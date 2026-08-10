أسعار الغاز الأوروبي تقفز 6.4% والاحتياطات بأدنى مستوى منذ 2011

ارتفعت أسعار الغاز في السوق الأوروبية إلى 59 يورو للميغاواط/ساعة، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب الإمدادات القادمة من الخليج، وتواجه أوروبا صعوبة في تعزيز احتياطياتها الغازية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2011.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم، الإثنين، بنسبة 6.4%، مع تواصل إغلاق مضيق هرمز وتضرر سلاسل الإمداد، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تعزيز مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء المقبل.

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وارتفعت الأسعار وفق مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف" المرجعي بنسبة 6.4%، لتصل إلى 59 يورو (68 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش (15:00 بتوقيت القدس).

ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى ملء مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء المقبل، فيما تراجعت مستويات التخزين خلال آب/ أغسطس الجاري إلى نحو 57% من الطاقة التخزينية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.

وسبق أن حذرت وكالة الطاقة الدولية في تموز/ يوليو الماضي من أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الغاز من منطقة الخليج؛ ينذر باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سيؤثر على الدول المستوردة، بما فيها الدول الأوروبية التي تعمل على إعادة ملء مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء.

وبات مضيق هرمز أحد أبرز الملفات العالمية، لما لتداعياته من آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، وقد أغلقت إيران المضيق ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.