طائرة عسكرية روسية خاضعة لعقوبات أميركية تهبط في إسرائيل سرًا

طائرة عسكرية روسية سبق أن استخدمتها مجموعة "فاغنر" وتخضع لعقوبات أميركية، تهبط في مطار بن غوريون، قبل مغادرتها إلى أبو ظبي بعد أقل من 24 ساعة، وسط تكتم إسرائيلي بشأن هوية ركابها وهدف الزيارة.

هبطت طائرة عسكرية روسية من طراز "تو-154"، خاضعة لعقوبات أميركية وسبق أن استخدمتها مجموعة "فاغنر" العسكرية، في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، مساء الإثنين، قبل أن تغادر ظهر الثلاثاء متجهة إلى أبو ظبي، دون الكشف عن هوية ركابها أو الغرض من زيارتها إلى إسرائيل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "Flightradar24"، فإن الطائرة، التي تحمل رقم التسجيل RA-85042، تُستخدم عادة لنقل مسؤولين رفيعي المستوى، فيما رفضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التعليق على وصولها.

وأدرجت الولايات المتحدة الطائرة ضمن قائمة عقوبات شملت 37 طائرة روسية في أيار/ مايو 2023، بعدما استخدمتها مجموعة "فاغنر"، وهي قوة مرتزقة عملت لخدمة المصالح الروسية، قبل انتقال استخدامها إلى الجيش الروسي.

وتأتي الزيارة في ظل تزايد انخراط موسكو في الاتصالات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد التقى الخميس الماضي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في الكرملين، بحضور رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، إيغور كوستيوكوف.

وقال رضائي عقب اللقاء إن "مشاورات جرت مع بوتين بشأن قضايا إقليمية مهمة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وغادرت الطائرة إسرائيل متجهة إلى أبو ظبي، حيث من المقرر استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الأربعاء، دون وجود معلومات تربط رحلتها إلى تل أبيب بهذه المحادثات.