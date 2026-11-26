تبحث واشنطن عن جهة رقابية قد تكون مدنية للإشراف على تنفيذ خطة الانسحاب التدريجي، فيما تقترح باريس نشر قوة دولية تعمل "خلف" الجيش اللبناني، وسط مداولات في الأمم المتحدة بشأن البدائل المطروحة لـ"يونيفيل".

تعتزم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عقد جولة ثامنة من المحادثات قبل نهاية العام الجاري، فيما ترفض تل أبيب مواصلة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتعارض نشر قوة دولية بديلة لـ"يونيفيل"، التي تنتهي ولايتها عام 2027.

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ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي، أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على زخم المفاوضات التي لم تُستأنف سياسيًا منذ آب/ أغسطس الماضي. ولم يسفر آخر لقاء عسكري بين الجانبين، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في مقر القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم") بمدينة تامبا في فلوريدا، عن نتائج.

وستتركز المحادثات على وضع آلية للتحقق والرقابة على تنفيذ الخطة التجريبية التي أعلنت عنها الدول الثلاث مطلع حزيران/ يونيو، وتقضي بانتشار الجيش اللبناني تدريجيًا في مناطق بجنوب لبنان ينسحب منها الاحتلال، وضمان عدم استعادة حزب الله السيطرة عليها.

واقتصر تنفيذ الخطة، منذ أواخر تموز/ يوليو، على منطقتين صغيرتين في محافظة النبطية، قرب زوطر الغربية وفرون. ويعزو التقرير رفض إسرائيل تلبية المطلب اللبناني بمواصلة الانسحاب إلى عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في التعامل مع حزب الله.

واعتبر دبلوماسي غربي مطلع، في حديث لصحافيين هذا الأسبوع، أن الخطة لم تنجح حتى الآن، وكرر المزاعم والذرائع الإسرائيلية، مدعيًا أن الجيش اللبناني لم ينزع سلاح حزب الله في المناطق المتفق عليها ولم يمنع وجوده فيها؛ وهي تقديرات تتبناها جهات في دول أخرى أيضًا.

خلاف بشأن الوجود الدولي في لبنان

وتتزامن المحادثات مع مساعٍ فرنسية لتشكيل قوة دولية تساند الجيش اللبناني تدريبيًا وعملياتيًا، إلى جانب البعثة الأوروبية لتدريبه وتجهيزه التي أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، في ظل تقديرات بعدم قدرته على مواجهة حزب الله بمفرده في الظروف الراهنة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لـ"هآرتس" إن إسرائيل لن تدعم نشر قوة دولية تحل محل "يونيفيل"، رغم تقديرات الدبلوماسي الغربي بأن تل أبيب باتت أكثر استعدادًا للاستماع إلى المقترحات الفرنسية مقارنة بالأشهر الماضية.

وأوضح الدبلوماسي أن باريس تدرك رفض إسرائيل وجود أي جهة إضافية في لبنان باستثناء الجيشين الإسرائيلي واللبناني، لكنها تقترح قوة تعمل "خلف" الجيش اللبناني. وبحثت طواقم من وزارتي الخارجية في البلدين المقترح مؤخرًا، ومن المتوقع إجراء محادثات إضافية بهذا الشأن.

ويخشى مسؤولون فرنسيون تشكل فراغ أمني في جنوب لبنان عقب الانسحاب التدريجي لـ"يونيفيل" خلال عام 2027، الذي أقره مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، مطلع الشهر الجاري، إن باريس تعمل على "بلورة منظومة أمنية متينة تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، الذي دعا إلى إنهاء حرب لبنان الثانية ونشر "يونيفيل"، وإنها ستطرح مبادراتها للتصويت في المجلس.

وأشار الدبلوماسي إلى تفاهم عام بشأن ضرورة مصادقة الأمم المتحدة على البدائل المقترحة، ومداولات في مقر المنظمة بشأن مضمون قرار محتمل لمجلس الأمن، واصفًا المرحلة بأنها "لحظة الحقيقة".

واشنطن تبحث عن "طرف ثالث"

وفي حين لم يتضح موقف واشنطن من المبادرة الفرنسية، تواصل الإدارة الأميركية البحث عن جهة لمراقبة تنفيذ خطة الانسحاب. ولم تُثمر محادثات الصيف اختيار "طرف ثالث" مقبول لدى الدول الثلاث، رغم ما أوردته "رويترز" في آب/ أغسطس بشأن توافق لبنان وإسرائيل على دول بينها بريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا وسويسرا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبل نحو أسبوعين، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن الجهة الرقابية قد تكون مدنية، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية تحقق تحظى بثقة الطرفين وتضمن أنهما "يفيان بالتزاماتهما". وأشار روبيو إلى بحث المسألة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مضيفًا أن "فرنسا يمكنها المساعدة في هذا السياق".

وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عبر "إكس"، عقب لقائه الرئيس اللبناني، جوزاف عون، خلال زيارة للبنان الأسبوع الماضي، أن "أدوار الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام ’يونيفيل‘ يجب أن تتغير بعد مرور 20 عامًا". وأشارت الصحيفة إلى توافق واسع على ذلك، مرجحةً حسم المسألة بصورة أوضح خلال الأسابيع المقبلة.