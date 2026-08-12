"إنفيديا" تجمع عمالقة وول ستريت لتمويل الذكاء الاصطناعي بـ500 مليار دولار

تهدف المبادرة إلى إنشاء مجمعات كبيرة من رؤوس الأموال يمكن لعملاء "إنفيديا" الاستفادة منها بشروط تمويلية تنافسية، بما يساعدهم على بناء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق...

تعمل "إنفيديا" مع ست من كبرى مؤسسات الاستثمار في وول ستريت على توفير تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف توسيع قدرات الحوسبة المتاحة لعملاء الشركة من خلال رؤوس أموال خارجية.

ويضم التحالف "أبولو غلوبال مانجمنت" و"بلاكستون" و"بلاك روك" و"بروكفيلد أسيت مانجمنت" و"غولدمان ساكس غروب" و"كيه كيه آر"، على أن تتركز آلية التمويل بصورة أساسية على أدوات الدين.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء مجمعات كبيرة من رؤوس الأموال يمكن لعملاء "إنفيديا" الاستفادة منها بشروط تمويلية تنافسية، بما يساعدهم على بناء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جنسن هوانغ، إنه تواصل مع الشركات الست للمشاركة في الخطة، وإن جميعها أبدت استعدادًا للعمل عليها. كما أكد أن التمويلات لن تُقتطع من ميزانية "إنفيديا"، بل ستأتي بالكامل من رؤوس أموال أطراف ثالثة.

ولا تزال تفاصيل تتعلق بجدول التمويل وهيكله النهائي غير معلنة، غير أن مسؤولين تنفيذيين أوضحوا أن عدة صفقات قيد الإعداد بالفعل يمكن أن تدخل ضمن الالتزام الإجمالي البالغ 500 مليار دولار.

وتأتي المبادرة في ظل طلب متسارع على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات ومحطات توليد الطاقة والرقائق المتقدمة، وهي مشروعات يُتوقع أن تحتاج إلى استثمارات بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة.

وكانت "إنفيديا" قد أبرمت خلال الفترة الماضية سلسلة صفقات ضخمة مع شركات تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين من اتساع ظاهرة التمويل الدائري، إذ قد تسهم الشركة بصورة غير مباشرة في تمويل عملاء يشترون رقائقها، بما يعزز الطلب والتقييمات داخل القطاع.

ويرى الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك"، لاري فينك، أن الصفقات المرتقبة قد توفر فرصًا استثمارية في أدوات دين ذات جودة ائتمانية مرتفعة، إلى جانب عوائد محتملة للمستثمرين الراغبين في تقليل انكشافهم الكبير على الأسهم.

أما الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، فقال إن طفرة الذكاء الاصطناعي تتطلب عملية واسعة لبناء البنية التحتية، مشيرًا إلى توافر كميات كبيرة من رؤوس الأموال في الأسواق يمكن توجيهها إلى هذه المشروعات.

وتجري "إنفيديا" كذلك محادثات بشأن ضمانات تمويلية تصل إلى 250 مليار دولار لمساعدة "أوبن إيه آي" على استئجار قدرات حوسبة من مركز بيانات تبلغ قيمته 500 مليار دولار وتصل قدرته إلى 10 غيغاواط، تطوره "إس بي إنرجي" التابعة لـ"سوفت بنك غروب" في ولاية أوهايو.

كما ناقشت الشركة تمويل مشتريات "أوبن إيه آي" من رقائقها للمشروع نفسه بما يصل إلى 350 مليار دولار، وفق معلومات نُقلت سابقًا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وفي موازاة ذلك، ضخت مؤسسات وول ستريت مئات مليارات الدولارات في مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حول العالم، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الاستحواذ على الشركات المشغلة لهذه المرافق.

وسبق أن أسست "بلاك روك" و"مايكروسوفت" وشركة الاستثمار الإماراتية "إم جي إكس" تحالفًا لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما التزمت "إنفيديا" بدعم المبادرة.

وكثفت "إنفيديا" خلال الأشهر الأخيرة توسعها في الشراكات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ وسعت تعاونها مع مجموعة "إس كيه غروب" الكورية الجنوبية ضمن أعمال تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، كما نفذت استثمارًا كبيرًا في شركة "سيف سوبرإنتليجنس" الناشئة، التي شارك في تأسيسها إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء السابق في "أوبن إيه آي".