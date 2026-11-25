طالب كوشنر نتنياهو، في اتصال هاتفي، بتنفيذ التزاماته بشأن غزة، بما يشمل إدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، والسماح لـ4 آلاف فلسطيني بالتدرب في مصر للانضمام إلى قوة الشرطة المستقبلية، وسط استياء أميركي متزايد من تعطيل تنفيذ الخطة.

حثّ مبعوث الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى ليل الثلاثاء، على الوفاء بالتزاماته تجاه الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ خطة النقاط العشرين بشأن قطاع غزة، في ظل استياء متزايد في واشنطن من استمرار تعطيل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الخطة منذ أشهر.

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وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، طالب كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، نتنياهو بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة استعدادًا لفصل الشتاء، والموافقة على الإجراءات التي تتيح نشر "قوة الاستقرار الدولية" في القطاع.

ستة مطالب أميركية لتنفيذ خطة غزة

ونقلت القناة 12، التي استند تقريرها بشأن المحادثة إلى ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيلها، أن تنفيذ خطة غزة يتوقف على موافقة الحكومة الإسرائيلية على سلسلة من الإجراءات التي يطالب البيت الأبيض و"مجلس السلام" نتنياهو بإقرارها، وتشمل:

السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) في قطاع غزة.

السماح لـ4 آلاف فلسطيني خضعوا لفحوص أمنية وحصلوا على موافقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للانضمام إلى قوة الشرطة المستقبلية في غزة، بمغادرة القطاع للتدرب في مصر والعودة إليه.

إدخال المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.

إدخال مساكن متنقلة مؤقتة ("كرفانات") لتوفير مأوى للسكان خلال الشتاء.

إدخال مواد البناء اللازمة لإقامة قواعد قوة الاستقرار الدولية في القطاع.

السماح لحكومة تكنوقراط فلسطينية ببدء العمل في إحدى مناطق القطاع، في إطار مشروع تجريبي.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ("واينت") إلى أن كوشنر شدد خلال الاتصال أيضًا على ضرورة تسريع إدخال الخيام إلى قطاع غزة قبيل حلول الشتاء.

ووصفت مصادر مطلعة المحادثة بأنها "إيجابية"، فيما نقلت القناة 12 عن أحد مصادرها أنها كانت "بنّاءة"، وعن مصدر آخر قوله إن "نتنياهو قال خلال المحادثة إنه ملتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطة".

وأفادت مصادر في "مجلس السلام" بأن المحادثة قد تفضي إلى تفاهمات، لكنها شددت على أنه "لا توجد حاليًا تفاهمات يمكن الإعلان عنها"، مضيفة: "نعمل على دفع الأمور قدمًا". وشدد مصدر مطلع على تفاصيل المحادثة على أن استعداد نتنياهو لتنفيذ الخطة "سيُختبر بالتنفيذ الفعلي خلال الأيام المقبلة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الحكومة نتنياهو وجاريد كوشنر أجريا محادثة موضوعية، وبحثا المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والاستعدادات لفصل الشتاء. واتفق الاثنان على أن يواصل الطرفان العمل معًا لدفع هذه القضايا قدمًا".

نتنياهو يتحجج بقيادة حكومة انتقالية

وبحسب القناة 12، جاء اتصال كوشنر بعد أسبوعين من محادثة هاتفية طالب خلالها ترامب نتنياهو بإحراز تقدم في تنفيذ خطة غزة. ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين أن نتنياهو تعهد بالموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذها، غير أنه لم يتخذ أي خطوات منذ ذلك الحين.

وأبلغ نتنياهو ترامب بأنه لا يستطيع المصادقة على الإجراءات المطلوبة لأنه يرأس حكومة انتقالية، رغم أن حكومته وافقت على خطة غزة والتزمت بتنفيذ هذه الإجراءات قبل الانتخابات الإسرائيلية بوقت طويل.

وقال مصدر أميركي مطلع: "ادعى نتنياهو أنه لا يستطيع اتخاذ خطوات صغيرة في غزة سبق أن وافق عليها، لأنه يرأس حكومة انتقالية، لكنه ادعى في الوقت نفسه أنه لا يواجه أي مشكلة في خوض حرب مع إيران. لم تكن هذه حجة جدية".

وأشارت القناة 12 إلى تزايد استياء البيت الأبيض و"مجلس السلام" خلال الأسابيع الأخيرة مما وصفاه بـ"عناد" نتنياهو بشأن غزة، وترسخ قناعة لديهما بأنه يعطي الأولوية لبقائه السياسي على حساب أي اعتبار آخر.

كوشنر يحذر إسرائيل من التحول إلى "دولة منبوذة"

وجاء الاتصال عقب تصريحات أدلى بها كوشنر لمجلة "نيويورك"، في ظل احتدام الخلاف بين إسرائيل و"مجلس السلام"، الذي يحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية الجمود في قطاع غزة.

وقال كوشنر: "أشعر بأن إسرائيل تقف عند مفترق طرق. يمكنها أن تنهض من مأساة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن تصبح أكثر أمنًا بكثير وأكثر اندماجًا في العالم، أو أن تواصل السير في مسارها الحالي الذي يقودها نحو مكانة دولة منبوذة في العالم".

ونقلت القناة 12 عن مصدر مطلع تقديره بأن الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب، في المحادثات المغلقة وعبر التصريحات العلنية، إلى جانب نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أحدثت "تغيرًا إيجابيًا نسبيًا" في موقف الجانب الإسرائيلي من خطة غزة، غير أن تنفيذ الإجراءات المطلوبة لا يزال مرهونًا بموافقة إسرائيل الفعلية عليها.

خطة معطلة منذ أشهر وحسابات سياسية إسرائيلية

وتنص خريطة الطريق بشأن غزة على نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح ونقل مسؤولية إدارته إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية، غير أن تنفيذها ظل معطلًا منذ أشهر على خلفية الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان "مجلس السلام" قد توصل، في تموز/ يوليو الماضي، إلى اتفاق مع حماس بشأن خطة من 15 بندًا لنزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة ونقل إدارة القطاع مدنيًا وأمنيًا إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية.

ومنذ ذلك الحين، أحجمت حكومة نتنياهو إلى حد كبير عن تنفيذ الخطة، فيما يواصل نتنياهو التشكيك في إمكانية تخلي حماس عن سلاحها، ويزعم أنها تعمل على إعادة بناء قوتها العسكرية والتسلح مجددًا.

وبحسب القناة، يتوقع ترامب من نتنياهو أن يردّ له الدعم الذي قدمه قبيل الانتخابات الإسرائيلية، غير أن العديد من الإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة غزة يواجه معارضة شديدة في معسكر نتنياهو.

وتأتي الضغوط الأميركية فيما يحرز رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تقدمًا في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة، وسط محاولات نتنياهو عرقلة ذلك، إذ قد يفقد منصبه الأسبوع المقبل، وفق القناة 12.

وكان آيزنكوت قد أعلن تأييده لخطة ترامب، وتعهد خلال حملته الانتخابية بتنفيذها بما يضمن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة خلال 18 شهرًا.