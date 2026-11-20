يأتي ذلك فيما نتنياهو يمارس ضغوطا يوميا على ترامب لاستئناف الحرب على إيران، والجيش الإسرائيلي يسعى لتأجيلها، لكن زامير لن يتمكن من لجم نتنياهو إذا صادق ترامب على مهاجمة إيران رغم النقص في الجنود والضباط وتراجع كفاءاتهم

من شأن "فشل" رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات أن يزيد من احتمالات "رهان جامح" على إيران، بينما سادت تقديرات في واشنطن بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس، أنه انتهت قصة الحرب في الخليج، خاصة بعد أن عزا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخسارة في الانتخابات لهذه الحرب.

فقد عاد نتنياهو إلى "الادعاء المهترئ" حول تهديد أمني ملح وغير مألوف من جانب إيران، يستوجب تشكيل حكومة وحدة مع رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، واستمر في دفع إمكانية شن هجوم على إيران في ظل حكومة انتقالية بالتعاون مع الولايات المتحدة أو "بموافقتها الصامتة على الأقل"، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة.

وبحسبه، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي عارض بشدة هجوما كهذا قبل الانتخابات، "يواصل وضع صعوبات"، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن "الخطر الماثل من إيران حقيقي، لكنه ليس داهما"، وأنه "يُفضل قبل ذلك العمل من أجل استقرار الجبهة الداخلية وضمان إجماع مؤيد لهجوم كهذا، لأن إيران سترد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيرة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وليس واضحا مدتها ومن أجل ضمان تنسيق مع ترامب".

وتؤيد هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الادعاء بضرورة شن حرب ثالثة ضد إيران في المستقبل، وإسرائيل "تطبع عمليا فكرة ’الجولات’ في الحرب الدائرة على بعد يزيد عن ألف كيلومتر عن حدودها، وهذا تطور لا يمكن استيعابه تقريبا، كما أن نتنياهو وترامب ادعيا بالانتصار وإزالة التهديد عدة مرات منذ الحرب الأولى، في حزيران/يونيو 2025".

وأضاف هرئيل أن "نتنياهو مستمر في ممارسة ضغوط يومية على ترامب ومساعديه من أجل شن هجوم جديد على إيران، وإذا حصل على مصادقة أميركية، فإنه سيكون من الصعب على زامير أيضا أن يلجمه، وتوجد لذلك تبعات سياسية بعيدة المدى"، بعد أن تعرض "معسكر آيزنكوت لهزة، أول من أمس، عندما سارع نفتالي بينيت إلى لقاء مع نتنياهو بدون علم شركائه".

في هذه الأثناء، "يواصل الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بالقدر المطلوب من التشكيك حيال إمكانية أن تبدأ الحرب على إيران فورا، وقد كنا في وضع مشابه عدة مرات، وإذا كان وضع الأمور في الخليج ليس واضحا، فإن الجبهات الأخرى في حالة جمود الآن، والقتال فيها انتقل إلى مستوى مكثف منخفض".

ونقل هرئيل عن ضابط في هيئة الأركان العامة قوله في هيئة عسكرية مغلقة، إن "الحرب انتهت عمليا في هذه المرحلة، وحقق الجيش الإسرائيلي حسما في ميدان القتال أو وضعا قريب من ذلك، وإلى حين استئناف القتال من الأفضل أن يخفف الجيش الأعباء في المهمات الأمنية الجارية بقدر الإمكان، وأن يرصد موارد وأيام تدريبات من أجل بناء القوة، مثل إقامة وحدات جديدة وتحسين وحدات موجودة وشراء المزيد من الأسلحة".

وتوجد أمور مشابهة في خطة العمل السنوية التي صادق عليها زامير هذا الأسبوع، وفي العام 2027 سيتراجع حجم القوات المنتشرة بشكل دائم في الضفة الغربية وعند الحدود، لكنه سيبقى أكبر من حجم انتشاره قبل الحرب، ويعتقد زامير أنه إذا استمر انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في وضعه الحالي، "سيضعف قوات الاحتياط في غضون سنوات معدودة".

وأضاف هرئيل أن "جميع هذه التوقعات من شأنها أن تتحطم على أرض الواقع إذا تم استئناف الحرب بشكل واسع ضد إيران، ووفقا لتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية ستؤثر على اشتعال مقابل حزب الله في لبنان، فيما لا يزال الجيش يواجه نقصا في الجنود".

وهذه ليس مشكلة الجيش الوحيدة في مجال القوى البشرية، ومريح أكثر لهيئة الأركان العامة التذمر من نقص في الجنود، "لكن الحرب طوال أكثر من ثلاث سنين أنهكت منظومة الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة وتسببت بهروب ضباط في المستويات المتوسطة، وخاصة في رتب نقيب ورائد".

ولفت هرئيل إلى أن "نتيجة فقدان ضباط متفوقين، الذين قُتلوا أو أصيبوا بجراح خطيرة في المعارك، هي تراجع ملحوظ في نوعية الضباط، وفيما المتوسطين يستدعون ليحلوا مكان المتفوقين الذين أنهكوا وغادروا، وضباط شبان وبلا خبرة يتم ترقيتهم بالرتبة والمنصب بسبب عدم وجود خيار آخر".

وأضاف أنه في سلاح الجو أيضا يوجد نقص بعشرات من أفراد الطواقم الجوية ومشغلي الطائرات المسيرة، وتأجلت مؤخرا مداولات حول إشغال مناصب نواب قادة أسراب طائرات في منظومة الطائرات الحربية، بسبب النقص في المرشحين الذين يستوفون عتبة المؤهلات المطلوبة.