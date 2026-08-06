الجريمة السيبرانية تكلّف العالم 10.5 تريليونات دولار في 2026

تشمل الجرائم والهجمات السيبرانية طيفًا واسعًا من الأنشطة، من سرقة البيانات والاحتيال والوصول غير المصرّح به إلى المعلومات المالية والطبية والعسكرية والأمنية، وصولًا إلى استهداف الأنظمة والأجهزة المتصلة بالشبكات والتحكم بها عن بُعد...

تتجه كلفة الجرائم السيبرانية عالميًا إلى بلوغ نحو 10.5 تريليونات دولار خلال عام 2026، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإلكترونية واتساع تأثيرها في القطاعات الحيوية، ما يدفع الحكومات والشركات إلى زيادة استثماراتها في حماية البنى التحتية والأنظمة الرقمية.

وبحسب تقديرات مؤسسة "سايبر سيكيورتي فنتشرز"، فإن حجم الخسائر المتوقعة يجعل الجريمة السيبرانية، إذا جرى التعامل معها بوصفها اقتصادًا مستقلًا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية تتراكم بوتيرة تقارب 333 ألف دولار في الثانية، في مؤشر على اتساع التداعيات الاقتصادية للهجمات التي تستهدف الشركات والمؤسسات الحكومية والبنى التحتية.

ولا تقتصر الخسائر على سرقة الأموال والبيانات، إذ بات توقف العمليات والخدمات يشكل عبئًا رئيسيًا على المؤسسات المتضررة، مع تقديرات بأن ساعات التعطل تمثل أكثر من 60% من إجمالي الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات نتيجة الهجمات السيبرانية.

ويأتي ذلك مع تطور قدرات المهاجمين على تعطيل قطاعات حيوية وخدمات أساسية، ما يحول الهجمات الإلكترونية من تهديد للبيانات والأنظمة إلى خطر قادر على إحداث اضطرابات تشغيلية واسعة النطاق.

وفي موازاة ارتفاع الخسائر، تشهد صناعة الأمن السيبراني نموًا متسارعًا، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة السوق العالمية 300 مليار دولار خلال 2026، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات وخدمات الحماية الرقمية.

كما تجاوز الإنفاق النهائي للمؤسسات على أمن المعلومات 240 مليار دولار، مسجلًا نموًا سنويًا يزيد على 12.5%، بالتزامن مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وعقود الاستجابة للطوارئ وحماية الأنظمة الحساسة.

وازداد الإنفاق الحكومي على الأمن السيبراني أيضًا في ظل تصاعد المواجهات الرقمية المرتبطة بالنزاعات الدولية. ومنذ اندلاع الحرب في نهاية شباط/فبراير الماضي، شهدت شركات أمن سيبراني أميركية كبرى، بينها "بالو ألتو" و"كراود سترايك" و"فورتينت"، نموًا ملحوظًا في قيمة العقود الحكومية الفدرالية.

وبلغت قيمة تلك العقود نحو 3.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في إطار برامج تستهدف تعزيز حماية شبكات الكهرباء ومرافق المياه وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

وفي سياق تصاعد المواجهة الإلكترونية المرتبطة بالحرب، قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية إن عدد الهجمات السيبرانية الإيرانية بلغ نحو 4,800 هجوم خلال حزيران/يونيو، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الشهر نفسه من 2025.

وتشير البيانات الواردة إلى أن هجومًا سيبرانيًا أميركيًا إسرائيليًا مشتركًا في بداية الحرب الحالية تسبب بتعطيل شبكات استشعار وأنظمة قيادة عسكرية إيرانية، قبل أن تخفض السلطات الإيرانية الاتصال بالإنترنت بنسبة 96% وتعزل البلاد رقميًا لمدة 47 يومًا، في مسعى إلى الحد من آثار الهجمات وحماية بنيتها الرقمية.

وتشمل الجرائم والهجمات السيبرانية طيفًا واسعًا من الأنشطة، من سرقة البيانات والاحتيال والوصول غير المصرّح به إلى المعلومات المالية والطبية والعسكرية والأمنية، وصولًا إلى استهداف الأنظمة والأجهزة المتصلة بالشبكات والتحكم بها عن بُعد.

وقد تتسبب هذه الهجمات بتعطيل الخدمات وإلحاق أضرار مادية بالأنظمة المستهدفة، فضلًا عن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، ما يزيد من أهمية الأمن السيبراني بوصفه عنصرًا أساسيًا في حماية الدول والمؤسسات والأفراد.

وتتركز إجراءات الأمن السيبراني في خمسة مجالات رئيسية، تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الاتصالات والنقل والطاقة، إلى جانب أمن الشبكات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، فضلًا عن حماية التطبيقات والبرمجيات من الاختراق والتهديدات الرقمية.