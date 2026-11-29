حكومة وحدة؟ "نتنياهو يقترح على آيزنكوت خدعة، ولا يمكنه أن يتولى منصب وزير طالما أن محاكمته مستمرة وهو مهلة زمنية كي يفتت المعسكر الخصم، ولو لم تكن لدى آيزنكوت حكومة مؤكدة، لم يكن نتنياهو يحلم بالتنازل عن رئاستها"

استبعد محللون سياسيون إسرائيليون اليوم، الأحد، إمكانية أن يتوصل رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ورئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة، بسبب خداع نتنياهو ومحاولته منع آيزنكوت من تشكيل حكومة من خلال دق أسافين في حزب "بياحد" الذي يرأسه نفتالي بينيت، وشق كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية.

ووفقا للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، فإن "نتنياهو يقترح على آيزنكوت خدعة"، وأضاف أن ثمة طريقتين لتفسير سبب عدم جدية الاقتراح حول حكومة وحدة الذي أعلن نتنياهو عنه، أمس.

وأضاف أن السبب الأول سياسي، "فبالنسبة لآيزنكوت يوجد ثقوب فقط في هذه الجبنة، وهو يبدأ المفاوضات مع 49 عضو كنيست زائد 19 عضوا (من الأحزاب العربية)، وإلى حين وصوله خط النهاية سيخسر الأحزاب العربية والديمقراطيين وليبرمان وربما لبيد ومؤيديه أيضا، وهذا سيعريه ويبقيه بملابسه الداخلية".

وتابع أن "الحريديين سيعودون إلى الأب نتنياهو، فهو يقدم لهم تعهدات أكثر دائما، وربما الأهم من ذلك هو أنه بعد أن تنازلت الكتلة (برئاسة آيزنكوت) عن التعهدين للناخبين، بدون الحريديين والعرب، ستتنازل عن تعهدها الأكثر صرامة بتشكيل حكومة بدون نتنياهو".

وأشار إلى أن السبب الثاني "أبسط بكثير، فنتنياهو لا يمكنه أن يتولى منصب وزير طالما أن محاكمته مستمرة لكن بإمكانه تولي منصب رئيس حكومة، هكذا قررت المحكمة العليا، لكن منصب رئيس حكومة بديل (الذي يقترحه نتنياهو الآن) هو اختراع لا أساس له وغايته كانت تضليل بيني غانتس وشكل إغراء له" لتشكيل حكومة أسقطها نتنياهو بعد وقت قصير جدا.

واعتبر برنياع أنه عندما بدأ نفتالي بينيت خطوات لتشكيل حكومة مع الليكود، اعتقد أن نتنياهو مستعد في الوضع الناشئ أن يكتفي بالمنافع التي ستأتي مع المنصب: حراسة له ولزوجته ولأبنائه، مشابهة للحراسة حول الرئيس الأميركي؛ تمويل وترميم الشقق التي يتنقل بينها؛ قافلة هائلة ترافقه؛ جناح صهيون (طائرة رئيس الحكومة) في جهوزية دائمة".

وشدد على أن "ما يريده نتنياهو حقا هو مهلة زمنية كي يفتت المعسكر الخصم، ومهلة كي يستعيد الحريديين، ومهلة لحدث أمني يجمّد الجدول الزمني السياسي، فنتنياهو مهزوم ومتمرمر وجريح، لكن لا ضير في ذلك".

وتابع برنياع أن "آيزنكوت ليس غانتس، ولا أعلم ماذا سيقول لنتنياهو (خلال لقائهما) هذا الصباح، لكن البيان الذي أصدره أمس يدل على أن اهتمامه منصب على وحدة معسكره وعلى حزبه وناخبيه، وليس على وحدة مع الليكود، وهو رجل المهمات، ومهمته هي إحضار الكتلة كلها، جميع الـ67 عضو كنيست، إلى التصويت (على تنصيب حكومته)، والأفضل هذا الأسبوع، وبأسلوبه الهادئ والمنطوي هو عنيد كبير".

ورأى برنياع أن "التركيز على التناوب، من الأول الذي سيترأس الحكومة ومن الثاني، صرف الأنظار عن الأمر الأساسي، وهو الثقة غير الموجودة، والسيطرة الكهانية (لبن غفير وسموتريتش)، الكوارث التي حدثت، والأرض المحروقة التي تركتها خلفها الحكومة المنتهية ولايتها، ونتنياهو كرمز لكل هذا، بنظر حكومات في العالم وكذلك بنظر ناخبي أحزاب معسكر آيزنكوت".

