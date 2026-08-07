الصين تعزز مخزون الذهب في هونغ كونغ لدعم مكانتها العالمية

أسهم الطلب الصيني خلال الأسابيع الأخيرة في إبقاء الأسعار إلى حد كبير فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، بالتزامن مع زيادة مشتريات البنك المركزي وعودة المستثمرين المؤسسيين إلى الشراء عند انخفاض الأسعار...

زاد "بنك الشعب الصيني" كميات الذهب التي يحتفظ بها في هونغ كونغ خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة تدعم مساعي المدينة لترسيخ موقعها مركزًا عالميًا رئيسيًا لتجارة المعدن النفيس وتسعيره.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن البنك المركزي الصيني سرّع اتجاهًا قائمًا منذ فترة لنقل جزء من احتياطياته الذهبية من لندن إلى هونغ كونغ، مشيرة إلى أن عمليات النقل مرشحة للاستمرار.

وتُعد لندن المركز الأبرز عالميًا لتخزين وتداول الذهب، وتحتفظ بنوك مركزية عديدة بجزء من احتياطياتها فيها لما توفره السوق من سيولة وإمكانات لإدارة المخزونات، بما في ذلك إقراض المعدن للمؤسسات المالية.

غير أن عددًا من البنوك المركزية اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة جزء من احتياطياته إلى الداخل لاعتبارات أمنية وسياسية، بينها بنكا الهند وصربيا المركزيان.

ويأتي تعزيز المخزون الصيني في هونغ كونغ بالتوازي مع استمرار مشتريات "بنك الشعب الصيني" من الذهب، إذ سجلت مشترياته في حزيران/يونيو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما مثّلت الشهر العشرين على التوالي من زيادة الحيازات.

وتعكس الخطوة أيضًا دعم بكين لنظام مقاصة الذهب الذي أُطلق بصورة تجريبية في هونغ كونغ خلال تموز/يوليو، ويتضمن معيارًا مرجعيًا جديدًا يهدف إلى توسيع دور المدينة في تحديد أسعار المعدن عالميًا.

ومن شأن تطوير هذا النظام أن يعزز قدرة هونغ كونغ على منافسة المراكز الراسخة في تجارة الذهب، إلى جانب سنغافورة التي تعمل بدورها على توسيع نشاطها في سوق المعدن النفيس.

وكان محافظ "بنك الشعب الصيني" بان غونغ شنغ قد أعلن خلال إطلاق النظام أن البنك سيواصل زيادة حصة الاحتياطيات الأجنبية الوطنية المخصصة لهونغ كونغ، مؤكدًا التزامًا سبق أن أعلنه في أوائل 2025.

كما دعت هونغ كونغ بنوكًا مركزية أخرى إلى الانضمام إلى نظام المقاصة، مع تركيز خاص على الدول المشاركة في "مبادرة الحزام والطريق"، في إطار مسعى أوسع لتعزيز دور الصين جهةً لحفظ احتياطيات الذهب السيادية الأجنبية.

وكانت كمبوديا قد وافقت بالفعل على الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية لدى الصين، في خطوة تنسجم مع طموحات بكين لتوسيع نفوذها في البنية التحتية العالمية لتجارة المعدن وحفظه.

وعلى صعيد الأسواق، شكّلت مشتريات البنوك المركزية أحد أبرز محركات صعود أسعار الذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قبل أن تتراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية المسجلة قرب 5600 دولار للأونصة في أواخر كانون الثاني/يناير.

وساهم ارتفاع مخاوف التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة في زيادة الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا.

ومع ذلك، أسهم الطلب الصيني خلال الأسابيع الأخيرة في إبقاء الأسعار إلى حد كبير فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، بالتزامن مع زيادة مشتريات البنك المركزي وعودة المستثمرين المؤسسيين إلى الشراء عند انخفاض الأسعار.

كما سجلت الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الصين أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية الداخلة منذ آذار/مارس.