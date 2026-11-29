تعهّد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لملادينوف بالدفع نحو تنفيذ خطة ترامب، عقب تهديد "مجلس السلام" بالتخلي عن مسؤوليته في غزة؛ فيما يبحث الكابينيت السماح بدخول قوات الاستقرار الدولية إلى القطاع، وسط تقديرات بانتشارها مطلع عام 2027.

فلسطينيون يمرون بين أنقاض المباني التي دمّرها الاحتلال في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، اليوم الأحد (Getty Images)

يعقد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مداولات خاصة برئاسة رئيس الأركان، إيال زامير، لبحث خطوات تدفع نحو تنفيذ المراحل المقبلة من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، في ظل ضغوط أميركية وتحذيرات من استمرار تعطيل الخطة.

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وبحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن المداولات العسكرية تأتي استجابة لضغوط أميركية، وتستهدف بلورة مجموعة من الخطوات التي ستُعرض على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للمصادقة عليها، لإظهار التزام إسرائيل بتنفيذ خطة ترامب.

وذكرت أن إسرائيل ترفض حتى الآن السماح بدخول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة والشروع في إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس، في حين يشكّل دخول القوات الدولية وبدء إعادة الإعمار جزءًا من الخطة المؤلفة من 20 بندًا، التي أقرّها مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق، أفادت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل، بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، شموئيل بن عزرا، تعهّد الأسبوع الماضي للممثل السامي لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، بأن تبدأ إسرائيل قريبًا باتخاذ خطوات لتنفيذ خطة ترامب.

ونقل بن عزرا تعهده إلى ملادينوف في رسالة، أشار فيها إلى أن التحرك الإسرائيلي لتنفيذ الخطة سيبدأ عقب اجتماع الكابينيت المقرر اليوم، والذي يُنتظر أن يبحث المصادقة على دخول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.

وبحسب المصدر الذي تحدث للصحيفة، يُتوقع أن تدخل القوات الدولية إلى القطاع مطلع عام 2027.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت في وقت سابق بأن الكابينيت يميل إلى المصادقة على دخول القوات الدولية، وإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنشاء "الحي الإماراتي" في رفح، ضمن منطقة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن تتولى القوات الدولية تأمينها في المرحلة الأولى.

ملادينوف يهدد بالتخلي عن مسؤولية غزة

وجاء تعهد بن عزرا ردًا على رسالة بعث بها ملادينوف إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حذّره فيها من أن "مجلس السلام" سيتخلى عن مسؤوليته في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة ترامب.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ"هآرتس"، لم يحدد ملادينوف في رسالته موعدًا لتخلي المجلس عن التفويض الممنوح له بشأن غزة، غير أن مضمون الرسالة أشار إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بصورة فورية.

وجدّد ملادينوف في رسالته مطالب المجلس لإسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية، خصوصًا السماح بإدخال كميات كبيرة من الخيام والمعدات اللازمة لتحسين الظروف الصحية في القطاع، ووقف هجمات الاحتلال، والالتزام بعدد شاحنات المساعدات المنصوص عليه في بروتوكول شرم الشيخ.

وشملت المطالب أيضًا السماح بدخول قوات الاستقرار الدولية، والسماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين جنّدتهم لجنة التكنوقراطية بمغادرة القطاع لتلقي التدريبات، مع ضمان عودتهم إليه، فضلًا عن الموافقة على بدء أعمال البناء في المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال في رفح، والتي حددها المجلس لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يقدم ملادينوف إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، غدًا الإثنين، بشأن مستجدات تنفيذ خطة ترامب، بعدما حمّل "مجلس السلام" إسرائيل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تعثر تنفيذ الخطة، في تقرير مكتوب رفعه إلى مجلس الأمن.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتقادات حادة وجّهها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وأحد أبرز المسؤولين المنخرطين في ملف غزة، إلى إسرائيل، محذرًا من أن استمرارها في نهجها الحالي قد يجعلها دولة منبوذة على المستوى الدولي.

إسرائيل تراجعت سابقًا عن السماح بدخول القوات الدولية

وكان الكابينيت قد صادق في تموز/ يوليو الماضي على دخول قوات دولية إلى قطاع غزة، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، غير أن مكتب رئيس الحكومة تراجع عن القرار نهاية آب/ أغسطس، تحت ضغط الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك.

وأعلن مكتب نتنياهو حينها أن القيادة السياسية لم توافق على دخول قوات حفظ السلام إلى القطاع. وبحسب مصدر أمني تحدث لـ"هآرتس"، لم تستجب إسرائيل حتى الآن لمعظم المطالب الإنسانية التي طرحها "مجلس السلام"، باستثناء الموافقة على مشروعين للصرف الصحي في مدينة غزة.

ويتعلق المشروع الأول بإجراء إصلاحات طارئة لنظام الضخ في بركة الشيخ رضوان، فيما يتضمن الثاني إصلاحات جزئية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حي الشيخ عجلين.