تحليلات: قائمة الليكود باهتة ومشابهة لحزب بن غفير

"قائمة الليكود هي نسخة باهتة لقائمة الانتخابات السابقة، بلا تجديد وبلا قوى جديدة، وبالأساس هي أقل نوعية وأخلاقية، والليكود لم يعد حزبا. إنه فرقة دينية ظلامية تسيطر عليها عائلة (نتنياهو). وتعيين نتنياهو مرشحين هو السبب لتراجع نسبة التصويت".

أجمع محللو الشؤون الحزبية في وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن نتائج انتخاب قائمة مرشحي حزب الليكود للكنيست التي صدرت أمس، لا تعبر عن أي جديد في نوعية المرشحين أو عن نزعة رسمية، لكنهم رجحوا أن زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيواجه مشاكل مع أعضاء كنيست ووزراء الذين سعى إلى الإطاحة بهم من قائمة المرشحين.

وأشار يوسي فيرطر في صحيفة "هآرتس"، إلى أن جميع المرشحين الذين انتخبوا، "بدون استثناء"، موالون لنتنياهو وأيدوا الانقلاب على النظام القضائي "الذي يهين المحكمة العليا ورئيسها وتنكروا للمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، وكثيرون منهم يروجون لنظرية ’الخيانة من الداخل’ وجميعهم يطالبون بالتحقيق أولا ضد السلطة القضائية، ويبرئون أنفسهم من ذنب الحاكم ويركعون أمامه".

ووصف فيرطر وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، اللذين انتخبا في مقدمة القائمة، بأنهما "أزعران يرتديان بدلات ويدعوان علنا إلى خرق قرارات المحكمة العليا، ومنشغلان في نزع الشرعية والتحريض ضد المحكمة العليا. وفي أي دولة ديمقراطية، كان سيتم نفي ليفين بسبب مساهمته في تقسيم الشعب وإضعاف الردع الأمني في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر، لكنه لم يتضرر" في الانتخابات التمهيدية، "وأعضاء الحزب ألمحوا له، مثلما استنتج وبحق، أن يستمر وأن ينهي المهمة بتدمير المحكمة العليا".

وأضاف أن "الليكود لم يعد حزبا. إنه فرقة دينية ظلامية تسيطر عليها عائلة (نتنياهو). ووصول عضو الكنيست ألموغ كوهين، الذي انتقل من حزب عوتسما يهوديت إلى الليكود، إلى الأماكن العشرة الأولى، هو إثبات آخر على أنه لا توجد فروق حقيقية بين حزب بن غفير ونتنياهو. والفرقة الدينية الليكودية الحريدية – الدينية والخلاصية ليس أقل من الصهيونية الدينية، كهانية وفاشية ليس أقل من عوتسما يهوديت"، أي حزب بن غفير.

أعضاء في الليكود يصوتون في الانتخابات التمهيدية أول من أمس (Getty Images)

من جانبه، رأى شالوم ييروشالمي، في موقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني، أن "قائمة الليكود هي نسخة باهتة لقائمة الانتخابات السابقة، بلا تجديد وبلا قوى جديدة، وبالأساس هي أقل نوعية وأخلاقية"، ووصف وزير الخارجية، غدعون ساعر، بأنه "رمز السياسة السيئة وبالأساس هو رمز الانتهازية في الجيل الحالي. والوجوه المعروفة والباهتة تزيّن طبعا الأماكن العشرة الثانية في قائمة نتنياهو".

وأشار إلى أن "الوزير حاييم كاتس، رئيس المجلس المركزي لليكود ورئيس لجنة الدستور للحزب، عُيّن في المكان 18، فقط بعد أن أبرم صفقة مشبوهة مع نتنياهو، وافق بموجبها على أن يعين نتنياهو 8 مرشحين في القائمة مقابل أن يكون أحدهم، وهو السبب لتراجع عدد المشاركين في الانتخابات التمهيدية إلى 53%".

وأضاف ييروشالمي أن "نتنياهو عيّن8 مرشحين وقلب تركيبة القائمة. وأدرك أعضاء الليكود أن هذه خدعة، وأن قدرتهم على الانتخاب الحر والتأثير تتقلص إلى الحد الأدنى، وبقوا في بيوتهم. كما أنه لم تكن هناك شخصية قومية أو أمنية جذابة جديدة كي تجذب الناخب".

وتابع أن "نتنياهو صفّى بيديه على مر السنين المرشحين الجديين الذي هددوا مكانته، وبقي مع مرشحين موالين وباهتين، وهو نفسه لا يمكنه التفاخر بهم وأن يصفهم بجدية بأنهم ’قيادة’. لقد كان نتنياهو التاجر الرئيسي، وقد استولى على القائمة على حساب ناخبي الليكود ولم يسمح لهم أن ينتخبوا بموجب العقل السليم، وعمم قوائم تصفية ضد وزراء وأعضاء كنيست، وسيسعى الآن من أجل أن يمنحهم مهام بديلة في حملة الليكود الانتخابية".

وشكك ييروشالمي في أن يعمل هؤلاء من أجل إنجاح حملة الليكود، وأشار إلى أن "هذه حملة ساخرة جديدة ينفذها نتنياهو بهدف منع الخاسرين في الانتخابات التمهيدية من الهروب إلى أحزاب أخرى مع وحداتهم التمويلية"، التي يحصلون عليها من خزينة الدولة.

وبعد أن يصادق الكنيست بالقراءة الثالثة على تبكير الانتخابات العامة وموعدها، بإمكان أي عضو كنيست أن ينتقل إلى أي حزب ويحضر معه وحدة تمويل انتخاباته، وهكذا فعل في حينه شمعون بيرس وحاييم رامون وداليا إيتسيك وإيلي بن مناحيم، عندما انتقلوا من حزب العمل إلى حزب "كديما".