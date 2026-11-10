تقرير: تجدد الخلاف بين نتنياهو وزامير بشأن تحركات عسكرية ضد إيران

الخلافات بين نتنياهو وزامير، بشأن خيارات التحرك العسكري ضد إيران، تتجدد وسط تحذيرات من أن الخطوات التي يدفع إليها نتنياهو قد تؤدي إلى مواجهة جديدة مع طهران، في وقت لا تبدي فيه واشنطن رغبة في استئناف الحرب.

تجددت الخلافات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، بشأن الخيارات العسكرية المطروحة للتعامل مع إيران، وسط اعتراضات من قيادة الجيش على خطوات يدفع إليها نتنياهو، خشية أن تؤدي إلى تجدد المواجهة مع طهران في مرحلة سياسية حساسة، لا تبدي خلالها الولايات المتحدة استعدادًا لخوض مواجهة عسكرية جديدة.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن الخلافات عادت إلى الظهور خلال المداولات الأخيرة التي أجراها المستوى السياسي والأمني بشأن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في التعامل مع إيران، مشيرة إلى أن المعلومات التي يمكن نشرها عن هذه المداولات محدودة بفعل القيود المفروضة على الكشف عن تفاصيلها.

وبحسب التقرير، برزت مجددًا خلافات بين نتنياهو ومسؤولين كبار في المستوى السياسي من جهة، وزامير من جهة أخرى، بشأن طبيعة الخطوات التي يطلب رئيس الحكومة تنفيذها وتداعياتها المحتملة على الوضع الأمني.

ونقلت القناة أن زامير يعتبر الخطوات التي يدفع إليها نتنياهو "غير حذرة"، ويحذر من أنها قد تؤدي إلى مواجهة مع إيران في وقت يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر، ولا سيما أن الولايات المتحدة، الشريك العسكري لإسرائيل، لا تُظهر توجهًا نحو الانخراط في مواجهة أخرى.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفضّل في المرحلة الحالية مواصلة الضغوط الاقتصادية على إيران، بالتزامن مع استمرار المفاوضات معها.

وبحسب التقرير، تسود تقديرات في إسرائيل بأن ترامب أصبح أقل حماسًا لخيار مهاجمة إيران، على الأقل في المرحلة الحالية، وذلك لأسباب من بينها ضغوط مارسها قادة دول الخليج. ومع ذلك، لا تزال حالة التأهب مرتفعة في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأميركي.

وتأتي الخلافات بين نتنياهو وزامير في ظل حالة من عدم اليقين في إسرائيل، مع استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة، وعدم اتضاح المدة التي ستبقى خلالها حكومة نتنياهو الانتقالية في السلطة، أو ما إذا كان سيتولى رئيس حكومة آخر إدارة الملف الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب القناة 12، فإن الخلافات لا تنبع بالضرورة من اختلاف جوهري بشأن الحاجة إلى مواصلة التعامل العسكري مع التهديدات الإيرانية، وإنما تتعلق بالخطوات المقترحة وتوقيتها واحتمال أن تقود إلى مواجهة أوسع، في ظل المرحلة السياسية الحساسة.

وأشار التقرير إلى أن وجود "أهداف إسرائيلية إضافية في إيران لم تُنجز بعد ليس موضع خلاف"، وكذلك عدم رغبة واشنطن حاليًا في استئناف القتال، في حين يسود اتفاق بين كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية على أن الملف الإيراني سيستدعي معالجة إضافية مستقبلًا.

وبذلك، يتمحور الخلاف حول الخيارات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها في المرحلة الحالية، ومدى ملاءمتها للظروف العسكرية والسياسية، ولا سيما في ظل الموقف الأميركي والتحذيرات من تداعيات تحركات إسرائيلية قد تستدعي ردًا إيرانيًا.

ولم تكشف القناة عن طبيعة العمليات التي يطلب نتنياهو تنفيذها، أو الأهداف التي قد تشملها، كما لم تورد تفاصيل إضافية عن المداولات التي شهدت تجدد الخلافات، فيما رفض مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة ومغرضة. لا نتطرق إلى ما يُقال في مداولات أمنية مغلقة".

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات الكنيست، عن خلافات بين نتنياهو وزامير بشأن محاولات الدفع نحو تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. واعترض زامير على تحركات اقترحها نتنياهو وطالب بمناقشات معمقة والحصول على أوامر مكتوبة وموقعة من المستوى السياسي قبل تنفيذ خطوات قد تؤدي إلى مواجهة جديدة.

وفي تصريحات صدرت عنه خلال اجتماعات مغلقة عقدت قبل الانتخابات، قال زامير: "لا نرى ضرورة لمهاجمة إيران قبل الانتخابات. إذا رأينا ضرورة لمهاجمة إيران، فسنفعل". واستمرت تحفظات الجيش على استئناف الحرب إلى ما بعد الانتخابات، في ظل اختلاف الأهداف الإسرائيلية والأميركية، وتساؤلات بشأن ما يمكن تحقيقه في مواجهة جديدة لم يتحقق في العمليات العسكرية السابقة.