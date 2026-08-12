لماذا لا تزال الحرب على إيران تثير تقلّبات في أسواق النفط؟

تتواصل تقلبات أسواق النفط الحادة بعد أشهر من الحرب على إيران، حيث باغت إغلاق مضيق هرمز الأسواق متسببا بأكبر اضطراب إمدادات تاريخيا، وسط كبح الارتفاعات بتصريحات متفائلة بالإغلاق الوشيك، وتراجع طاقة التكرير العالمية لترتفع أسعار المشتقات.

تواصل أسواق النفط تقلّباتها الحادة بعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تتأرجح الأسعار مع تطورات النزاع والتصريحات المتباينة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأمر الذي يطرح أسئلة بشأن من يقف وراء هذه التقلبات.

"صدمة هرمز"

رغم أن احتمال تعرّض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز للاضطراب لطالما عُدّ أحد أبرز المخاطر التي تهدد أسواق النفط، إلا أنّ قدرة إيران على إغلاق هذا الممر المائي الحيوي باغتت الأسواق.

يقول رئيس أبحاث النفط الخام والطاقة العالمية لدى "إس آند بي غلوبال"، جيم بركهارد، إن "ما يهز السوق فعلا هو المفاجآت... وإغلاق هرمز كان صدمة".

وقفزت أسعار خام برنت بأكثر من 13 في المئة في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير. ومنذ ذلك الحين، شهدت الأسعار تقلبات حادة صعودا وهبوطا مع استمرار النزاع.

وعلّق رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي"، بوب ماكنالي، الذي كان مستشار الطاقة السابق في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، على التقييد غير المسبوق لحركة الملاحة عبر المضيق، بالقول إنّ "العامل الأول هو أن ما نشهده كان غير متوقع تماما وغير مألوف".

وأضاف "كان هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحدوث ذلك".

ويمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطلب العالمي على النفط، ما يجعل صدمة الإمدادات الحالية "أكبر اضطراب في التاريخ"، بحسب ماكنالي.

وأدت التطورات اللاحقة إلى دفع الأسعار في الاتجاهين، إذ أثار قرار الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية قلق الأسواق، قبل أن تتلقى دعما جراء مذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن وطهران في 17 حزيران/ يونيو لوقف الأعمال العدائية.

حلّ وشيك؟

ورغم أن النزاع دفع الأسعار إلى الارتفاع عموما، إلا أنّ متوسط سعر خام برنت بلغ 94 دولارا للبرميل منذ بدء القتال، وهو مستوى أدنى بكثير من 150 دولارا للبرميل الذي رأى بعض الخبراء أنه قد يكون ممكنا.

ويُعزى ذلك جزئيا إلى تفاعل الأسواق مع تصريحات ترامب المتناقضة، إذ أكد مرارا أن التوصل إلى حل لأزمة مضيق هرمز بات قريبا.

وساهمت هذه التصريحات في كبح ارتفاع أسعار الخام.

وقال ماكنالي إن "السوق يعتقد، ولا يزال يعتقد، أن هذه الأزمة يمكن أن تنتهي وستنتهي قريبا".

وغالبا ما أدت التصريحات المتفائلة لترامب ومسؤولين آخرين في إدارته، بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ما كبّد المتعاملين الذين راهنوا على ارتفاعها خسائر.

وأضاف ماكنالي "خذل سوق النفط المراهنين على ارتفاع الأسعار مرات كثيرة، إلى درجة أنهم لم يعودوا مستعدين للدخول والتداول"،

وتابع: "لذلك، بات التداول يتركز لدى المتعاملين الذين يستخدمون الخوارزميات ويتحركون بناء على العناوين الإخبارية".

وخفض إغلاق مضيق هرمز حجم الإمدادات بنحو 12,6 مليون برميل يوميا، بحسب محللي "جي بي مورغان تشيس".

وخفف من تأثير ذلك جزئيا انخفاض واردات الصين من النفط الخام، إلى جانب السحب من المخزونات التجارية والحكومية لتعويض جزء من الإمدادات المفقودة.

وفي آذار/ مارس، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء ستفرج عن 400 مليون برميل من مخزونات النفط، في أكبر عملية سحب طارئة من الاحتياطات في التاريخ.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والبرازيل من بين الدول التي رفعت إنتاجها. كما أعاد منتجون في الشرق الأوسط توجيه بعض شحناتهم بعيدا عن المضيق.

ليس النفط وحده

من ناحية أخرى، يشير محللون إلى الضغوط التي تواجهها المنتجات النفطية المكررة، ومن بينها البنزين.

ورأى بركهارد أن "الضغط الأكبر في العالم اليوم يقع على المنتجات المكررة، لأن النفط الخام متوافر عموما بكميات كافية في الوقت الراهن، لكن طاقة التكرير غير كافية".

وتضاعفت أسعار الديزل مقارنة بمستويات شباط/ فبراير، فيما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50 في المئة.

كما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل منشآت رئيسية في قطاع الطاقة جراء الهجمات، بما في ذلك جزء من طاقة التكرير.

ويشير خبراء في الطاقة أيضا إلى توقف مصاف روسية عن العمل نتيجة هجمات أوكرانية.

وأدى استمرار الطلب القوي على المنتجات النفطية إلى ارتفاع تاريخي في هوامش أرباح التكرير، ما حقق مكاسب ضخمة لشركات النفط الكبرى في الربع الثاني.