينظرون إلى ما تنفذه إسرائيل ميدانيًا أكثر من تصريحات قيادتها السياسية، وملمحين إلى أن الفجوة بين الموقفين قد ترتبط باعتبارات سياسية داخلية.

وقال مسؤولون في المجلس للقناة 12 الإسرائيلية إن "حكومة إسرائيل تنفذ فعليًا وثيقة النقاط الـ15"، وهي التسمية الإسرائيلية لخريطة الطريق التي طرحتها مجلس السلام بعد التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء وحركة حماس، مضيفين أن "الاغتيالات توقفت، ووقف إطلاق النار بات يُحترم، تمامًا كما طُلب من الطرفين. والجيش الإسرائيلي يقف عمليًا عند الخط الأصفر الأصلي ويسيطر على 53% من القطاع".

وأضافوا: "نشأ وضع عبثي: فعليًا، إسرائيل تنفذ الوثيقة، لكنها ترفضها علنًا. وفي الوضع الحالي، تدفع دولة إسرائيل ثمنًا مزدوجًا وباهظًا: فهي تعمل وفق الاتفاق من جهة، ومن جهة أخرى لا تحصل على رصيد دولي مقابل ذلك يسمح لها بمحاربة حماس في حال وقوع خروقات. هل يستحق الأمر ذلك من أجل احتياجات داخلية؟".

ونقل "واينت" عن مسؤولين كبار في المجلس قولهم إنهم لا يتعاملون مع تصريحات نتنياهو باعتبارها تعكس بالضرورة ما يجري ميدانيًا. وقالوا: "نحن ننظر إلى الأفعال الفعلية، وأقل إلى الكلام والبيانات. عمليًا، إسرائيل أوقفت الاغتيالات وتحافظ على وقف إطلاق النار".

وأضافوا أن "إسرائيل تنفذ فعليًا اتفاق النقاط الـ15. الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الأصلي، 53% من القطاع، ولا توجد مواقع أو قوات خلف الخط الأصفر. إسرائيل تنفذ وثيقة النقاط الـ15، رغم أنها ترفضها في تصريحاتها".

واعتبر المسؤولون أنه "كان من الأفضل لإسرائيل أن تتطابق التصريحات مع الأفعال على الأرض، وكانت ستستفيد من الميزة السياسية والدبلوماسية الناجمة عن التزامها بشروط الاتفاق".

واشنطن: لا مشكلة برفض نتنياهو خطة غزة علنًا ما دام ينفذ مطالبنا

وعلى صلة، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن البيت الأبيض "غير منزعج" من تصريحات نتنياهو الرافضة للخطة، ويتعامل معها باعتبارها مرتبطة بالمعركة الانتخابية في إسرائيل.

وقال المسؤول: "نتفهم احتياجات نتنياهو السياسية. ليست لدينا مشكلة في ذلك طالما أنه يواصل فعل ما نطلبه، وخصوصًا في ما يتعلق بكبح الهجمات في غزة".

وبحسب المسؤول، تحدث نتنياهو، الأسبوع الماضي، مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وتعهد بـ"إعطاء خطة النقاط الـ15 فرصة" رغم تحفظاته عليها، وبكبح الهجمات على غزة بما يسمح ببدء مسار نزع السلاح في القطاع.

وادعى أن إسرائيل لم تنفذ منذ ذلك الحين هجمات في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يتراجع تدريجيًا باتجاه "الخط الأصفر"، فيما تطالب الولايات المتحدة والوسطاء حركة حماس بالبدء في نزع السلاح.

مداولات بشأن انسحابات قرب رفح

ويتقاطع موقف "مجلس السلام" وتصريحات المسؤول الأميركي مع معلومات إسرائيلية تفيد بأن نتنياهو عقد، الأسبوع الماضي، مداولات بشأن إمكانية الانسحاب من ثلاث مناطق قرب رفح، في إطار ترتيبات جرى بحثها مع الجانب الأميركي.

وبحسب ما أوردته القناة 12، تناولت المداولات إطلاق "مجلس السلام" نموذجًا تجريبيًا في المناطق الثلاث، بحيث تحل قوة متعددة الجنسيات مكان قوات الجيش الإسرائيلي.

