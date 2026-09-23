حملة أوروبية للضغط على واشنطن بشأن الاستيطان وعنف المستوطنين

بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى تقود حملة للضغط على إدارة ترامب لتشديد موقفها من الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما تتزايد في إسرائيل المخاوف من اتساع العقوبات الاقتصادية لتطاول شركات تعمل داخل الخط الأخضر.

تقود بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى حملة دبلوماسية للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد موقفها من إسرائيل في ملفي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإرهاب المستوطنين، فيما تتزايد في إسرائيل المخاوف من اتساع العقوبات الاقتصادية لتطاول شركات وأعمالًا تنشط داخل الخط الأخضر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن التحرك الأوروبي يجري بصورة متواصلة ومباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة للتأثير على صناع القرار في واشنطن ودفع الإدارة الأميركية إلى الانتقال من الصمت والاكتفاء بالإدانات إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه السياسات الإسرائيلية.

وبحسب القناة، تتركز الحملة الأوروبية على قضيتين أساسيتين: استمرار البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وما يصفه الخطاب الإسرائيلي بـ"الجريمة القومية"، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

ويأتي التحرك، وفق التقرير، بالتزامن مع تحذيرات صدرت في الفترة الأخيرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، إذ ترى جهات أمنية إسرائيلية أن التوتر المرتبط باعتداءات المستوطنين والتطورات الميدانية قد تقود إلى مزيد من التوتر.

وأشار التقرير إلى أن جهات إسرائيلية تعتبر بريطانيا وفرنسا أبرز الدول التي تدفع باتجاه تشديد الضغوط، إلى جانب دول أوروبية أخرى بينها السويد.

وبحسب القناة، بدأت ملامح هذا التحرك تظهر عمليًّا في مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، عندما أعلنت 12 دولة بصورة مشتركة سلسلة عقوبات اقتصادية مرتبطة بالضفة الغربية، في خطوة تنظر إليها إسرائيل باعتبارها انتقالًا من العقوبات الشخصية التي فُرضت سابقًا على أفراد، إلى إجراءات اقتصادية أوسع نطاقًا.

وأفاد التقرير بأن مناقشات داخل إسرائيل باتت تركز على احتمال توسع هذه الإجراءات في المرحلة المقبلة، وسط خشية من ألا تبقى مقتصرة على النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية.

وتتركز المخاوف الإسرائيلية، وفق القناة، على احتمال أن تؤدي العقوبات، إذا توسعت، إلى تأثير مباشر في شركات ومصالح اقتصادية تعمل داخل الخط الأخضر، نتيجة ارتباطها بأنشطة أو شركات عاملة في المستوطنات.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم إن الاهتمام في واشنطن بالسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتزايد أيضًا، سواء في ما يتعلق بأفعال أفراد على الأرض أو بالسياسات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب هؤلاء، تسعى الدول الأوروبية إلى استثمار هذا الاهتمام لممارسة ضغط مباشر على مسؤولي الإدارة الأميركية، بهدف دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات ملموسة، بدل الاكتفاء بمواقف إدانة تجاه الاستيطان واعتداءات المستوطنين.

روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى "أزمة" هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو المنطقة، هو تحوّل الضفة الغربية المحتلة إلى "أزمة" جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في إرهاب وعنف المستوطنين حيال الفلسطينيين.

وقال روبيو إن "آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو ما تحتاج إليه المنطقة هو أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية". وأضاف: "نحن ندرك أن هذا هو الواقع، وهذا ما يحدث".

وأضاف أن "الرئيس (ترامب) يعتقد أن العالم ليس بحاجة اليوم (...) إلى أزمة في الضفة الغربية"، مضيفا "أعتقد أننا كنا واضحين" في هذا الشأن.

ونددت دول غربية عدة، من بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذّرة من أنه ينسف أي أفق لقيام دولة فلسطينية.

وكان روبيو نفسه أعرب في وقت سابق عن أسفه لـ"التوترات" في الضفة الغربية.

إلا أن واشنطن لم تحذُ حذو دول غربية في معاقبة حليفتها إسرائيل.

وعلى العكس، كان رفع العقوبات عن المستوطنين، من أولى الإجراءات التي اتخذها دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام 2025.

ومنذ ذلك الحين، نادرا ما تعلّق الإدارة على الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مع معارضتها في الوقت نفسه لضمّ إسرائيلي لهذه الأراضي الفلسطينية.