النفط يرتفع والدولار يستقر وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

تواصل أسعار النفط صعودها مع تصاعد المخاوف من اتساع اضطرابات الملاحة والإمدادات في المنطقة، في ظل تعثر المساعي الأميركية الإيرانية، بينما يترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأميركية الرسمية لتحديد اتجاه السوق.

ارتفعت أسعار النفط مع تنامي الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت استقر فيه الدولار مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية، وسط حذر في الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

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النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، صباح الأربعاء، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات التي استهدفت سفينتين في مضيقي هرمز وباب المندب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.81%، إلى 89.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.85%، إلى 83.91 دولارًا.

وجاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع الخامين بأكثر من دولار عند التسوية أمس الثلاثاء، ليبلغا أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 31 تموز/يوليو، وذلك بعدما سجلا قفزة بنحو 5% يوم الإثنين، مع تراجع الآمال بإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران.

وتزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة في المنطقة عقب إعلان الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في اليمن عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين في مضيقي هرمز وباب المندب. كما قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب.

وأظهرت بيانات حركة الشحن انخفاض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى ست سفن، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، بينما كانت حركة الملاحة قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا.

وفي المقابل، أظهرت بيانات أولية من القطاع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس/آب، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.5 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 596 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم، وسط ترقب الأسواق لتأثيرها على اتجاه أسعار الخام.

وعلى المدى الطويل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة استمرار انقطاع نحو 600 ألف برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027.

الدولار يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار في بداية التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستهداف سفينتين في ممرين مائيين حيويين بالمنطقة.

وحافظ الين على استقراره مقابل الدولار عند 159.275 ين، ليبقى قرب أدنى مستوياته خلال الشهر، فيما استقر اليورو عند 1.1542 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3508 دولار. كما لم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين سجلا 0.7064 و0.5879 دولار على التوالي.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الاتحادي، خصوصا بعد صدور تقرير وظائف أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، والذي أبقى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

ويرى محللو بنك "آي إن جي" أن التضخم يتجه إلى التراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2026، شريطة بقاء أسعار النفط تحت السيطرة وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الأسواق تتوقع بالفعل سيناريو هبوط سلس للتضخم.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.2% إلى 63,554.30 دولار، بينما انخفضت إيثر 0.1% إلى 1,879.62 دولار.