ارتفاع قياسي في صادرات وواردات الصين بدعم من الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي

سجلت الصين ارتفاعًا كبيرًا في صادراتها ووارداتها خلال تموز/ يوليو، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

رجل يمر بجانب لوحة تعرض روبوتًا شبيهًا بالبشر خلال معرض الذكاء الاصطناعي في بكين، 26 حزيران 2026 (etty Images)

سجلت الصين ارتفاعًا كبيرًا في صادراتها ووارداتها خلال تموز/ يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجمارك الصينية.

وارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 23.9% على أساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبة 27.5% خلال الشهر ذاته، في مؤشر على استمرار قوة النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

ويأتي هذا النمو في ظل توسع الطلب على معدات معالجة البيانات والمكونات التقنية، إذ قفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار المرتبطة بها بنسبة 45.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

ورغم تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية، ارتفعت الشحنات الصينية إلى السوق الأميركية بنسبة 17% في تموز/ يوليو.

وتواصل بكين وواشنطن تبادل الإجراءات التجارية، حيث أعلنت الصين مؤخرًا فرض قيود على تصدير الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج عدد من الشركات الأميركية على قوائمها السوداء.