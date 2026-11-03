إعلان ترامب بشأن المساعدات: مقترح من نتنياهو واتفاق لم يُحسم

مقترح قدّمه نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر 2025 يقضي بخفض المنح الأميركية المباشرة لإسرائيل إلى الصفر خلال عشر سنوات، وتحويلها إلى استثمارات أمنية مشتركة. وتكشف التفاصيل أن المفاوضات لم تقترب من الحسم، بينما يتعارض إعلان ترامب مع الاتفاق القائم.

تتواصل المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن اتفاق أمني جديد للعقد المقبل، يقوم على مقترح قدّمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لخفض المساعدات الأميركية المباشرة تدريجيًا وصولًا إلى وقفها خلال عشر سنوات، وليس بنهاية العام الجاري، خلافًا لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".

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وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية تناول خلفيات تصريحات ترامب، فإن المفاوضات بين الجانبين تجري حاليًا بوتيرة بطيئة، ولا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق. ولم يصدر عن مكتب نتنياهو تعليق على إعلان ترامب وقف المساعدات الأمنية لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026.

وتعود المبادرة إلى كانون الأول/ ديسمبر 2025، حين طرح نتنياهو خلال لقائه ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا مقترحًا لوقف المنح الأميركية المباشرة تدريجيًا، بحيث تنخفض إلى الصفر خلال عقد. ووفق التقرير، فوجئ ترامب بالمقترح، وقال لنتنياهو: "لكن يا نتنياهو، أنا أؤيد تقديم المساعدات لإسرائيل".

وكان الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر قد نصح نتنياهو بطرح المبادرة، خلافًا لموقف مستشار الأمن القومي السابق يعقوب ناغل، الذي أدار المفاوضات بشأن اتفاق المساعدات الحالي، وحث رئيس الحكومة على عدم تقديمها.

ويقضي التصور المطروح للاتفاق الجديد بتقليص حجم المنح الأميركية المباشرة مقارنة بالاتفاق السابق، وتحويل المبالغ التي يجري خفضها إلى استثمارات مشتركة في البحث والتطوير بمجالات الأمن والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية.

وبذلك، لا يستهدف المقترح إنهاء التعاون والتمويل الأمني الأميركي لإسرائيل بالكامل، وإنما تغيير طبيعته، عبر الانتقال تدريجيًا من المنح المباشرة إلى مشاريع مشتركة بين الجانبين.

الاتفاق الحالي وصلاحيات الكونغرس

وتبرز عقبة أساسية أمام تنفيذ إعلان ترامب، تتمثل في استمرار سريان مذكرة التفاهم الحالية حتى نهاية عام 2028، والتي تحصل إسرائيل بموجبها على مساعدات أميركية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار.

ومن المفترض أن تشمل الموازنات التي يقرها الكونغرس لعامي 2027 و2028 المساعدات المقررة لإسرائيل، فيما تعود إليه صلاحية إقرار التمويل أو وقفه.

ووفق التقرير، فإن وقف المساعدات بالكامل قبل انتهاء الاتفاق الحالي سيشكل خطوة بعيدة المدى، في ظل التأييد الواسع لاستمرارها داخل مجلسَي النواب والشيوخ، فضلًا عن تعارضها مع التفاهم الذي وُقّع خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

وأشار التقرير إلى احتمال أن يسعى الديمقراطيون، إذا حققوا مكاسب انتخابية تتيح لهم التأثير في قرارات التمويل، إلى فرض قيود على أوجه استخدام إسرائيل للمساعدات العسكرية الأميركية، بدل وقفها بالكامل.

لماذا أعلن ترامب وقف المساعدات الآن؟

وكشف التقرير أن تصريحات ترامب جاءت ردًا على سؤال بشأن موقف المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، المعروف في ولايته باسم عبدول، الذي أعلن مرارًا تأييده وقف المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل.

ويخوض السيد انتخابات الثلاثاء أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز، فيما رد ترامب بأن موقف المرشح الديمقراطي لا أهمية له، لأنه اتفق بالفعل مع نتنياهو على إنهاء المساعدات.

وكان الرئيس الأميركي قد قال إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه التحويلات بسبب ازدهار اقتصادها، مع تأكيده استمرار استعداد واشنطن لمساعدتها عند الحاجة.

غير أن التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات تشير إلى اختلاف جوهري بين الجدول الزمني الذي أعلنه ترامب وبين المقترح الذي طرحه نتنياهو، فيما لم يتوصل الجانبان بعد إلى اتفاق جديد يحدد حجم التمويل الأميركي وطبيعته خلال العقد المقبل.