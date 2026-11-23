إرهاب المستوطنين المتصاعد "ينبغي النظر إليه على أنه محاولة لإشعال الضفة من أجل تقليص احتمالات لتحالفات سياسية يندمج فيها أعضاء الكنيست العرب، والانتخابات فاقمت الشعور بالهلع وحسب، باستخدام الشرطة والشاباك لخدمة حزب سياسي"

يعتبر حزب الليكود وزعيمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن كافة الوسائل مشروعة، وفي مقدمتها حرب ضد إيران وتصعيد إرهاب المستوطنين من أجل إشعال الضفة الغربية، بهدف منع المعسكر الخصم من تشكيل حكومة.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإنه "إذا حدث انفجار إقليمي في الفترة القريبة، يبدو أن السبب الأساسي لذلك سيكون نجاح نتنياهو في إقناع ترامب بالموافقة على مطالبته بشن حرب ضد إيران وبذلك منع آيزنكوت وشركاءه من تنصيب الحكومة".

ويواصل نتنياهو ممارسة ضغوط على ترامب من أجل مهاجمة إيران، وهو مستعد لشن هجوم إسرائيلي منفرد ضدها، بادعاء أن "إسرائيل قلقة حيال معلومات استخباراتية حول نوايا إيران بتطوير برنامجيها النووي والصاروخي وإنشاء ’حيز حصانة’ جديد بواسطة نقل منشآت عسكرية مهمة إلى مواقع في عمق الأرض وإعادة تطوير برنامج السلاح الكيميائي"، حسب هرئيل، "لكن نتنياهو لا يزال بحاجة إلى ضوء أخضر من ترامب لهجوم منفرد".

وأضاف أن تكرار نتنياهو التحذير من تهديدات أمنية غير مسبوقة على إسرائيل، وفي موازاة ذلك تكراره الدعوة إلى حكومة وحدة، هو مسعى لتشكيل حكومة برئاسته، "يتعين فيها على رؤساء المعسكر المناوئ له أن يستسلموا لإملاءاته".

وتابع أن خطة نتنياهو الأولى، المتمثلة بفرية "سرقة الانتخابات" و"التأثير الأجنبي" في المجتمع العربي قد فشلت، وانتقل إلى خطته الثانية المتمثلة باستخدام "الذريعة الإيرانية"، ولأن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، "يرصد هذه الخدعة ويحذر علنا من نوايا نتنياهو في الخليج، فإن الهلع في معسكر نتنياهو يتزايد".

وخطة نتنياهو الثانية لإفشال تشكيل حكومة من جانب معسكر آيزنكوت تتمثل بحرب على إيران وتصعيد إرهاب المستوطنين، وفقا لهرئيل، "ويتركز المجهود الآن على نزع الشرعية عن أي شراكة مع الأحزاب العربية".

وتابع أن "جهود اليمين لا تنتهي بمنشورات مهينة لأعضاء كنيست من معسكر آيزنكوت في الشبكات الاجتماعية، والتصعيد الأخير في أحداث العنف في الضفة الغربية ينبغي النظر إليها على أنها محاولة لإشعال الضفة من أجل تقليص احتمالات إبرام تحالفات سياسية يندمج فيها أعضاء الكنيست العرب".

وأشار إلى إحراق مركبات وبيوت في قرى فلسطينية في منطقتي رام الله والخليل، ليلة السبت – الأحد الماضية، وأن "المخربين اليهود الذين نفذوا ذلك لا يعملون في فراغ، وإنما يستمدون التشجيع من خطابات هستيرية يلقيها أعضاء كنيست ووزراء، الذين بنظرهم جميع مندوبي الجمهور العربي هم ’مؤيدون للإرهاب’".

من جانبه، أشار المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، إلى أن "نتنياهو يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات ولذلك حاول عرقلتها في يوم الانتخابات وإلغاءها بعد ذلك، والاستئناف الذي قدمه على نتائجها هو جزء من حملة نزع الشرعية".

لكنه أشار أيضا إلى أنه "بدلا من أن يطبق معسكر آيزنكوت باستقامة ما أمَرهم به الناخبون، فإنهم يؤجلون ويتهربون ويتفذلكون، وهم ما زالوا في الحملة الانتخابية، ويرفضون تقبل الواقع"، في إشارة إلى أفيغدور ليبرمان الذي يرفض التعاون مع الأحزاب العربية، ونفتالي بينيت الذي يرفض ذلك أيضا ويحاول التوصل إلى اتفاق مع الليكود حول تشكيل حكومة وحدة.

وشدد برنياع على أن "الانتخابات حاكمت الحكومة المنتهية ولايتها، فإما أنك تؤيد استمرار ولايتها وإما أنك تؤيد الإطاحة بها، فعدد مقاعد الكنيست الـ67 التي حصلت عليها أحزاب المعارضة هو حسم واضح".

ولفت إلى أن "الانتخابات فاقمت شعور نتنياهو ومعسكره بالهلع وحسب، من خلال استخدام الشرطة والشاباك لخدمة حزب سياسي، وحملة نزع الشرعية ضد المجتمع العربي، ومحاولة فرض استمرار ولاية حكومة اليمين بواسطة حرب مع إيران".

ورأى برنياع في نتائج الانتخابات بأنها "فرصة أخيرة لن تتكرر لإصلاح وضع إسرائيل، وهي فرصة أخيرة لرؤساء معسكر آيزنكوت، وإذا فشلوا (بتشكيل حكومة) سيسقطون، وآيزنكوت ويائير غولان ويائير لبيد يؤمنون بأن العقل سينتصر في النهاية، وستتشكل حكومة بتأييد 48 عضو كنيست والأحزاب العربية سيدعمونها من خارجها، وحتى لو حدث هذا فإنه لن تكون هناك احتفالات كبيرة، وفي أفضل الأحوال سيعبر الناخبون عن ارتياح".