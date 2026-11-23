شهد جنوب لبنان، صباح الإثنين، سلسلة تفجيرات وغارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في بلدتين بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية، قبل أن تعلن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الإنذارات ناجمة عن تشخيص خاطئ.

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ودوت صافرات الإنذار في بلدتي شتولا وأفين مناحم بمنطقة الجليل الغربي شمالي البلاد، قرب الحدود مع لبنان، تحسبًا لإطلاق قذائف صاروخية أو طائرات مسيرة، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجيش.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية لاحقا بأن صافرات الإنذار التي دوت في الجليل الغربي قبل قليل جاءت نتيجة تشخيص خاطئ.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير داخل بلدات جنوب لبنان، إذ نفذ تفجيرا كبيرا عند أطراف القنطرة في قضاء مرجعيون، وآخر في عين السماحية عند أطراف زوطر الشرقية، كما فجّر منازل في زوطر الشرقية، واستهدف مشاع المنصوري ووَطى الخيام بتفجيرات جديدة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفرتبنيت والقنطرة، فيما طال قصف مدفعي وادي الحجير بين قبريخا وتولين، في إطار الاعتداءات المتواصلة على جنوب لبنان.

وفي تطور لافت، دخل عدد من أهالي النبطية الفوقا إلى بلدتهم للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أشهر، استجابة لدعوة إلى تنظيم مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم، في ظل استمرار الاعتداءات والدمار الذي طال مناطق واسعة من الجنوب.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لبناني لمسار المفاوضات مع إسرائيل، وللترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في رسالة بمناسبة عيد الاستقلال، أن الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني عبر السلاح والقرار خارج سلطة الدولة يشكلان عقبتين أمام استكمال استقلال لبنان، مشددًا على أن زمن السلاح خارج الدولة انتهى، وأن الجيش والأجهزة الأمنية يمثلون الضمانة الشرعية لحماية البلاد، ورفض الاضطهاد والانتقام والثأر والكيدية.

وتتزامن هذه المواقف مع تحذيرات من تفاقم الأزمة اللبنانية، في ظل استمرار الضغوط على مؤسسات الدولة والإدارات العامة التي تعمل بإمكانات محدودة، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد الإسرائيلي والتحديات السياسية والأمنية على الأوضاع الداخلية.