ترامب يدرس تعهدات ضريبية جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي

تشمل الأفكار المطروحة ربط ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتضخم، بحيث تُحتسب الضريبة على الأرباح بعد تعديل قيمتها وفق ارتفاع الأسعار، إلى جانب توسيع الإعفاء الضريبي المرتبط ببيع المنازل...

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح حزمة جديدة من التعهدات الضريبية قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، في مسعى لتعزيز حظوظ الجمهوريين لدى الناخبين، وفق مسؤولين اقتصاديين حاليين وسابقين في الإدارة.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إن ترامب يريد تقديم سياسات إضافية يمكن للجمهوريين التعهد بتنفيذها في حال احتفاظهم بالسلطة بعد الانتخابات.

وتشمل الأفكار المطروحة ربط ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتضخم، بحيث تُحتسب الضريبة على الأرباح بعد تعديل قيمتها وفق ارتفاع الأسعار، إلى جانب توسيع الإعفاء الضريبي المرتبط ببيع المنازل.

وقال لاري كودلو، الذي ترأس المجلس الاقتصادي الوطني خلال الولاية الأولى لترامب ولا يزال من حلفائه، إنه ناقش مع الرئيس مؤخرًا مقترح ربط الأرباح الرأسمالية بالتضخم، إضافة إلى إعفاء مبيعات المنازل التي تصل قيمتها إلى مليوني دولار أو أقل من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وبحسب كودلو، أبدى ترامب اهتمامًا بالمقترحين، في وقت أشار فيه هاسيت إلى أن الإدارة تعتزم طرح مزيد من السياسات الاقتصادية حتى موعد انتخابات التجديد النصفي.

غير أن معظم التعديلات الضريبية المقترحة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، ما يقلل احتمالات تحولها إلى قوانين قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وسبق لإدارات أميركية، بينها إدارة ترامب في ولايته الأولى، أن بحثت إمكانية ربط الأرباح الرأسمالية بالتضخم من دون تشريع جديد، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن مثل هذه الخطوة قد تواجه طعونًا أمام القضاء.

وكان جمهوريون في الكونغرس قد اقترحوا سابقًا تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية وفق التضخم، لكن الفكرة لا تحظى بإجماع داخل الحزب.

في المقابل، يحظى مقترح رفع سقف الإعفاء الضريبي عند بيع المنازل بتأييد من نواب في الحزبين. ويبلغ الإعفاء الحالي للأزواج 500 ألف دولار.

وقد تثير المقترحات الجديدة انتقادات سياسية، إذ يُتوقع أن يستفيد أصحاب الدخول والثروات المرتفعة بصورة أكبر من تخفيض ضرائب الأرباح الرأسمالية أو زيادة إعفاءات بيع المنازل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن ترامب يواصل دراسة أفكار اقتصادية جديدة، مشددًا على أن أي قرارات أو سياسات رسمية ستُعلن مباشرة من الإدارة.

وتأتي التحركات في وقت يستعد فيه الجمهوريون لانتخابات تجديد نصفي صعبة، وسط تراجع رضا بعض الناخبين عن أداء ترامب في الملف الاقتصادي وتداعيات الحرب في إيران.