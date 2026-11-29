تعهد آيزنكوت بإبادة ذراع حماس العسكري بعد 18 شهرا من توليه رئاسة الحكومة، بموجب خطة ترامب أو حرب، "يستند إلى مفهومين مختلفين لطبيعة حماس، ووصفها بأنها جيش إرهابي لم يترجم لجهوزية دفاعية ملائمة ولم يمنع التهديد الذي تشكله"

تعهّد رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بأنه بعد 18 شهرًا من تولّيه منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، "ستبيد" إسرائيل الذراع العسكرية لحركة حماس، من خلال تطبيق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أو بواسطة حرب.

إلا أن تعهّد آيزنكوت يستند إلى مفهومين مختلفين لطبيعة حماس، وفقًا لمقال الباحث في العلاقة بين المجتمع والجيش في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية، البروفيسور ياغيل ليفي، في صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.

وتستند خطة ترامب إلى أن حماس هي حركة سياسية لها مصالح "وبالإمكان التأثير عليها ونزع سلاحها بالاتفاق، بينما لغة الإبادة تتلاءم مع اعتبار أن حماس ليست حركة سياسية، وإنما هي منظمة إرهابية يجب هزمها بالقوة، ووضع هذين المفهومين إلى جانب بعضهما يوضح التوتر بين وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، الذي يمليه الخطاب الإسرائيلي حيالها، وبين الإدراك الأكثر تعقيدًا الذي يلزم لوضع سياسة تجاهها".

وأشار ليفي إلى أنه "يجب التمييز بين الإرهاب كإستراتيجية، أي أسلوب عمل يستهدف المدنيين عمدًا، وبين الإرهاب كهوية منظمة، وحماس تمارس الإرهاب، وتستحق التنديد، لكن صبغة ’منظمة إرهابية‘ تصف بالأساس وسائل نشاطها ولا تستنفد جوهرها كحركة سياسية – عسكرية، لديها جيش ومؤسسات حكم وتدير مؤسسات اجتماعية".

وأضاف أنه "عندما تمنح شحنة الصبغة إياها مكانة وصف رسمي للمنظمة، فإن ذلك يطمس التمييز بين حكم معياري ووصف تحليلي، ويتم التعبير عن هذا الطمس بالمطلب المهووس الموجّه إلى أعضاء الكنيست العرب بالاعتراف بحماس بأنها منظمة إرهابية، الذي تحوّل إلى اختبار ولاء، لكنه مريح لمناكفة سياسية خطيرة عندما يوجّه السياسة".

وتابع "أننا ندرك ذلك حتى من مقالات ضباط إسرائيليين كبار في المجلة العسكرية ’بين الأقطاب‘، التي تشكّل منصة تفكير للضباط، واعتبار حماس منظمة إرهابية منع إدراك انتقالها إلى جيش له مميزات شبه نظامية وقدرات هجومية، كما أن الاعتراف بحماس بأنها جيش إرهابي، مثلما عبّر عن ذلك المصطلح الذي تبنّته هيئة الأركان العامة خلال ولاية أفيف كوخافي، لم يُترجم إلى جهوزية دفاعية ملائمة، ولذلك لم يمنع التقديرات المنقوصة للتهديد الذي شكّلته حماس".

ولفت ليفي إلى أنه "عندما اعترفت إسرائيل بقوة حماس وهاجمت جيش حماس، انتقلت إلى تقديرات مبالغ فيها لقدرتها على إزالتها بالقوة، ولم تستوعب أن قدرة الجيش المهزوم على التفكّك إلى خلايا إرهابية يصعّب نمط عملها على جيش نظامي أن يهزمها، ولذلك اضطر الجيش الإسرائيلي إلى العودة إلى مناطق قتال بدا أن حماس هُزمت فيها".

ورأى أن "تعهّد آيزنكوت يثير التخوّف من أن التقديرات المبالغ فيها ستستمر، لكن الأهم من ذلك، عندما يحلّ التنديد مكان إدراك حماس كحركة سياسية – عسكرية، يصعب تشخيص الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى نزع سلاح حماس طواعية بموجب خطة ترامب، وعلى سبيل المثال بواسطة تسوية سياسية تسمح باندماجها في منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الاندماج السياسي في مقابل التنازل عن السلاح هو أحد النماذج المعروفة لنزع سلاح حركات المقاومة، وبغياب مجهود لبلورة ظروف كهذه، يتراجع احتمال أن تنزع حماس سلاحها طواعية، ومن شأن إسرائيل أن تُجرّ إلى استئناف الحرب في غزة، إذ إنّ ثمة شكًا في أن القوة الدولية التي ستنتشر في القطاع ستفرض على حماس نزع سلاحها".

وخلص ليفي إلى أن "الطمس بين المعياري والتحليلي في فهم حماس يمكن أن يؤدي إلى تقدير منقوص للتهديد الذي تشكّله، وكذلك إلى تقدير مبالغ فيه للقدرة على إزالة التهديد بالقوة، وهكذا فإن الصراع السياسي ضد الأحزاب العربية من شأنه أن يضعف الصراع ضد حماس".