كما تناولت النقاشات نقاط انتشار القوة الدولية، وطبيعة التنسيق بينها وبين الجيش الإسرائيلي، والمواقع التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية وتلك التي ستبقى فيها داخل القطاع.

وقال مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن موقف نتنياهو الرافض للخطة فاجأهم، وإن التغيير في موقفه ظهر خلال الساعات الأخيرة فقط.

وأضافوا: "علمنا بذلك اليوم من وسائل الإعلام. في المداولات التي عُقدت حتى الآن، أعطى رئيس الحكومة بنفسه موافقته على هذه الخطة وعلى الانسحاب من النقاط في رفح".

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو هذه الرواية، وقال بشأن الانسحابات: "ننفي التقرير، رئيس الحكومة لم يوافق على أي انسحاب في غزة".

وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، أن "إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15"، وشدد على أن "الجيش لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس"، مضيفًا أن المقصود هو نزع "السلاح الثقيل، والسلاح الأقل ثقلًا، وكل السلاح".

انسحاب تدريجي مرتبط بنزع السلاح

وقال المدير العام لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، في مقابلة الأحد، إن تنفيذ الخطة يقوم على خطوات متدرجة ومتبادلة، وليس على إلزام أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته كاملة قبل بدء الطرف الآخر.

وقال ملادينوف إن "لا أحد مطالب بفعل أي شيء قبل تنفيذ الخطوات على الأرض"، موضحًا أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم تدريجيًا وبالتوازي مع التقدم في نزع السلاح.

وأضاف: "سنفكك منطقة تلو الأخرى"، مشددًا على أن الخطة تشمل جميع أنواع السلاح في القطاع، بما فيها البنادق، إضافة إلى الأنفاق ومواقع تصنيع الأسلحة.

رفض "النقاط الـ15" يهدد مسار المرحلة الثانية في غزة

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الإثنين، أن رفض نتنياهو وثيقة "النقاط الـ15" المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يمثل "انقلابًا واضحًا" على مسار التفاوض ومخرجاته، محذرًا من أن استمرار هذا الموقف يهدد مسار التهدئة ويُبقي العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي إن نتنياهو يضع "شروطًا تعجيزية ومطالب واهمة"، وفي مقدمتها رفض أي انسحاب إسرائيلي من القطاع، معتبرًا أن هذه المواقف تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق وتوفر غطاءً لاستمرار حرب الإبادة على غزة.

وأضاف أن رفض وثيقة "النقاط الـ15" يشكل "ضربة متعمدة ومباشرة لجهود الوسطاء"، ومحاولة للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية، في وقت أكدت فيه الأطراف الفلسطينية استعدادها للتعامل مع خريطة الطريق ومخرجات المفاوضات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن استمرار إسرائيل في رفض الانسحاب وفرض شروط جديدة يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وحمّل نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي المسؤولية السياسية والقانونية عن تداعيات هذا الموقف وما قد يترتب عليه من تعطيل لمسار التهدئة.

ودعا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي، وفتح المعابر، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، والشروع في إعادة الإعمار.

وأكد أن استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع المفاوضات يقوض المسار السياسي ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، معتبرًا أن أي تقدم فعلي يتطلب الانتقال من التفاوض إلى تنفيذ الالتزامات الميدانية المتفق عليها.

وتنص خريطة تنفيذ المرحلة الثانية، التي نشرها "مجلس السلام" قبل نحو أسبوع ونصف، على مسار تدريجي ومحدد زمنيًا وخاضع لرقابة دولية، يجمع بين نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

وترتبط خطة "مجلس السلام" بانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبدء مشاريع الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، فيما تتركز الخلافات على ترتيب الالتزامات وتوقيتها، وخصوصًا العلاقة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

كما تدعو الوثيقة جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بالاتفاق، وتنص على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، واستعادة الحياة المدنية، وإطلاق مسارات الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وتطالب الخطة إسرائيل باستكمال التزاماتها المتبقية بموجب اتفاق شرم الشيخ، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، بالتوازي مع وقف حماس والفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية وفق الاتفاق وخطة السلام.

وكانت إسرائيل قد وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة، والتي تضمنت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، إلى جانب التزام بعدم احتلال القطاع أو ضمه.