تحليل: دعوى تشهير رفعها نتنياهو ضد صحافيين ووسائل إعلام قد تتحول للجنة تحقيق

نتنياهو يطالب في دعوى التشهير بتعويض بمبلغ 2.6 مليون شيكل، لكن ليس واضحا إذا كان سيمضي في الدعوى حتى النهاية خاصة وأن القرار بشأنها سيصدر بعد أشهر وربما سنين، ويعتقد أن هدف الدعوى هو دعم حملته الانتخابية

يطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في دعوى تشهير قدمها إلى المحكمة ضد صحيفتي "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت" والقناة 12 وصحافيين في وسائل الإعلام هذه، بتعويض بمبلغ 2.6 مليون شيكل بسبب نشرها تقرير حول تحذيرات تلقها، قبل 7 أكتوبر، من رئيس الإمارات، محمد بن زايد، ومدير المخابرات العامة المصرية السابق، عباس كامل، بأن حماس ستنفذ هجوما كبيرا ضد إسرائيل.

ويعتبر خوض سياسي رفيع المستوى، ورئيس حكومة يشكل خاص، معركة قضائية ضد صحافيين يغطون جوانب مختلفة خلال ولايته، أنه "أمر شاذ وغير محتمل في الحيز الديمقراطي، إذ لا يفترض أن يلاحق رئيس حكومة صحافيين ووسائل إعلام، كمحاولة لإسكات انتقادات ضده"، وفق تحليل نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأربعاء.

يشار إلى أن التقارير التي نشرت حول تحذير نتنياهو قبل 7 أكتوبر استندت إلى مصادر سرية ووثائق ليس بالإمكان أحيانا الإعلان عنها وكشفها، ومن شأن ذلك ألا يكون كافيا ليتمكن صحافيون أن يدافعوا عن أنفسهم أمام دعاوي تشهير.

ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارا في دعوى التشهير الحالية التي قدمها نتنياهو بعد أشهر وربما سنوات من الانتخابات الإسرائيلية، نهاية الشهر المقبل، إلا أن التحليل رأى بأن هذه الدعوى هي خطوة في إطار حملة نتنياهو الانتخابية وبمثابة نفي للتقارير التي نشرت.

ولفت التحليل إلى أن وسائل الإعلام والصحافيين الذين نشروا التقارير، سيسعون إلى إثبات أن نتنياهو تلقى تحذيرات كهذه من رئيس الإمارات ومدير المخابرات المصرية، الأمر الذي من شأنه أن يحول هذه المعركة القضائية إلى لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.

وحسب التحليل، فإن نتنياهو يعي هذه الإمكانية، وليس واضحا إذا كان سيستمر في دعوى التشهير حتى النهاية، خاصة وأن بن زايد امتنع عن نفي التقرير حول تحذيره لنتنياهو من هجوم ستنفذه حماس، حتى بعد سفر نتنياهو إلى الإمارات، الأحد الماضي، ليطلب منه نفي التقرير.

وسيشكل عدد وسائل الإعلام في إسرائيل والعالم التي نشرت تقارير حول التحذيرات التي تلقاها نتنياهو، إضافة إلى التحقيق الشامل الذي صدر في كتاب حول تحذير بن زايد، والذي نشر عنه في "هآرتس"، صعوبة أمام نتنياهو ومحاميه في نفي الاتهامات لنتنياهو بأنه تجاهل التحذيرات.