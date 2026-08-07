الذهب عند ذروة 7 أسابيع

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ سبعة أشهر، إثر تراجع غير متوقع بالوظائف الأميركية غير الزراعية في تموز، ما قلل احتمالات رفع أسعار الفائدة وزاد جاذبية المعدن النفيس والمعادن الأخرى.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، بعدما أدى تراجع غير متوقع في الوظائف الأميركية ​غير الزراعية، خلال تموز/ يوليو إلى تقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما ‌وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في سبعة أشهر.

وبحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 4348.87 دولار للأوقية (الأونصة)، وبذلك يكون زاد ​بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 17 حزيران/ يونيو​.

ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 19 كانون الثاني/ ⁠يناير، بعدما ارتفعت أسعاره بأكثر من سبعة بالمئة، منذ ​بداية هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 4408 دولارات.

وقال مكتب إحصاءات ​العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 23 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة 20 ألفا في حزيران/ يونيو، عقب تعديل بالخفض.

وتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة، الشهر الماضي.

وقال مدير تداول المعادن لدى "هاي ريدج فيوتشرز"، ديفيد ​ميجر: "تطرح بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من ‌المتوقع ⁠سيناريوهات يقل فيها احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل".

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن سوق العقود الآجلة تتوقع بنسبة 43.9 بالمئة رفع سعر الفائدة الأميركية في أيلول/ سبتمبر، مقارنة مع 57 ​بالمئة قبل صدور تقرير ​الوظائف الأميركية.

وارتفع ⁠احتمال إبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر المقبل إلى 60.4 بالمئة، مقابل 43.2 بالمئة قبيل صدور ​البيانات مباشرة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل الذهب أكثر ​جاذبية مقارنة ⁠بالأصول المدرة للعائد، إذ إن المعدن النفيس لا يدر عائدا.

وفي ما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لصحافيين إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.

وبالنسبة ⁠للمعادن ​النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة ​إلى 64.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1753.09 دولار.

وزاد أيضا البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1375.75 دولار. وتتجه المعادن ​الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.