وتابع أن "هناك أمورا يصعب جدا محوها بتعهدات سياسية، وقبل أن يستعرض حكومته، هذا الأسبوع، سيواجه غادي آيزنكوت اختبارا لم يعهده من قبل، فقد كانوا يقولون في لواء غولاني إن ’الذي لا يقتلك يجعلك أقوى’، وهذا صحيح في السياسة أيضا".

من جانبه، أشار محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرطر، أنه "قبل خمسة أيام من الموعد المقرر لتنصيب الحكومة، أخرج نتنياهو الورقة الأخيرة المتبقية في جعبته، بإعلانه عن موافقته على أن يكون رئيس الحكومة البديب في حكومة برئاسة آيزنكوت، بهدف منع الكارثة المتدحرجة نحوه، وهذه حيلة غايتها منع حكومة آخذة بالتشكل رغم أنفه".

وأضاف أنه "لو لم تكن لدى آيزنكوت حكومة مؤكدة، لم يكن نتنياهو يحلم بالتنازل عن رئاستها، والأمر الأهم بالنسبة له الآن هو إرجاء المصير السيئ، بواسطة الدخول في مفاوضات مطولة ومليئة بتفاصيل تضطر آيزنكوت إلى أن يطلب من رئيس الدولة تمديد التكليف بتشكيل الحكومة لـ14 يوما، والمماطلة وإضافة أزمات كثيرة، وفي النهاية يتراجع نتنياهو عن التفاهمات المبدئية، ولا تنقص ذرائع وسيقول إنه اكتشف أن آيزنكوت لا يعتزم العمل ضد التهديد الإيراني، وأنه يسعى إلى دولة فلسطينية والانسحاب من المنطقتين الأمنيتين في لبنان وغزة وما إلى ذلك".

ولفت فيرطر إلى أن "آيزنكوت لا يعتزم السقوط في هذا البئر بحسب ما هو معروف، وهو وافق على الالتقاء مع نتنياهو هذا الصباح، وسيقترح مفاوضات سريعة، وفيما الهدف بالنسبة له لا يزال تنصيب الحكومة خلال أسبوع".

وأضاف أن نتنياهو يسعى، إلى جانب تأجيل تنصيب الحكومة، أن "يدق الأسافين بين شركاء آيزنكوت وتفكيك المعسكر بالكامل، إذا أن لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان لن يكونوا جزءا من حكومة وحدة مع نتنياهو إذا تشكلت، وسيصل آيزنكوت إليها مع 24 – 25 عضو كنيست بينما يصر نتنياهو أن يكون فيها 53 عضو كنيست من معسكره، وبينيت الذي تطلع إلى حكومة كهذه رحب بها أمس، لكن وضع شروطا لن يكون سهلا على نتنياهو الاستجابة لها، وبينها تحديد مدة المفاوضات حتى نهاية الأسبوع".

وبحسبه فإن نتنياهو يسعى إلى "تقويض العلاقات بين الأحزاب التي تشكل كتلة يهدوت هتوراة، وقد نجح في ذلك، بعد أن أيد عضوا كنيست في الكتلة عن تأييدهما لمقترح نتنياهو، وقسم خاجموه وآخرون صمتوا".

وأضاف فيرطر أن نتنياهو سيسعى إلى إقناع أعضاء كنيست في معسكر آيزنكوت يتحفظون من تشكيل حكومة، بسبب استنادها إلى أصوات أعضاء كنيست وبتقديم تنازلات في موضوع تجنيد الحريديين.

وتابع أن "هذا كله تكتيك حتى الآن، وخطة نتنياهو الكبرى هي إرجاء تشكيل حكومة آيزنكوت بقدر الإمكان، وخلال فترة تمديد التكليف لآيزنكوت لتشكيل حكومة ستشتعل الجبهة مع إيران أو تندلع انتفاضة في الضفة الغربية، حيث يواصل الإرهابيون اليهود بدعم الحكومة هجماتهم على الفلسطينيين، وأي تصعيد أمني، وخاصة حرب مع إيران، سيمنح نتنياهو التبرير ليقول إنه لا يتم استبدال رئيس حكومة أثناء الحرب، ولا يستبدلون حكومة صهيونية بحكومة مع شركاء عرب".

وقال رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، خلال مقابلة أجرتها القناة 12 معه، أمس، أن "حماس هي منظمة إرهابية"، وأشار فيرطر إلى أن "عباس وافق بذلك على شروط آيزنكوت الأربعة للانضمام إلى حكومته"، وتعهد عباس أيضا بأن حزبه سيكون "شريكا مخلصا لأربع سنوات ويؤيد جميع القرارات الأمنية التي ستطرح للتصويت في الحكومة أو الكنيست".