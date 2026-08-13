الذهب يتراجع عن أعلى سعر في شهرين مع الاتجاه لجني الأرباح

تراجعت أسعار المعادن النفيسة في تداولات الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وانخفض الذهب الفوري 0.3% إلى 4,395.04 دولارا للأونصة، والفضة 0.5% إلى 64.99 دولارا، فيما هبط البلاتين 1.4% إلى 1,731.73 دولارا والبلاديوم 2.1% إلى 1,341.24 دولارا للأونصة.

تراجع سعر الذهب اليوم، الخميس، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، إذ اتجه ​المتعاملون إلى جني الأرباح عقب صدور بيانات عن التضخم في ‌الولايات المتحدة، قلصت التوقعات برفع البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة الشهر المقبل بحدّة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى ​4395.04 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن ​ارتفع بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة ⁠إلى أعلى مستوى منذ الخامس من حزيران/ يونيو.

وتراجعت العقود الأميركية ​الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.3% إلى 4452.70 دولارا ​للأوقية.

وقال المحلل المستقل، روس نورمان، "عكس الذهب مساره الصعودي الأحدث، متراجعا دون مستوى دعم فني مهم عند 4,387 دولارا، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة ​ارتفاع قوية".

وأضاف قائلا "يمكن القول إن السوق كانت في وضع شراء مفرط ​قبل صدور بيانات التضخم الضعيفة، فبعد أن اشترى المتعاملون على أساس تكهنات، يبيعون ‌حاليا ⁠بناء على حقائق".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% خلال 12 شهرا حتى تموز/ يوليو، انخفاضا من 3.5% في حزيران/ يونيو، وجاءت البيانات متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، وشكلت هذه البيانات ثاني شهر على ​التوالي يشهد تراجعا لمعدل ​التضخم السنوي.

وبحسب ⁠أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 36% فقط أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة في ​اجتماع أيلول/ سبتمبر، انخفاضا من نحو 55% قبل أسبوع.

وعادة ​ما تدعم ⁠توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، لأنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائدا.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ⁠في المعاملات ​الفورية 0.5% إلى 64.99 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت ​في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ 22 حزيران/ يونيو.

ونزل البلاتين 1.4% إلى 1731.73 دولارا.

وخسر البلاديوم 2.1% هبوطا إلى 1341.24 ​دولارا.