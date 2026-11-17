نتنياهو استخدم الموظفين في مكتبه وعناصر الشاباك وأفراد الشرطة بدون كوابح، في فرية "تزوير الانتخابات، والشرطة والشاباك صُوّرا كأجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة".

في حال نجح رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة، سيكون مضطرا لإقالة قسم من رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهذه ستكون خطوة غير مسبوقة، ولم ترافق تغيير الحكم في إسرائيل في الماضي، لكن يبدو أنه في ظل الأداء الذي تم الكشف عنه لا مناص من دراسة ذلك.

أحد المسؤولين الأمنيين الذين سيكون آيزنكوت مضطرا لإقالته بحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، هو رئيس الشاباك، دافيد زيني، وذلك على خلفية فرية "تزوير الانتخابات" التي حاكها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعاون زيني معه، ومطالبته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالتحقيق مع نواب من القائمة المشتركة.

ويظهر من تفاصيل هذه الفرية، استخدام نتنياهو للموظفين في مكتبه ولعناصر الشاباك وأفراد الشرطة بدون كوابح في التحريض على المجتمع العربي ونوابه في الكنيست بأنهم سرقوا الانتخابات، لكن هذه القضية تبخرت خلال أيام معدودة على الرغم من الضجة التي أثارها نتنياهو بنفسه، حتى قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

كما أن الشبهات التي يحقق فيها الشاباك لم تسفر عن أدلة، لكن جملة التحريض التي قادها نتنياهو كان لها "هدف آخر تم تحقيقه جزئيا، وهو نزع شرعية ممنهج عن الناخبين العرب، وتجاهل أصواتهم لصالح حسابات تشكيل الائتلاف"، وفقا لهرئيل.

وأضاف هرئيل أن "الشرطة والشاباك صُوّرا كأجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة، الذي يمارس عليهما ضغوطا لا تتوقف، وإذا كان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد لعب بالشرطة كأنها معجونة طوال أربع سنوات، فإن نتنياهو وموظفيه بإمكانهم تحقيق نتائج مشابهة".

ولا يزال زيني يدفع عناصره لإحضار إثباتات على الادعاءات التي استعرضها بدون إسنادها بأدلة، غداة الانتخابات، بشأن محاولات خارجية للتأثير على نتائجها، وأكد هرئيل أن هذه الأمور تبدو "كحملة تأثير مخططة، وإن لم تكن ذكية، على حساب الجمهور الإسرائيلي، كي تستخدَم كمخرج أخير، إثر النتيجة الضعيفة التي حققها معسكر نتنياهو في الانتخابات".

ولفت هرئيل إلى أنه "في الخلفية خطر استئناف الحرب مع إيران، ورغم أن (الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب، يلمح إلى أنه ليس معنيا بتوجيه ضربات عسكرية، وأنه يفضل حاليا مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام في إيران، لكن في الوقت نفسه، الاستعدادات العسكرية مستمرة والولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات ثالثة هي ’روزفلت’، إلى المنطقة، ونوايا نتنياهو بجر الولايات المتحدة والمنطقة إلى حرب جديدة لم تعد خفية".

وأضاف أنه "نظريا، يكفي استفزاز إسرائيلي يؤدي إلى رد فعل إيراني شديد من أجل تحقيق النتيجة المرجوة بالنسبة لنتنياهو، لكن من شأن ذلك أن يكون مقرونا بمواجهة مباشرة مع ترامب".

ورأى هرئيل أنه "على هذه الخلفية كذلك، سيضطر آيزنكوت إلى تسريع خطوات تشكيل الحكومة، وسينفذ ذلك في مقابل حملة مضلِّلة من صُنع نتنياهو الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة بشروط مريحة لليكود"، لكن "يبدو من تصريحات آيزنكوت أنه يقرأ هذه الخطوة جيدا، وأن نتنياهو يسعى إلى أن يضمن لنفسه البقاء في الحكم لسنتين على الأقل وعندها، إذا لم ينجح هذه المرة في خرق اتفاق الوحدة، سينتقل إلى منصب الرئيس الإسرائيلي".

وأضاف أنه "هكذا سيضمن نتنياهو لنفسه الإفلات من إجراءات جنائية في تل أبيب ولاهاي، وسيكون محميا من لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، لكن ثمة شك في إذا كان آيزنكوت سيسقط في هذا الفخ، ولا يزال السؤال الأكبر هو كيف سيتصرف أفيغدور ليبرمان، الذي يضع العقبات حاليا أمام تشكيل حكومة أقلية تستند إلى أربعة أحزاب في كتلة التغيير؟".