النفط يصعد وسط ضبابية هرمز والذهب والدولار يترقبان بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز وتصاعد الهجمات على منشآت وناقلات النفط في المنطقة.

صعدت أسعار النفط مع استمرار الضبابية بشأن موعد إعادة فتح مضيق هرمز، وسط ترقب الأسواق للتطورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر الممر الحيوي.

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في المقابل، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأميركية التي يترقبها المستثمرون لتقييم مسار السياسة النقدية.

كما تحرك الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات أسعار الفائدة.

النفط يصعد مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع استمرار الضبابية بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، في ظل تأكيد إيران أن الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة وصل إلى مراحله النهائية، مع استمرار وجود شروط أخرى يتعين على الولايات المتحدة تلبيتها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.09%، إلى 84.46 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا، أو 0.78%، إلى 78.79 دولارا، بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع الخامين القياسيين بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مدفوعا بآمال قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عُمان يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

ورغم إعلان طهران أن الاتفاق مع مسقط دخل "مراحله النهائية"، فإنها أكدت أن إعادة فتح الممر المائي ستظل مشروطة بتلبية واشنطن مطالب أخرى، من بينها دفع تعويضات لإيران عن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة.

وقال محلل الأسواق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر إن المتعاملين باتوا أكثر حذرا تجاه طبيعة المفاوضات المتقطعة، وينتظرون مؤشرات ملموسة، مثل استئناف حركة الناقلات أو التوصل إلى اتفاقات رسمية، قبل مواصلة خفض علاوة المخاطر في أسعار النفط.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن لا تجريان محادثات حاليًا، مؤكدًا أن إيران لن تبادر إلى استئنافها ما دامت الولايات المتحدة تنتهك الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو/حزيران.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات النفطية بعد إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران استهداف مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متصاعدة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي تطور آخر، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية الصراع، ما يعكس استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر الممر الحيوي.

الذهب يتراجع مع جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الإثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد بلوغها أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4322.28 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4381.60 دولارا. وكانت الأسعار قد سجلت يوم الجمعة أعلى مستوياتها منذ 17 حزيران/يونيو، بدعم من بيانات وظائف أميركية جاءت أضعف من المتوقع.

وقال محلل الأسواق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر إن التراجع الحالي يعكس عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الذهب الأسبوع الماضي، معتبرا أن التحرك يمثل استقرارا طبيعيا في السوق وليس تحولا واضحا في معنويات المستثمرين، مع توقع بقاء الأسعار فوق مستوى 4300 دولار على المدى القريب.

وأظهرت البيانات الأميركية فقدان الاقتصاد وظائف بشكل غير متوقع في تموز/يوليو، إلى جانب خفض كبير في تقديرات الوظائف المسجلة خلال الشهرين السابقين، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة. وانخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المقرر يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر إلى أقل من 50%.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض أسعار الفائدة، إذ يصبح أكثر جاذبية مقارنة بالأصول التي تدر عوائد. وتتركز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات التضخم، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 63.45 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1742.50 دولارا، بينما هبط البلاديوم 1.1% إلى 1362.97 دولارا.

الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية، الإثنين، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع اليورو قليلًا إلى 1.1558 دولار، ليظل قريبا من أعلى مستوى له منذ منتصف حزيران/يونيو، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3490 دولار، قرب أعلى مستوياته في خمسة أسابيع. أما الين، فاستقر عند 157.90 مقابل الدولار، بعدما تراجع عن بعض مكاسبه الأخيرة، لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوى له في عدة عقود، والبالغ نحو 164 ينا للدولار، والذي سجله أواخر الشهر الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.6، ليبقى قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من حزيران.

وجاء ضعف الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع في تموز، بالتزامن مع خفض كبير في تقديرات الوظائف المسجلة خلال الشهرين السابقين، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات الوظائف، إذ تراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.637% في أحدث التعاملات. كما خفضت أسواق العقود الآجلة احتمالات رفع الفائدة في أيلول إلى نحو 44%، مقارنة بـ67% قبل أسبوع.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية، التي قد توفر إشارات أوضح بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.