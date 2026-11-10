تحليل: على الحكومة الجديدة تغيير الأولويات الأمنية.. القضية الفلسطينية أهم من التهديد الإيراني

باحث إسرائيلي في الشؤون الإيرانية: "مهمة الحكومة الجديدة الأكثر أهمية ليست حربا أخرى ضد إيران وإنما تغيير سلم الأولويات القومية، وتسوية العلاقات مع الفلسطينيين، والطريق لضمان مستقبل إسرائيل تمر من رام الله أولا وبعد ذلك من طهران"

رأى الباحث في الشؤون الإيرانية في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، داني سيترينوفيتش، أنه مريح جدا لصناع القرار في إسرائيل التركيز طوال سنين على إيران، والسماح للقيادة الإسرائيلية بإرجاء متكرر للتعامل مع القضية الفلسطينية.

ووصف سيترينوفيتش إيران بأنها "خطر بعيد، وقليلون في إسرائيل يعرفونه بعمق، وبالإمكان وصفه كخطر وجودي يبرر أي عمل عسكري تقريبا"، بينما التعامل مع القضية الفلسطينية "يلزم باتخاذ قرارات سياسية صعبة، وتنازلات مؤلمة وحسم بشأن مستقبل إسرائيل".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل لا تواجه إيران لوحدها وإنما تشاركها في ذلك الولايات المتحدة ودول الخليج ودول أوروبا، بينما "القضية الفلسطينية هي مشكلة إسرائيل أولا، ولن يحلها أحد بدلا منها".

وشدد سيترينوفيتش على أن "التهديد الأكبر على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ناجم عن غياب الإجابة على سؤال بسيط: ماذا نعتزم أن نفعل مع ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون بين النهر والبحر، وبضمن ذلك قطاع غزة؟".

وتابع أن "استمرار الوضع القائم يعني ترسيخ واقع السيطرة الإسرائيلية على سكان يفتقرون إلى حقوق سياسية متساوية، وهذا وضع من شأنه أن يؤدي إلى ترسيخ الوضع الذي يوصف، وبحق، بأنه أبارتهايد، أو بدلا عن ذلك تقويض قدرة إسرائيل على الحفاظ على هويتها اليهودية والديمقراطية، وفي موازاة ذلك تعميق عزلتها في العالم وتعزيز الخطورة بخطوات سياسية وقضائية واقتصادية ضدها".

ولفت إلى أن "التركيز شبه المهووس على إيران كبد إسرائيل ثمنا أمنيا، فقبل 7 أكتوبر استُثمرت موارد استخباراتية وعسكرية هائلة في الحلبة الإيرانية، بينما تم إهمال التهديد المتطور في قطاع غزة، وهذا ليس السبب الوحيد للإخفاق، لكنه يوضح ثمن سلم أولويات أمنية مشوه".

ووفقا لسيترينوفيتش، فإنه "كان من شأن التقدم في القضية الفلسطينية أن يساعد في بلورة جبهة إقليمية واسعة مقابل التهديد الإيراني، خلافا للمفهوم الذي ترسخ وبموجبه أنه يجب الاعتناء بإيران أولاء وفقط بعد ذلك بالموضوع الفلسطيني".

وشدد سيترينوفيتش على أن "الحكومة الجديدة (في إسرائيل) لا يمكنها السماح لنفسها بتكرار أخطاء الماضي، وستبدأ ولايتها بعد 7 أكتوبر والحرب في غزة والحروب ضد إيران، وفيما ثمن غياب إستراتيجية سياسية لم يعد نظريا، وحتى لو كان في القيادة أشخاص لديهم مفاهيم مشابهة لمفاهيم نتنياهو، فإن تغيير الحكم لا يمكن أن يختزل بتغيير الأسلوب وبإعادة ترميم مؤسسات الدولة وتحسين العلاقات مع واشنطن، وإنما يجب أن يشمل تغييرا جوهريا في سلم الأولويات القومي".

وأشار إلى أن الحروب ضد إيران "أكدت محدودية القوة، وبإمكان إسرائيل أن تستهدف أعداءها بشدة، لكن لا يمكن حل أي تهديد بواسطة هجمات متكررة، بل أن الثمن الاقتصادي والسياسي للحرب ضد إيران ساهم في تآكل مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، وهو موردها الإستراتيجي الأهم، ومن دون تغيير كبير في السياسة تجاه الفلسطينيين سيكون من الصعب جدا ترميم الدعم لإسرائيل، وخاصة في أوساط الجيل الشاب والمعسكر الديمقراطي".

واعتبر أن "تركيزا حقيقيا على القضية الفلسطينية بإمكانه تعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية مقابل إيران، ومن شأنه إعادة فتح الطريق نحو التطبيع مع السعودية، وتعزيز العلاقات مع الأردن والدول العربية وتقليص قدرة إيران على استغلال القضية الفلسطينية لتبرير تدخلها في المنطقة".

وأضاف أن "هذا لا يعني أن إيران لن تكون عدوا، وإنما أن إسرائيل ستتمكن من مواجهتها من مكانة إستراتيجية أفضل، وحتى لو أن النظام الإيراني لن ينهار قريبا، فإن ملايين الفلسطينيين لن يختفوا، وستبقى الأسئلة حول مستقبلهم ومستقبلنا دون تغيير".

وشدد على أنه "لذلك فإن مهمة الحكومة الجديدة الأكثر أهمية ليست حربا أخرى ضد إيران وإنما تغيير سلم الأولويات القومية، وتسوية العلاقات مع الفلسطينيين ليست بادرة نية حسنة أو معروفا نقدمه للفلسطينيين، وإنما هذه مصلحة قومية إسرائيلية، وشرط لضمان مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية تتمتع بشرعية دولية".

وخلص سيترينوفيتش إلى أنه "يتعين على الحكومة الجديدة أن تدرك ما رفضت سابقاتها استيعابه، وهو أن الطريق لضمان مستقبل إسرائيل تمر من رام الله أولا وبعد ذلك من طهران".