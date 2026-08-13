النفط يتراجع والذهب يصعد إلى أعلى مستوى في شهرين

تتجه أسعار النفط للتراجع مع تصاعد المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، في وقت لا تزال فيه التوترات العسكرية واضطرابات الملاحة في المنطقة تحول دون هبوط الأسعار بشكل أكبر، وسط ترقب لتطورات المحادثات بين واشنطن وطهران.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار، الخميس، متأثرة بخفض توقعات الطلب العالمي على الخام خلال عام 2026، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في وقت حدّت فيه مخاطر تعطل الإمدادات من حجم الانخفاض وأبقت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيا.

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أسعار النفط تتراجع بفعل ضعف الطلب

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، أو 1.5%، إلى 87.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.30 دولار، أو 1.6%، إلى 81.97 دولار.

وجاء التراجع بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 580 ألف برميل يوميا، وفقا لتقريرها الشهري الصادر أمس الأربعاء.

وفي السياق ذاته، توقعت وكالة الطاقة الدولية انكماش استهلاك النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن قيود إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران سيسهمان في تراجع الطلب.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بفعل الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام التجارية الأميركية، التي سجلت الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023، في ظل تراجع الصادرات، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 17.4 مليون برميل، لتصل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 5 يونيو، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاض المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل.

ورغم هذه الضغوط، لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم من المخاوف المرتبطة بإمدادات المنطقة، في ظل استمرار تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب. وقال مصدر إيراني كبير، أمس الأربعاء، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، وتحديد إطار زمني لتنفيذه.

وتزايدت مخاطر الإمدادات بعد الهجمات التي استهدفت حركة الشحن في مضيقي هرمز وباب المندب يوم الثلاثاء، وهما من أهم الممرات لتصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط.

وقال محللون في شركة هايتونج فيوتشرز، في مذكرة، إن الوضع الأمني للملاحة في هذه المياه تدهور بشكل أكبر، ما دفع السفن إلى إطفاء إشارات التتبع، الأمر الذي يقلل من شفافية حركة الشحن البحري ويصعّب على الأسواق تحديد مستويات الإمدادات الفعلية وتقييمها.

الذهب يسجل أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، مدعومة بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تباطؤ ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4433.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز بنحو 1% في وقت سابق مسجلا أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4493 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% خلال الاثني عشر شهرا حتى يوليو، مقارنة مع 3.5% في يونيو، في قراءة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

وأدت هذه البيانات إلى تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" أن المتعاملين يقدرون حاليا احتمال الرفع بنحو 40%، مقارنة مع 54% قبل أسبوع.

وعادة ما تستفيد أسعار الذهب من توقعات خفض أو تثبيت الفائدة، إذ يقل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية الأميركية.

في المقابل، لا تعكس بيانات التضخم الأخيرة الارتفاعات الأحدث في أسعار النفط، في ظل استمرار الهجمات على سفن في الشرق الأوسط وتعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة نحو 1% إلى 65.91 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3% إلى 1762.70 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1371.20 دولار.