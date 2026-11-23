أوساط أمنية إسرائيلية بدائل لهجوم جديد على إيران، تشمل اتفاقًا دبلوماسيًا ومواصلة الحصار الاقتصادي، وسط تقديرات للجيش بأن التهديد الإيراني قائم لكنه لا يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا، خلافًا لتوجه نتنياهو. وتتزامن هذه التقديرات مع استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد مفاجئ.

تطرح أوساط أمنية إسرائيلية ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل اتفاقًا دبلوماسيًا يُعدّ سيئًا من وجهة النظر الإسرائيلية، أو مواصلة الحصار بما قد يعمّق الأزمة الاقتصادية الإيرانية، أو شن هجوم عسكري جديد، وسط تقديرات للجيش الإسرائيلي بأن التهديد الإيراني قائم لكنه لا يستدعي تحركًا فوريًا، خلافًا للتوجه الذي يدفع به رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، نحو استئناف الحرب، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الإثنين.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، شارك الإثنين في جلسة سرية للجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست، برئاسة أفيغدور ليبرمان، عرض خلالها تقديرات الجيش بشأن إيران.

وتتقاطع تقديرات الجيش مع موقف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي يرى أن التهديد الإيراني، رغم استمراره، ليس داهمًا، ولا يستوجب تنفيذ هجوم عسكري قبل تشكيل الحكومة الجديدة، في حين يضغط نتنياهو نحو التحرك العسكري في المدى القريب.

خبراء أمن إسرائيليون يشككون بمبررات نتنياهو لضرب إيران

وفي تفسير للخلاف بشأن مدى إلحاح التحرك العسكري، أفاد تحليل نشرته "هآرتس" بأن نتنياهو يستند إلى معلومات استخباراتية عن تطورات مزعومة في برنامج للأسلحة الكيميائية الإيراني، عرضها رئيس الموساد، رومان غوفمان، على مسؤولين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن قبل نحو أسبوعين.

في المقابل، يشكك خبراء أمن إسرائيليون في أن تستدعي هذه المعطيات شن هجوم جديد قريبًا. ونقلت الصحيفة عن الخبراء أن بناء منظومة إيرانية تتيح إيصال أسلحة كيميائية إلى إسرائيل، خصوصًا بواسطة رؤوس صواريخ باليستية، قد يستغرق عامين أو أكثر، وأن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى، ما يثير تساؤلات بشأن الحاجة إلى تدخل عسكري عاجل.

وبحسب التحليل، يرى خبراء أمنيون سابقون أن التهديد الإستراتيجي الأبرز لا يزال يتعلق بمخزون إيراني يقدّر بنحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لم يتضرر خلال الحرب الأخيرة، ويمكن، نظريًا وفي ظروف محددة، رفع مستوى تخصيبه إلى 90% خلال أشهر، دون أن يعني ذلك امتلاك سلاح نووي جاهز للاستخدام.

التوقيت والبدائل وراء الخلاف

وأرجعت "كان 11" التباين بين نتنياهو وآيزنكوت إلى عاملين رئيسيين، هما توقيت أي هجوم محتمل على إيران، وإمكان تحقيق الأهداف الإسرائيلية بوسائل أخرى غير العمل العسكري.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أشار إلى ميله لشن هجوم جديد بعد بداية العام المقبل، ما يعني، وفق هذه القراءة، أن العملية المحتملة لا تبدو وشيكة خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل، قال آيزنكوت، الإثنين، إنه لا يوجد تهديد فوري يستوجب تنفيذ عملية عسكرية قبل تشكيل الحكومة. وتنتهي مهلة تكليفه في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويسعى إلى تنصيب حكومته قبل ذلك الموعد.

ويتداخل الخلاف مع مفاوضات تشكيل حكومة وحدة، إذ يصر نتنياهو على تولي رئاسة الحكومة أولًا في اتفاق التناوب، مستندًا، بحسب تقارير إسرائيلية، إلى التوتر مع إيران، بينما يتمسك آيزنكوت بالأسبقية ويرفض ربط تشكيل الحكومة بتهديد لا يعتبره فوريًا.

استعدادات لاحتمال تدهور سريع

وفي تقرير موازٍ، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تدهور سريع في المواجهة مع إيران، وسط تقديرات بأن صبر الإدارة الأميركية تجاه طهران آخذ بالنفاد.

وتشمل السيناريوهات التي أوردتها القناة احتمال شن إيران هجومًا استباقيًا، أو وقوع مواجهة بين القوات الأميركية والإيرانية في منطقة الخليج، بما قد يؤدي إلى اتساع العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أن الأهداف المحتملة لأي هجوم إسرائيلي جديد تشمل تعميق الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني وإزالة تهديدات أمنية، فيما تشدد التقديرات الإسرائيلية على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة، مع اعتبار إسرائيل قادرة على تنفيذ عملية منفردة أيضًا.

وتأتي هذه المعطيات بعدما دعا رئيس الموساد السابق، دافيد برنياع، الإثنين، إلى تغيير النظام الإيراني، وعدم استبعاد الحرب لتحقيق ذلك عندما تسمح الظروف، مشككًا بإمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. لكنه أشار أيضًا إلى إمكانية انتظار نتائج العقوبات والحصار المفروض على مضيق هرمز قبل اتخاذ قرار بشأن التحرك العسكري.