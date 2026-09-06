تروبر ينضمّ رسميا إلى آيزنكوت وهندل يخوض الانتخابات مع الاقتصادي زليخا وشاكيد خارجها

انضم تروبر لحزب آيزنكوت بانتخابات إسرائيل بقائمة موحدة، بينما تحالف هندل مع زليخا، واعتزلت شاكيد. يأتي ذلك بعد رفض آيزنكوت ضَمّ هندل لعدم ثقته به؛ وضعفت فرص التحالف مع بينيت.

انضمّ رئيس حزب "البيت الصهيوني"، يحائيل تروبر، إلى حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، كي يخوضا الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ضمن قائمة واحدة.

في المقابل، اتّفق شريكه السياسي السابق، يوعاز هندل، الذي قاد حزب "الاحتياطيون (عناصر الجيش الإسرائيلي الاحتياطيين)"، وكان قد تحالَف مع "البيت الصهيوني"؛ على الترشح مع الخبير الاقتصادي، بروفيسور يارون زليخا.

وأعلنت وزيرة الداخلية السابقة، أييليت شاكيد، بشكل رسميّ، أنها لن تخوض الانتخابات المقبلة.

وكان هندل قد أعلن سابقا عدم انضمامه إلى آيزنكوت، الذي رفض ضم هندل إلى القائمة، خشية أن ينفصل عنها لاحقًا ويقيم كتلة برلمانية مستقلة.

وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في وقت سابق الأحد، فإن آيزنكوت كان قد قال خلال محادثات مغلقة بشأن هندل: "لا أثق به"، فيما أفادت بأن هندل أصر خلال المفاوضات على تحالف تقني والحصول على وضع كتلة مستقلة، بما كان سيتيح له الانشقاق مستقبلًا عن القائمة.

وأشارت تقارير إلى أن تروبر سيحصل على المركز السادس في القائمة الانتخابية مع آيزنكوت، بينما ستحصل شيرا شابيرا، والتي انتقلت مع تروبر بالإضافة إلى عضو آخر، من تحالفه مع هندل كذلك على المركز العاشر.

وأعلن هندل ترشحه مع المحاسب العام السابق في وزارة المالية، يارون زليخا في مؤتمر صحافي مشترك في تل أببي، أعلنا خلاله اتفاقهما على مبادئ أساسية تقضي بعدم المشاركة إلا في حكومة صهيونية، والمطالبة بإقرار قانون التجنيد الإجباري لجميع الإسرائيليين، قبل تشكيل الحكومة.

وقال هندل إن "كل من يرغب في حكومة تضم الأحزاب الحريدية سيجد مرشحا في الائتلاف. وكل من لا يمانع تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، سيجد مرشحًا في المعارضة".

وأضاف: "علينا أن نوفر بديلا لمن يرغب في تشكيل حكومة صهيونية".

تروبر وآيزنكوت والحقائب الوزارية

واتفق تروبر مع آيزنكوت على حق الأولوية في اختيار الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الحزب في حال فوزه بالانتخابات.

وخلال المحادثات بين تروبر وهندل وآيزنكوت، سعى هندل للانضمام إلى اليمين كحزب مستقل، فيما لم يقبل آيزنكوت بذلك.

وتفكّك حزب هندل وتروبر بعد شهرين من إعلان الحزب عن تأسيسه في السابع من تموز/ يوليو.

وفي المؤتمر الصحافي الذي قُدِّم فيه حينها، صرّح تروبر بأن على نتنياهو إنهاء ولايته، وأنه لا يرى أن ائتلاف نتنياهو قادر على تشكيل حكومة صهيونية. ومع ذلك، عندما سُئل عن إمكانية الجلوس مع نتنياهو، قال: "هذا سؤال غير مطروح بالنسبة لنا. إذا شُكِّلت حكومة وحدة صهيونية واسعة تضم الكتلتين، فسنكون جزءًا منها. ليس هناك اتحاد واحد ممكن فحسب، بل هدف واحد فقط، وهو تشكيل حكومة صهيونية واسعة".

ويعني الاتفاق بين تروبر وآيزنكوت، بحسب تقارير، أن احتمالات تشكيل تحالف انتخابي بين آيزنكوت ورئيس الحكومة الاسبق، نفتالي بينيت، باتت شبه معدومة، بعدما كان احتمال توحيد قوى داخل المعسكر الصهيوني المناوئ لنتنياهو مطروحًا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان تروبر وهندل قد أعلنا تأسيس حزب "البيت الصهيوني - جنود الاحتياط"، في إطار دعوة إلى تشكيل قوة سياسية تتجاوز، بحسب طرحهما، الانقسامات والصراعات الشخصية داخل المعسكر الصهيوني، وتمثل خصوصًا جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.