النفط يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع والذهب يواصل مكاسبه

تزيد التطورات الأمنية وتراجع تدفقات الخام من الضغوط على الإمدادات، فيما يترقب المستثمرون تأثيرها على الأسواق خلال الفترة المقبلة.

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في أسبوع، وسط تراجع الآمال بإبرام اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن تطورات المفاوضات وانعكاساتها على إمدادات الخام.

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في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بحالة الحذر في الأسواق، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم التي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

النفط يستقر قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسط تراجع آمال اتفاق واشنطن وطهران

استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعدما تراجعت الآمال في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الصراع بينهما ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصاعد الخلاف بشأن شروط التسوية.

وبحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 87.81 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.20 دولار. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 5% في جلسة الاثنين، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 31 يوليو/تموز.

وجاءت المكاسب بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن قتلى وأضرار مرتبطة بحروب وهجمات واحتجاجات، وهو ما من شأنه تعقيد المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط العالمية.

وقال ترامب لاحقا إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأزالت الألغام الإيرانية من الممر المائي، بينما أشار محللون إلى اتساع الفجوة بين واشنطن وطهران بشأن طبيعة أي اتفاق محتمل.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، إن بعض التفاؤل الذي ساد الأسواق الأسبوع الماضي بدأ يتلاشى، ما عزز الضغوط على إمدادات النفط ورفع الأسعار.

وفي تطور آخر، أجلت شركة أرامكو السعودية إعادة تشغيل مصفاة جازان، البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا، إلى 30 آب/أغسطس بعد إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ هجومين على المصفاة يوم الأحد.

وحذر ووترر من استمرار مخاطر القيود على حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، مشيرا إلى أن أي قيود متقطعة أو تهديدات بهجمات جديدة قد تبقي تكاليف التأمين مرتفعة وتدفع شركات الشحن إلى استخدام مسارات أطول، ما يعني استمرار تقييد تدفقات الطاقة على المدى القريب.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات محللي بنك باركليز أن صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز بلغ في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس نحو 3 ملايين برميل يوميا في المتوسط، مقارنة مع 4.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

وعلى صعيد أسواق النفط الآسيوية، رفع العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط للمشترين في آسيا لشحنات أيلول/سبتمبر بمقدار 2.50 دولار للبرميل، ليصبح بخصم 4 دولارات عن متوسط خامي عمان ودبي.

الذهب يواصل صعوده للجلسة الثالثة وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، بدعم من الإقبال على الملاذات الآمنة وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4432.74 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو/حزيران، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 4492.60 دولار.

ويرى محللون أن مكاسب المعدن النفيس تعكس عودة التدفقات إلى الأصول الآمنة، إلى جانب تغطية بعض المراكز القصيرة، وسط توقعات باستمرار الزخم الصعودي إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية داعمة لتخفيف السياسة النقدية.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها الأربعاء، تليها بيانات أسعار المنتجين الخميس، وسط تراجع توقعات الأسواق بشأن تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية، بعد صدور بيانات وظائف ضعيفة في تموز/يوليو.

وفي حال أظهرت البيانات تباطؤا في الاقتصاد الأميركي دون ارتفاع ملحوظ في التضخم، فقد تتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية مجددا، ما قد يضغط على الدولار ويدعم الذهب.

وتلقى الذهب أيضا دعما من التوترات الجيوسياسية، في ظل تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن شروط التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 66.30 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1765.26 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.8% إلى 1394 دولارا.